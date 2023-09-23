Висцеральный жир: искореняем источник проблемы

Висцеральный жир - это своеобразное резервное питание организма, аккумулятор энергии в виде жировой ткани. В отличие от подкожного, который откладывается в области бедер, живота, на талии, висцеральный жир располагается намного глубже, обволакивая все жизненно важные органы.
Каждый из нас хочет выглядеть подтянутым и стройным. Сегодня поговорим о висцеральном жире (не подкожном), так как подкожный не несет опасности, кроме косметического момента. Как и почему возникают отложения висцерального жира? Почему они вредны для здоровья? Какие средства помогут сократить его отложения? Ответы читайте здесь.
Специфика висцерального жира (ВЖ) состоит в том, что последний аккумулируется внутри серозной оболочки, выстилающей все полости организма. Указанные оболочки похожи на тонкие соединительные мембраны или пленки. Если обычный жир имеет свойство накапливаться в подкожно-жировой области вдали от этих пленок, то висцеральный локализуется внутри указанных полостей.
Висцеральный жир представляет собой резервное питание организма, аккумулятор энергии, представленный жировой тканью. Не в пример подкожному, который «любит» откладываться в зоне бедер, живота, на талии, висцеральный сосредоточен намного глубже, обволакивая все жизненно значимые органы. Хирурги без труда удаляют подкожный жир, однако, против висцерального типа средств борьбы нет.
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Висцеральный жир локализуется в непосредственной близости от внутренних органов, и его нередко именуют внутренним (абдоминальным). Выявить излишки концентрации ВЖ несложно, так как это явление предполагает визуальное увеличение живота, он выступает вперед, а прочие части тела находятся в прежней форме. Подобная диспропорция в теле является главным признаком излишков ВЖ.
Причины накопления ВЖ: порочное питание, отсутствие физической активности, пагубные пристрастия и другие факторы. Возрастной фактор в увеличении концентрации ВЖ не играет роли.
ВЖ – не бесполезен, наоборот он осуществляет ряд функций:
1. Предохранение органов от травм и механических повреждений извне.
2. Резервный энергетический источник.
ВЖ формирует своеобразную подушку, которая, как уже упоминалось, предохраняет внутренние органы от вероятных травм и механических повреждений. Оптимальное соотношение ВЖ от суммарной массы клеток жира составляет 10-15%. Иначе говоря, концентрация ВЖ не должна превышать показатель 15% от всего объема жировых клеток. Когда она превышает указанную норму, у человека начинает выпирать живот.
Чем грозит превышение рекомендуемой нормы объема ВЖ:
Теперь подробнее.
ВЖ сосредоточен в довольно активной зоне, где имеют место различные обменные процессы. ВЖ, кроме того, постоянно перемещается по кровотоку, проникая в печень. Если его объем отвечает норме, он не опасен, а излишки ВЖ провоцируют проблемы с сердцем. Когда ВЖ проникает в такую жизненно важную железу как печень, последняя трансформирует ее в холестерин, забивающий сосуды. В итоге, у больного имеется риск развития атеросклероза.
Согласно данным ВОЗ, проблемы сердечно-сосудистого характера - одна из ключевых причин смертности на планете.
Идем дальше. Аккумуляция ВЖ вокруг важных органов провоцирует нарушение обменных механизмов и инсулинорезистентность.
Вот как это работает. Мы потребляем пищу, и организм синтезирует инсулин, отвечающий за регуляцию углеводного обмена и других обменных механизмов в тканях организма. По причине инсулинорезистентности в кровь вбрасывается усиленная порция инсулина, иначе говоря, чувствительность к указанному гормону значительно ослабевает из-за ВЖ. По причине высокой концентрации инсулина вероятны осложнения, патологии и прогрессирование целого ряда заболеваний: сахарного диабета 2-ого типа, атеросклероза, ожирения, недугов сердечно-сосудистой системы и проч.
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Кроме того, излишки ВЖ нарушают гормональный баланс. Это чревато ухудшением потенции, усиленному аппетиту, росту показателя инсулина в крови и другим сложным состояниям.
