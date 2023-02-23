Вдовий горб: Как избавиться от холки

Вдовий горб следует лечить на начальных стадиях возникновения. Для этого следует убрать причину, которая провоцирует патологию.

Вдовий горб (холка) – это скопление жира в проекции C7 (седьмой шейный позвонок). Внешнее выпячивание шейного отдела кзади сопровождается не только косметическим дефектом. В поперечных отростках позвонков шеи проходит позвоночная артерия. Она питает кровью третью часть структур головного мозга. Сосуд передавливается при избыточном накоплении жира в области шейного отдела позвоночника.

Как убрать "холку ("вдовий горб"): лечение, профилактика и упражнения

Факторы образования

Редкие причины вдовьего горба

Лечение климактерического горба

Упражнения

Название заболевания возникло в средние века. В те времена у большинства женщин, которые дожили до периода наступления климакса, наблюдалась специфичная выпуклость шеи кзади под седьмым позвонком. Как правило, у этих женщин не было мужей, так как в Средние Века мужчины редко доживали до 50 лет

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Очевидно, что вдовий горб следует лечить на начальных стадиях возникновения. Для этого следует убрать причину, которая провоцирует патологию.

Факторы образования

Вдовий горб чаще всего образуется за счет отложения жировых клеток вследствие высокого накопления эстрогенов (женских половых гормонов). Они обладают анаболическим эффектом на обмен веществ (усиливают отложение жировых клеток). Если женщина живет активной половой жизнью, эстрогены расходуются на функционирование репродуктивной системы.

При наступлении климакса повышение эстрогенов наблюдается в течение 1-2 лет, а затем их концентрация резко снижается. Тем не менее, уровень тестостерона в организме представительницы прекрасной половины человечества остается постоянным. Вследствие этого через 2-3 года после наступления климакса жир начинает откладываться по мужскому типу. В первую очередь его можно наблюдать в верхней части спины, шее и в области верхних конечностей.

Встречается жировой валик и у мужчин старше 25 лет. Даже у тех представителей сильной половины, которые не страдают ожирением. Тем не менее, такую патологию сложно назвать вдовьим горбом, так как это не соответствует статусу мужчины.

Редкие причины вдовьего горба:

1. Генетическая обусловленность. Если у кого-то из ваших родственников есть жировое отложение под седьмым шейным позвонком, высока вероятность появления болезни у вас; Остеопороз (недостаток кальция в костной ткани). Заболевание сопровождается вымыванием солей кальция из костной ткани. При этом страдает вся костно-суставная система. Ее следствием является деформация шейного и грудного отдела позвоночника. При установке данного диагноза необходимо употреблять в пищу продукты, богатые кальцием (молоко), часто бывать на солнце и принимать витамин Д3;

2. Остеохондроз шеи с отложением солей. Клинически патология сопровождается хрустом в области шейного отдела, ноющими болями. С течением времени деформация позвоночника усугубляется и под C7 откладываются жировые клетки;

3. Уплотнения скелетной мускулатуры верхней части спины (миогелез) – редкая причина вдовьего выпячивания. Болезнь появляется при чрезмерных физических нагрузках. Чтобы её устранить, необходимо пересмотреть упражнения, которые вы ежедневно выполняете или устранить ежедневную физическую нагрузку. Патология наблюдается чаще всего у людей, которые «пропадают» в тренажерных залах;

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4. Длительное пребывание за компьютером – причина отложения жира под C7 у молодых людей. Состояние приводит к напряжению скелетной мускулатуры, разрывам суставно-связочного аппарата. Если вы сидите за компьютером более 45 минут, необходимо сделать перерыв на 15 минут для прогулки;

5. Болезнь Иценко-Кушинга (надпочечниковая недостаточность) приводит к «вдовьим проблемам». Заболевание возникает вследствие недостаточного синтеза глюкокортикоидных гормонов. Для его лечения применяется заместительная терапия. Патологию можно определить по внешнему виду человека: у него худеют ноги и утолщается верхняя часть туловища. Такой недуг в народе называют «бизоний горб»;

Чтобы убрать шейное выпячивание сзади следует соблюдать следующие рекомендации:

Спать на жесткой постели;

Подбирать подушку не шире размера плеч и не толще 10 сантиметров;

Следует избавиться от пуховых матрасов и одеял. Они являются пережитком прошлых лет и приносят здоровье разве что принцессам;

Несколько раз в год проводите курсы массажа шеи;

Не отказывайтесь от ежедневной гимнастики;

Физиотерапия и массаж являются важными процедурами при лечении патологии. Они проводятся в сочетании с другими методами комбинированной терапии;

Следите за питанием, чтобы уменьшить размеры образования следует не превышать калорийность пищи, рекомендованную для вашего веса;

Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе.

Вышеперечисленные процедуры можно выполнять в домашних условиях, но рекомендуем предварительно проконсультироваться с врачом.

Лечение климактерического горба

Лечение вдовьего горбика медицинскими средствами у женщин после климакса проводится заместительной терапией. Она позволяет снизить уровень эстрогенов сразу после прекращения менструального цикла, а также нормализовать концентрацию тестостерона через 2-3 года после прекращения овуляции.

Климактерический горб лечится лекарственными средствами после выполнения клинических исследований на содержание половых гормонов. Вдобавок к консервативной терапии назначается антижировая диета. Если применяемые методы не приносят эффективности, может быть проведена операция липосакции по удалению избыточных отложений жиров.

При остеохондрозе назначается ряд препаратов для повышения содержания кальция в крови: кальций-Д3-никомед, кальцемин.

Климактерический горб можно лечить высокочастотным ультразвуком или импульсным током. Для повышения эффективности можно проводить 10-15 процедур. Чтобы болезнь не прогрессировала, назначается курс физиотерапии. Он помогает нормализовать кровоснабжение в области патологического образования и улучшить приток лекарственных веществ к области повреждения.

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В борьбе с заболеванием эффективен массаж воротниковой зоны. Положительный эффект от него виден уже через пару сеансов, но следует понимать, что процедура должна проводиться квалифицированным специалистом. Полный курс массажа должен быть не менее 10 сеансов.

Упражнения

Вдовий горб можно лечить упражнениями. Их следует выполнять не реже 2 раз в день. Примерный комплекс гимнастики:

Лежа на спине, вдохните и плотно прижмите спину к полу. Сохраняйте позицию 15 секунд, а затем расслабьтесь. Повторяйте упражнение 2-3 раза;

Лежа на животе, направьте предплечья вперед, а руки разведите в стороны под прямым углом. Не изменяя положения, оторвите предплечья от пола и сконцентрируйтесь на сведении вместе лопаток. Удерживайте позу 5 секунд;

Отжимайтесь на предплечьях с упором на носки и предплечья. Сведите вместе лопатки и опустите лоб вниз. Количество повторений 3-4.опубликовано econet

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