Витамин Биотин: краткое руководство по применению

Биотин – это витамин B группы, который может вырабатываться в организме человека (в кишечнике) особыми бактериями. Этот микроэлемент участвует в процессе производства и утилизации жиров, аминокислот. При нехватке биотина кожа становится сухой, происходит стремительная потеря веса, появляется перхоть. Дефицит может развиться не только у взрослых, но и у детей.

Выясним, как восполнить нехватку биотина и почему это так необходимо для поддержки здоровья. Но в любом случае перед тем, как употреблять биотин стоит проконсультироваться с врачом.

Биотин - важный витамин

Чем полезен биотин

Этот микроэлемент способствует:

укреплению ногтевых пластин – употребление всего 2500 мкг витамина в сутки на 25% повышает прочность ногтей;

укреплению волос – витамин улучшает обменные процессы в коже головы, что предотвращает развитие себорейного дерматита и прочих заболеваний, связанных с чрезмерной жирностью кожи головы;

предотвращению развития себорейного дерматита и опрелостей у младенцев (витамин можно принимать кормящей матери или давать непосредственно ребенку);

нормализации уровня сахара в крови – это происходит за счет повышения чувствительности организма к инсулину при условии приема витамина. А повышенная чувствительность обусловлена активной работой глюкокиназы – фермента, участвующего в процессе переработки сахара в крови. Согласно проведенным исследованиям, при приеме витамина совместно с хромом у людей, страдающих диабетом второго типа, наблюдалась нормализация уровня сахара и уменьшение количества триглицеридов в крови. По данным других исследований повышенная дозировка биотина помогает при лечении невропатии.

Оптимальная дозировка

Взрослым для поддержки здоровья следует употреблять витамин в количестве от 30 до 100 мкг в сутки. При необходимости устранить такую проблему как повышенная ломкость ногтей и волос оптимальной дозировкой является от 1000 до 3000 мкг биотина в сутки.

Для грудных детей рекомендуемая доза – от 100 до 300 мкг в день.

Для людей с сахарным диабетом и невропатией показана дозировка от 4 до 8 мкг в сутки.

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Меры предосторожности при употреблении биотина

Касательно подобных эффектов можно не беспокоиться – витамин не вызывает никаких негативных реакций организма и поэтому считается абсолютно безопасным, но только при условии расчета правильной дозировки.

Эффективность витамина могут снижать антибиотики и алкогольные напитки, это обязательно стоит учитывать при приеме биотина.

Высокие дозировки не показаны людям с сахарным диабетом, чтобы минимизировать риск критического снижения уровня сахара в крови, что в свою очередь потребует пересмотра тактики лечения (иные дозировки инсулина и прочих лекарственных препаратов).

При приеме высокой дозы витамина не следует проходить лабораторное обследование, иначе показатели могут быть искаженными (завышенными или заниженными). Если необходимость в обследовании все же возникла, то лечащему врачу нужно обязательно сообщить о приеме биотина.опубликовано econet.ru.

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