Другая опасность при накоплении ВЖ – жировой гепатоз. Это заболевание печени, предполагающее ожирение клеток данного органа.
Каковы могут быть последствия? Переработка инсулина в печени значительно замедляется, а, значит, нарастает отложение жиров в организме.
Чтобы установить, в норме ли ваш объем ВЖ имеются следующие способы:
Лучше вообще на них не садиться. Держим ориентир на здоровое питание.
Нельзя избавиться от ВЖ посредством жестких ограничений в рационе. Да, подкожный жир, возможно, уйдет при подобном стрессе для организма, но на ВЖ ситуация может подействовать с обратным результатом. Критические ограничения в еде благоприятствуют аккумуляции резервных запасов. Так называемые "быстрые диеты" помогают избавиться от веса исключительно за счет потери воды и мышечной массы.
Углеводы - источник энергии. Если в рационе заметно падает количество углеводов, то организм создает стратегические накопления резервного энергетического источника. Иначе говоря, "обернет" органы еще большим объемом ВЖ.
Важно отдавать предпочтение «сложным» углеводам - кашам, злакам, бананам, макаронам твердых сортов пшеницы.
Самый полезный завтрак - это комбинация белков, сложных углеводов, и клетчатки (например, в овощах).
Самым трудным в данном моменте является переучивание себя на плотные завтраки. Но результат того стоит. Вы не будете тянуться за «перекусами»
Как позвоночный столб связан с ВЖ? Вытяжение позвоночника помогает органам занять правильное положение. И ВЖ, который тело накопило в избытке (чтоб избежать механического трения внутри), начинает сам уходить и перераспределяться. В результате живот «уходит».
Поможет валик Фукуцудзи
Данная техника имеет свои противопоказания. Перед тем как начать манипуляции, следует проконсультироваться с остеопатом/хирургом, (это касается лиц, страдающих проблемами опорно-двигательного аппарата).
Любые упражнения для осанки будут кстати.
Рекомендуется пить теплую, ближе к горячей, воду. Метаболизм в таком случае ускорится и избавление от ВЖ пойдет быстрее. Организму необходима вода для вывода шлаков и токсинов.
Норма - это питьевая вода, объем которой рассчитывается так: 30 мл на 1 кг веса человека в сутки. Цифра может увеличиваться, если вы практикуете физическую активность или проживаете в жарком регионе. И наоборот.
В комплексе указанные вещества помогают оптимизировать обменные процессы.
Кислоты Омега дарят ощущение сытости, а вкупе с физическими нагрузками активируют прирост мускульной массы и способствуют быстрому расщеплению отложений жира.
Витамин С на 30% активирует избавление от жировых отложений.
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Оптимальный вариант - это планка. Укрепленные мышцы кора дают поддержку органов в оптимальном положении, снимают нагрузку с позвоночного столба и помогают поддерживать осанку.
Всё это напрямую действует на объемы ВЖ.
Речь идет об упражнениях и массаже, направленных на оптимизацию кровоснабжения и метаболизма в зоне живота.
Организм быстрее «тратит» жир в областях, где идет активное кровообращение.
Самое простое упражнение "Кошечка". Завершать его можно "мостиком" и дать спине отдых в "складке" (сесть на пол, нижние конечности вытянуты вперед, лечь телом на ноги, прижавшись лицом к голеням). "Кошечка" делает позвоночник гибким, оптимизирует функции органов ЖКТ и активирует жировое расщепление в зоне живота.
Ходьба любая: на месте, на тренажере, в парке, на полу, скандинавская. Ходьба – оптимальная версия физической нагрузки, которая подходит абсолютно всем.
Имеются и другие способы борьбы с ВЖ, например, обертывания пищевой пленкой.
Как видите, победить висцеральный жир – вполне реальная задача. Главное – правильно организовать свой образ жизни, пересмотреть протокол питания в пользу полезных продуктов и включить в режим дня физические нагрузки. Даже если это будет обычная ходьба, через время вы увидите позитивный результат. Но не забывайте, что меры будут более эффективными, если осуществлять их в комплексе.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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