Висцеральный жир: искореняем источник проблемы

Висцеральный жир - это своеобразное резервное питание организма, аккумулятор энергии в виде жировой ткани. В отличие от подкожного, который откладывается в области бедер, живота, на талии, висцеральный жир располагается намного глубже, обволакивая все жизненно важные органы.

Каждый из нас хочет выглядеть подтянутым и стройным. Сегодня поговорим о висцеральном жире (не подкожном), так как подкожный не несет опасности, кроме косметического момента. Как и почему возникают отложения висцерального жира? Почему они вредны для здоровья? Какие средства помогут сократить его отложения? Ответы читайте здесь.

Что такое висцеральный жир и как с ним бороться

Общие сведения

Специфика висцерального жира (ВЖ) состоит в том, что последний аккумулируется внутри серозной оболочки, выстилающей все полости организма. Указанные оболочки похожи на тонкие соединительные мембраны или пленки. Если обычный жир имеет свойство накапливаться в подкожно-жировой области вдали от этих пленок, то висцеральный локализуется внутри указанных полостей.

Висцеральный жир представляет собой резервное питание организма, аккумулятор энергии, представленный жировой тканью. Не в пример подкожному, который «любит» откладываться в зоне бедер, живота, на талии, висцеральный сосредоточен намного глубже, обволакивая все жизненно значимые органы. Хирурги без труда удаляют подкожный жир, однако, против висцерального типа средств борьбы нет.

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Висцеральный жир локализуется в непосредственной близости от внутренних органов, и его нередко именуют внутренним (абдоминальным). Выявить излишки концентрации ВЖ несложно, так как это явление предполагает визуальное увеличение живота, он выступает вперед, а прочие части тела находятся в прежней форме. Подобная диспропорция в теле является главным признаком излишков ВЖ.

Причины накопления ВЖ: порочное питание, отсутствие физической активности, пагубные пристрастия и другие факторы. Возрастной фактор в увеличении концентрации ВЖ не играет роли.

ВЖ – не бесполезен, наоборот он осуществляет ряд функций:

1. Предохранение органов от травм и механических повреждений извне.

2. Резервный энергетический источник.

Коварство висцерального жира

ВЖ формирует своеобразную подушку, которая, как уже упоминалось, предохраняет внутренние органы от вероятных травм и механических повреждений. Оптимальное соотношение ВЖ от суммарной массы клеток жира составляет 10-15%. Иначе говоря, концентрация ВЖ не должна превышать показатель 15% от всего объема жировых клеток. Когда она превышает указанную норму, у человека начинает выпирать живот.

Чем грозит превышение рекомендуемой нормы объема ВЖ:

Из-за излишней нагрузки на нижние конечности развивается варикозное расширение вен.

ВЖ оказывает давление на сердце, и это выступает причиной инфаркта миокарда и целого ряда патологий сердечно-сосудистой системы.

Риск возникновения и развития злокачественных новообразований.

Гормональный дисбаланс и метаболические дисфункции.

Теперь подробнее.

ВЖ сосредоточен в довольно активной зоне, где имеют место различные обменные процессы. ВЖ, кроме того, постоянно перемещается по кровотоку, проникая в печень. Если его объем отвечает норме, он не опасен, а излишки ВЖ провоцируют проблемы с сердцем. Когда ВЖ проникает в такую жизненно важную железу как печень, последняя трансформирует ее в холестерин, забивающий сосуды. В итоге, у больного имеется риск развития атеросклероза.

Согласно данным ВОЗ, проблемы сердечно-сосудистого характера - одна из ключевых причин смертности на планете.

Идем дальше. Аккумуляция ВЖ вокруг важных органов провоцирует нарушение обменных механизмов и инсулинорезистентность.

Вот как это работает. Мы потребляем пищу, и организм синтезирует инсулин, отвечающий за регуляцию углеводного обмена и других обменных механизмов в тканях организма. По причине инсулинорезистентности в кровь вбрасывается усиленная порция инсулина, иначе говоря, чувствительность к указанному гормону значительно ослабевает из-за ВЖ. По причине высокой концентрации инсулина вероятны осложнения, патологии и прогрессирование целого ряда заболеваний: сахарного диабета 2-ого типа, атеросклероза, ожирения, недугов сердечно-сосудистой системы и проч.

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Кроме того, излишки ВЖ нарушают гормональный баланс. Это чревато ухудшением потенции, усиленному аппетиту, росту показателя инсулина в крови и другим сложным состояниям.

Другая опасность при накоплении ВЖ – жировой гепатоз. Это заболевание печени, предполагающее ожирение клеток данного органа.

