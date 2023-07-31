Витамин В 3 – лекарство для нервных клеток

Если вас одолевают кожные заболевания, если вы без особой причины нервничаете и разражаетесь, а кроме того, страдаете поносом, то вам наверняка не хватает всего лишь витамина В3.

Иногда встречаются люди, которые постоянно или время от времени страдают кожными заболеваниями. Кроме того, они часто бывают раздражительными, а то и впадают в депрессию. Вдобавок ко всему и нередко возникает расстройство желудка. Такие пациенты получают от врача рецепт и берут в аптеке три различных лекарства: от поноса, от кожной болезни и «от нервов». В последующие несколько недель или месяцев они пытаются без видимого успеха лечить свои недуги. Тогда их направляют к узким специалистам: по желудочно-кишечным, по кожным заболеваниям и к невропатологу. Те проводят тщательное обследование и выписывают новые лекарства.

Природное лекарство Ниацин или витамин В3

Постоянные хождения по врачам и множество бутылочек, ампул и упаковок с таблетками становятся неотъемлемой частью этого жалкого существования, из которого не видно выхода. А ведь порой таким пациентам не хватает всего лишь витамина В3.

Раньше его называли лекарством от пеллагры, потому что им лечили население тех стран, где основным продуктом питания является кукуруза, в которой почти нет ниацина. У больных пеллагрой появляются волдыри и гнойнички, они страдают от желудочных и головных болей, депрессии, бессонницы.

Многие из нас, возможно, тоже больны пеллагрой, правда, в скрытой или легкой форме. При нехватке ниацина в первую очередь поражаются кожа, кишечник и нервная система.

Если вас одолевают кожные заболевания, если вы без особой причины нервничаете и разражаетесь, а кроме того, страдаете поносом, то вам наверняка не хватает всего лишь витамина В3.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что такое ниацин?

Ниацин — общее название двух разновидностей веществ, в которых встречается этот витамин, никотиновой кислоты и никотинамида. Это белое водорастворимое и очень стойкое вещество. С ним ничего не могут поделать ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Причина в том, что эта молекула, содержащая азот, очень проста по своей химической структуре. Природа создала ее, так же как и молекулу витамина С, чрезвычайно подвижной. В 70 триллионах клеток человеческого тела она играет такую важную роль, что ей просто необходимо как можно быстрее пройти путь от пищевой массы до клеток организма.

Простое химическое строение помогает еще и тем, что свободным радикалам не так-то просто выловить этот витамин в потоке крови и разрушить его, как это часто случается с «крупными» молекулами. Такие изумительные свойства витамина В3 делают его особенно ценным. Скорость, с которой ниацин способен лечить болезни, сравнима только с эффективностью витамина С.

Первые признаки нехватки ниацина (витамина В3)

Утомляемость

Мышечная слабость

Отсутствие аппетита

Изменения кожи, кожные болезни

Неприятный запах изо рта

Язвы во рту и на губах

Головные боли

Плохой сон

Рассеянность

Депрессивное состояние

Повышенная чувствительность десен

Понос

Тошнота

Жаль, что природа не умеет говорить. Иначе бы она на каждом шагу заклинала: «Не бегите сразу к врачам! Попробуйте сначала моего лекарства!» Природные лекарства таковы: микроэлементы, минеральные вещества, белок и, прежде всего, витамины!

В каких пищевых продуктах содержится ниацин

Больше всего ниацина в постном мясе, печени, рыбе, птице, а также в яйцах и в несколько меньшей степени, в молоке и овощах. Зерна злаковых культур, особенно кукурузы, хотя и содержат достаточное количество витамина, но в связанной форме, которая практически не усваивается организмом.

Когда речь идет о таких важных питательных веществах, природа не рискует. Другими словами, она не может рассчитывать на то, что живое существо всегда найдет себе постного мяса или печени. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы люди сами могли производить ниацин в процессе обмена веществ из аминокислоты триптофана, содержащейся преимущественно в мясе, рыбе, птице, а также в твороге. Из 60 миллиграммов триптофана в процессе обмена веществ можно выработать один миллиграмм ниацина.

Ни один другой витамин, да и вообще никакое другое питательное вещество, в процессе обмена веществ не подбирается так близко к границам психики, как ниацин. В то время как другие витамины, например С или В6, активизируют действие психогормонов, так сказать, извне, ниацин сам участвует в биосинтезе таких гормонов. В этом-то и заключается его необычность.

