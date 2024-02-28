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Вечно уставший: как бороться с синдромом хронической усталости

Автор: Econet 28 февраля 2024 6328
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Синдром хронической усталости довольно сложно диагностировать. Дело в том, что симптомы этого состояния наблюдаются при самых разных заболеваниях. Какие диетические рекомендации и пищевые добавки помогут при синдроме хронической усталости?

Вечно уставший: как бороться с синдромом хронической усталости

Вам сложно вставать с постели по утрам, хотя вы выспались? Вдруг накатывает изнуряющая усталость? Возможно, это синдром хронической усталости (СХУ). Женщины в два раза чаще страдают этим состоянием, чем мужчины. Симптоматика СХУ напоминает ряд других болезней, и постановка диагноза – задача непростая. 

Что такое синдром хронической усталости

СХУ (миалгический энцефаломиелит / заболевание непереносимости системной нагрузки) - это хронический недуг, который ухудшает качество жизни. СХУ характеризуется крайней усталостью (более 6 месяцев), обычно поражает лиц от 40 до 60 лет.  

Симптомы СХУ

  • осложнение концентрации внимания
  • головокружение / обморок при вставании
  • истощение в ходе более 24 час. после любого рода нагрузок
  • патологии пищеварительного тракта
  • головная боль
  • боль в суставах
  • скачки настроения
  • боль в мышцах
  • ухудшение памяти
  • сложности со сном
  • боли в лимфоузлах в области шеи / под мышками 

Вечно уставший: как бороться с синдромом хронической усталости

Питание при СХУ

Полезно избегать:

  • спиртное
  • животные жиры
  • пищевые красители, ароматизаторы
  • сахар и его заменители
  • стимуляторы (кофе, чай, напитки с кофеином)
  • консерванты (глутамат натрия).

Пациенты с СХУ могут сталкиваться со специфическими диетическими проблемами: пищевой чувствительностью и нехваткой питательных веществ. Многие страдают от желудочно-кишечных патологий (изжога, тошнота, понос, запор.

Ведение журнала питания даст вам возможность выявить нежелательные пищевые продукты. Как вариант - элиминационная диета или иное тестирование чувствительности к пище.

Лица с СХУ могут испытывать нехватку питательных веществ. Например, низкий показатель витаминов C, B, минералов магния и цинка, жирных кислот.

Вечно уставший: как бороться с синдромом хронической усталости

Добавки при СХУ

CoQ10

Пациенты, страдающие СХУ, имеют патологически низкие показатели кофермента Q10 , что негативно сказывается на клеточной энергии. 

НАДН

Вещество под сложным названием никотинамидадениндинуклеотид (НАДН / НАД +) производится в организме из вит-на B3. Так как он имеет значение в синтезе клеточной энергии, добавки НАДН окажутся полезными для лиц с СХУ.

Комбинация НАДН с CoQ10 показывает явное улучшение физических и когнитивных возможностей у пациентов с СХУ. Прием двух указанных веществ в сочетании увеличивает процент АТФ в крови.

D-рибоза

Это простой сахар, компонент ДНК и АТФ, ключевого источника энергии клеток. Ежедневный прием d-рибозы в количестве 15 г улучшает общее самочувствие, ясность мышления и качество сна.

Мелатонин

Этот гормон производится организмом. Он регулирует наши циркадные ритмы. Мелатонин отличается антиоксидантным, иммунным и противовоспалительным эффектом.   

Пробиотики

СХУ негативно отражается на функции ЖКТ. Поэтому рассматривается позитивное воздействие пробиотиков как терапевтический подход. Пробиотики могут снижать тревожность и воспаление. Некоторые штаммы пробиотиков улучшают сон и когнитивные возможности.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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