Каковы могут быть последствия? Переработка инсулина в печени значительно замедляется, а, значит, нарастает отложение жиров в организме.

Как определить ваш объем ВЖ

Чтобы установить, в норме ли ваш объем ВЖ имеются следующие способы:

Измерить обхват талии посредством измерительной ленты «метр». Для мужчин норма составляет 90 – 100 см, для женщин – 90 см.

Сделать МРТ (компьютерную томографию).

Избавляемся от лишнего висцерального жира

1. Не садиться на суровые диеты

Лучше вообще на них не садиться. Держим ориентир на здоровое питание.

Нельзя избавиться от ВЖ посредством жестких ограничений в рационе. Да, подкожный жир, возможно, уйдет при подобном стрессе для организма, но на ВЖ ситуация может подействовать с обратным результатом. Критические ограничения в еде благоприятствуют аккумуляции резервных запасов. Так называемые "быстрые диеты" помогают избавиться от веса исключительно за счет потери воды и мышечной массы.

2. Не избегать углеводов

Углеводы - источник энергии. Если в рационе заметно падает количество углеводов, то организм создает стратегические накопления резервного энергетического источника. Иначе говоря, "обернет" органы еще большим объемом ВЖ.

Важно отдавать предпочтение «сложным» углеводам - кашам, злакам, бананам, макаронам твердых сортов пшеницы.

3. Важный завтрак

Самый полезный завтрак - это комбинация белков, сложных углеводов, и клетчатки (например, в овощах).

Самым трудным в данном моменте является переучивание себя на плотные завтраки. Но результат того стоит. Вы не будете тянуться за «перекусами»

4. Позвоночник

Как позвоночный столб связан с ВЖ? Вытяжение позвоночника помогает органам занять правильное положение. И ВЖ, который тело накопило в избытке (чтоб избежать механического трения внутри), начинает сам уходить и перераспределяться. В результате живот «уходит».

Поможет валик Фукуцудзи

Данная техника имеет свои противопоказания. Перед тем как начать манипуляции, следует проконсультироваться с остеопатом/хирургом, (это касается лиц, страдающих проблемами опорно-двигательного аппарата).

Любые упражнения для осанки будут кстати.

5. Пить воду

Рекомендуется пить теплую, ближе к горячей, воду. Метаболизм в таком случае ускорится и избавление от ВЖ пойдет быстрее. Организму необходима вода для вывода шлаков и токсинов.

Норма - это питьевая вода, объем которой рассчитывается так: 30 мл на 1 кг веса человека в сутки. Цифра может увеличиваться, если вы практикуете физическую активность или проживаете в жарком регионе. И наоборот.

6. Употреблять продукты с высокой концентрацией Омега-3, Омега-6 и витамина С

В комплексе указанные вещества помогают оптимизировать обменные процессы.

Кислоты Омега дарят ощущение сытости, а вкупе с физическими нагрузками активируют прирост мускульной массы и способствуют быстрому расщеплению отложений жира.

Витамин С на 30% активирует избавление от жировых отложений.

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7. Укрепление мышц кора

Оптимальный вариант - это планка. Укрепленные мышцы кора дают поддержку органов в оптимальном положении, снимают нагрузку с позвоночного столба и помогают поддерживать осанку.

Всё это напрямую действует на объемы ВЖ.

8. Активация обменных процессов в области живота

Речь идет об упражнениях и массаже, направленных на оптимизацию кровоснабжения и метаболизма в зоне живота.

Организм быстрее «тратит» жир в областях, где идет активное кровообращение.

Самое простое упражнение "Кошечка". Завершать его можно "мостиком" и дать спине отдых в "складке" (сесть на пол, нижние конечности вытянуты вперед, лечь телом на ноги, прижавшись лицом к голеням). "Кошечка" делает позвоночник гибким, оптимизирует функции органов ЖКТ и активирует жировое расщепление в зоне живота.

9. Ходьба

Ходьба любая: на месте, на тренажере, в парке, на полу, скандинавская. Ходьба – оптимальная версия физической нагрузки, которая подходит абсолютно всем.

Имеются и другие способы борьбы с ВЖ, например, обертывания пищевой пленкой.

Как видите, победить висцеральный жир – вполне реальная задача. Главное – правильно организовать свой образ жизни, пересмотреть протокол питания в пользу полезных продуктов и включить в режим дня физические нагрузки. Даже если это будет обычная ходьба, через время вы увидите позитивный результат. Но не забывайте, что меры будут более эффективными, если осуществлять их в комплексе.*опубликовано econet

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