Дело в том, что из триптофана в процессе обмена веществ образуется нервный раздражитель серотонин, который воздействует на наш сон и настроение. Поскольку ниацин абсолютно незаменим для производства энергии в клетках тела, то при его дефиците значительная доля триптофана превращается в ниацин. А это в свою очередь ведет к нехватке серотонина и, как следствие, к бессоннице, плохой концентрации внимания, подавленности, нервозности, вплоть до сильной депрессии, галлюцинаций и даже шизофрении. И все это при том, что большинство из нас и без того страдает дефицитом триптофана.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Но когда природа оказывается перед дилеммой, что важнее — ясный рассудок или жизнеспособное тело, она всякий раз решает в пользу последнего.

Приоритет клеточного дыхания — закон природы. Это гарант жизни как таковой. В сложном мире гормонов есть немало других примеров того, что наше хорошее настроение для природы не в счет, когда на карту поставлена сама жизнь.

Просто удивительно, какое активное участие этот маленький кудесник принимает в работе нашей непостижимо сложной фабрики жизни. Ниацин — одно из важнейших веществ, предназначенных для транспортировки электронов и производства энергии в живой клетке. При этом ферменты ниацина и рибофлавина образуют мостик, по которому атомы водорода переправляются в «топку». Без ниацина очень быстро отмирают большие участки тканей, и под угрозу ставится сама жизнь.

Но если мы будем правильно питаться, употребляя в пищу полноценные продукты с большим содержанием витаминов, то обеспечим приток многих триллионов молекул ниацина к клеткам, а тем самым и достаточное количество энергии, здоровое кровообращение и нормальную мышечную деятельность.

Витамин В3 встречается главным образом в постном мясе, печени, рыбе, птице, яйцах, молоке, а также в семенах злаковых культур.

Как ниацин попадает в клетки тела

Как и все другие водорастворимые витамины, ниацин не может накапливаться в организме, так как вымывается с кровью и выводится вместе с мочой. Но поскольку 70 триллионов клеток тела круглосуточно нуждаются в ниацине, необходимо позаботиться о том, чтобы витамин В постоянно присутствовал в пище.

К счастью, этот витамин быстро усваивается в кишечнике и до поры до времени складируется в печени, а затем направляется в клетки. Однако в продуктах питания концентрация чистого ниацина не особенно высока. Поэтому в процессе веществ используются запасы триптофана, из которого производится ниацин. Таким образом, вряд ли имеет смысл рассчитывать норму потребления ниацина исходя только из продуктов питания. И все же, независимо от того, попал к нам ниацин прямо из бифштекса или окольными путями произведен из триптофана, он попадает с кровью в самые отдаленные уголки тела.

Белок триптофан особенно важен для психического здоровья человека. Ни один другой белок не оказывает такого успокаивающего действия на организм, как триптофан.

Как действует ниацин

Витамин присоединяется к белкам, оживляет их и создает совместно с ними несколько сотен различных ферментов, которые усердно трудятся, разжигая триллионы «печей» в клетках организма. Там превращаются в энергию запасы углеводов, жиров и белков.

Хотя ниацин можно получить непосредственно из продуктов питания, он может производиться и из белка триптофана. Ни одно другое белковое вещество не оказывает такого успокаивающего воздействия на организм, как триптофан. Можно даже сказать, что природа создала его именно с той целью, чтобы противодействовать возбуждающему действию других белков. Чем больше триптофана расходуется на получение энергии, тем меньше его остается для успокоения нервов и хорошего сна. Таким образом, ниацин, с одном стороны, помогает снабжать организм энергией, а с другой — регулирует наше душевное состояние. Это единственный витамин, который входит составной частью в гормональный обмен.

Наш организм может сам производить витамин В3 из аминокислоты триптофана. Триптофан содержится главным образом в мясе, рыбе, птице, а также в твороге. Если слишком много триптофана расходуется на получение энергии, то его может не хватить для обслуживания нервной системы.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Сколько нужно ниацина?

Детям и подросткам ежедневно требуется от 5 до 12 мг ниацина, взрослым на каждые 1000 потребленных калорий — около 6,6 мг, то есть для женщин это составит 13-15 мг, для мужчин 15-20 мг. Тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, необходима повышенная доза витамина. Это относится также к беременным и кормящим женщинам.

Что необходимо учитывать

Неумеренное потребление сахара, сладостей или сладких напитков ведет к потере ниацина. В организме ниацин не может запасаться впрок. Излишки витамина выводятся с мочой. Поэтому надо постоянно заботиться о пополнении его запасов.

Для чего нужен ниацин (витамин В3)

Клеточное дыхание, клеточная энергия

Кровообращение

Углеводный, жировой и белковый обмен веществ

Настроение

Сон

Деятельность сердца

Контроль за содержанием холестерина

Мышцы

Соединительная ткань

Производство желудочного сока

функции пищеварительного тракта. опубликовано econet

Автор Клаус Обербайль, из книги "Витамины-целители"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet