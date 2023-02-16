Вечерняя дыхательная техника для плоского пресса и изящной талии

«Петаворк» - благоприятная практика дыхания для брюшной полости. Она приводит к тому, что тело глубоко всасывает и выдыхает воздух, исправляя привычку верхней части живота «опадать вниз». Низ живота тоже задействуется, обычно он не используется должным образом при простом дыхании.

Я не люблю фитнес и тренировки, когда приходится находить час времени, переодеваться и потеть. Я узнала, что малоактивным и не склонным к гибкости людям, достаточно тренировать дыхание, чтобы дать энергию своему телу, соразмерную с фитнесом.

«Петаворк» - благоприятная практика дыхания для брюшной полости

Так, например, терапевт - Айко Морита, проводит семинары по дыхательным техникам, с ней похудело более 40000 человек в Азии, просто «надувая и сдувая живот».

У человека за день, темп дыхания и степень «перекачки кислорода», меняется 30000 раз! Если найти 5 минут на жиросжигающее дыхание, тело тоже сможет меняться.

«Петаворк» - благоприятная практика дыхания для брюшной полости. Она приводит к тому, что тело глубоко всасывает и выдыхает воздух, исправляя привычку верхней части живота «опадать вниз». Низ живота тоже задействуется, обычно он не используется должным образом при простом дыхании.

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Упражнение 1

Представьте корпус тела -контейнером для содержания воздуха, уменьшайте его за счет легкого выдыхания естественным путем.

Сядьте на стул и положите руки на бедра. Ноги на ширине талии. Выровняйте руки и спину. Переместите руку вперед от лопатки.

Медленно наклоняйтесь вперед. Положите оба локтя в пупок и еще наклоните свое тело вперед.

Вдыхайте и выдыхайте весь возможный воздух в данной позе за 5 секунд. Начните сначала и еще 5 раз.

Упражнение 2

Подтягивание нижней части обвиснутого живота. Невентилированное дыхание 5-10 раз.

Поза исправляет привычку "выпячивания живота".

Поднимите руку так, чтобы нижний живот можно было легко помять.

Сядьте на стул, согните руки в локтях и поднимите руки вверх. Подошвы плотно к полу. Вытягивайте руки по диагонали вверх глубоко дыша.

При вдохе расширяйте руки, затем начинайте выдыхать ртом и вдавливать нижнюю часть живота. Не ослабляйте силу живота.

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Упражнение 3

Глубокое дыхание для тонокй талии и плоского живота. Поза дает равномерное сокращение от центра к нижней части живота.

Лягте на спину и немного поднимите руки.

Сделайте глубокий вдох, раздувая живот. Положите палец на пупок, надуйте нижнюю часть живота, оттолкнув палец назад, и сделайте глубокие вдох-выдох.

Опять сделайте вдох носом и надуйте живот. На 10 секунд сделайте тонкий, длинный вдох изо рта и вдохните все в желудок.

Упражнение 4

Для гибкости спины и легкого дыхания.

Позвоночник напрямую связан с дыханием и работой желудка. Он становится гибким, благодаря движению, которое соединяется с рукой.

Лежа на спине, руки чуть ниже плеч, левая ладонь обращена к потолку.

Вытяните правую руку к левой. Перекройте руки.

В соответствии с движением плеча (a), цель состоит в том, чтобы повернуться вбок сверху вниз, как спина (b) → талия (c) → приклад (d) → нога (e).

Затем вернуться назад:

Бедра (d) → бедра (c) → спина (b) и так далее. То же самое для другой стороны.

Итоги похудения, которые описывает Морита на своей клиентке, (та пыталась "обуздать" свой живот):

Талия до тренировки была - 80,8 см.

Метод правильного дыхания под ее руководством, снизил окружность талии на -1,6 см за неделю.

Так, если человек работает над телом в течение 9 дней. То может снизить объем живота -2.8см.

Когда, мы дышим правильно, тело нагревается и становится активным, полным энергии, снижается аппетит, стимулируется перельстатика кишечника.опубликовано econet

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