Витамин А: Симптомы дефицита

Недостаток витамина А опасен для организма. Выясним, какие симптомы появляются при нехватке этого витамина, чем грозит его дефицит и как избежать серьезных проблем со здоровьем.

Витамин А имеет две формы – ретинол и каротин. Источником первого вещества служит пища животного происхождения, а второго – растительного происхождения.

Витамин А: дефицит, симптомы и что делать

Функции витамина А. Этот витамин обеспечивает:

ускорение окислительных процессов в организме;

поддержку и регенерацию эпителиальных клеток;

рост костной ткани;

синтезирование половых гормонов;

нормализацию уровня сахара в крови;

нормализацию зрения;

укрепление иммунной системы;

замедление старения.

Чем грозит нехватка витамина

Последствия нехватки в организме этого витамина малоприятные:

кожные заболевания;

нарушение работы органов зрения;

нарушения в иммунной системе;

проблемы с зубами;

заболевания пищеварительной системы;

гинекологические проблемы;

повышенный риск развития онкологии.

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Чтобы не допустить жесткого витаминного дефицита, необходимо следить за питанием. К группе риска принадлежат:

вегетарианцы и те, кто придерживаются строгих диет;

люди, имеющие заболевания, которые препятствуют процессу абсорбции, а также хранению и транспортировке витамина;

люди, имеющие алкогольную зависимость.

Симптомы нехватки витамина

Основными признаками витаминного дефицита служат:

ночная слепота;

появление на глазах пятен Бито;

ксероз роговицы;

язвы и рубцы на роговице;

сухость кожи лица, изменение ее цвета и появление морщин;

повышенная сухость губ;

себорея и интенсивное выпадение волос;

ломкость ногтей;

повышенная чувствительность десен и снижение прочности эмали.

Лечение

При среднем уровне дефицита достаточно включить в рацион продукты, содержащие витамин А:

говядина и говяжья печень;

мясо деревенской курицы и домашние яйца;

различные виды сыров;

печень трески и жирные сорта рыбы;

сливочное масло;

натуральное молоко;

картофель;

овощи (морковь, капуста, сладкий перец);

фрукты (абрикосы, дыни, персики, апельсины);

листовая зелень.

При условии тяжелого дефицита не обойтись без специальных биологически активных добавок. Но нужно понимать, что лечение жесткой нехватки витамина должно осуществляться только под контролем врача.опубликовано econet.ru.

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