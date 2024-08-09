Витамин В12: как достоверно определить статус

Витамин В12 работает в образовании эритроцитов, развитии нейронов и синтезе ДНК. Дефицит В12 ведет к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного вещества), ухудшению памяти и другим последствиям для здоровья. Какие биологические маркеры укажут на нехватку этого витамина в организме?
Точная оценка дефицита В12 достаточно проблематична. И пока специалисты не пришли к единому мнению, какой же биомаркер является наиболее эффективным в мониторинге статуса В12. Более точную диагностику обеспечит использование двух и более биологических маркеров.
Важно вовремя выявить и начать терапию дефицита В12.
Снижение статуса вит-на B12 может проявиться из-за легкой формы атрофического гастрита, который ведет к снижению выработки кислоты в желудке.
Низкий статус B12 у людей преклонного возраста обычно наблюдается не из-за дефицита потребления.
Причинами могут быть:
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Многие годы практиковалось стандартное клиническое испытание - измерение общего вит-на B12 в сыворотке крови, при этом нехватка B12 определяется как содержание B12<148 пмоль/л.
Но диагностическую чувствительность прямых анализов специалисты подвергли сомнению, так как ложно повышенные результаты фиксировались у больных пернициозной анемией.
Метионинсинтаза нуждается B12 в качестве кофактора реметилирования гомоцистеина в метионин. При дефиците витамина B12 активность данного фермента нарушается, что ведет к повышению общего гомоцистеина (измеряется в плазме).
Но гомоцистеин плазмы не специфичен для определения уровня вит-на B12, ведь на него воздействуют другие нутриенты (например, фолат) и дополнительные факторы (работа почек). Это ограничивает его использование в качестве биомаркера статуса B12.
В12 – это кофактор метилмалонилкоА-мутазы. Дефицит В12 влечет за собой снижение активности метилмалонилкоА-мутазы, что ведет к накоплению побочного продукта - Метилмалоновой кислоты - ММК - (измеряется в плазме / урине).
Измерение ММК – специфический биологический маркер для В12.
Большинство людей с нехваткой В12 имеют повышенный ММК в сыворотке.
Измерение ГолоТК представляет собой метаболически активную долю вит-на В12 (она доступна для клеточных процессов). Общее же количество В12 в сыворотке крови на 80% - это метаболически инертный В12.
Но ГолоТК будет повышен при:
Кроме того, ГолоТК подвержен влиянию генетических факторов, что делает его не слишком эффективным диагностическим инструментом для определения дефицита В12.
Единичный анализ на В12 имеет ограничения, поэтому рекомендуется применять более 1 маркера для достоверной диагностики дефицита В12.
В США используют сочетание общего В12 и ММК для проверки статуса В12.
Другие алгоритмы диагностики нехватки В12 предполагают использование 2,3,4 биомаркеров В12.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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