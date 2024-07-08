Важные факты о холестерине, о которых мало кто знает

Существует устойчивое общественное мнение о вреде холестерина для нашего организма, особенно в пожилом возрасте. А врачи давно говорят, что он присутствует у большинства живых существ, даже в цитоплазме бактерий. Так что же такое холестерин и как он влияет на наше здоровье?

Вещество органического происхождения, жирорастворимый спирт холестерин вырабатывается самими клеточными структурами, как одно из важных составляющих для жизнедеятельности этих структур. Холестерин синтезируется и применяется, как строительный материал, формирующий защитную мембрану любой клетки. Он помогает клеткам быть эластичными, изменять форму, вводить в структуру необходимые элементы и выводя продукты распада.

Это соединение принимает участие в синтезе гормонов, регулирует транспортировку жирорастворимых витаминов, отвечает за когнитивные мозговые процессы. А также участвует в передаче мышечных импульсов, за счет нормализации функций нервных соединений, нужен для вырабатывания витамина D, производства желчи. Кроме этого, холестерин лечит различные повреждения на стенках сосудов, образуя противовоспалительные скопления – те самые, холестериновые бляшки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Понятие «плохого» и «хорошего» холестерина

Около 75% жирорастворимого спирта синтезируется в печени, остальное поступают в организм с продуктами питания. Существует деление на «хороший» – липопротеины высокой плотности, и плохой – с низкой плотностью, вид холестерина. Утверждают, что «плохой» холестерин поступающий от печени к органам, образует бляшки на стенках сосудов, а «хороший», наоборот идущий от органов к печени, соединяет излишки «плохих» липопротеинов, и препятствует сердечным заболеваниям.

Особенно много таких бляшек или скоплений, на стенках сосудов пожилых людей. Поэтому многие считают, что жирная пища очень вредна для сердца и сосудов и употреблять ее не следует. А также необходимо принимать как можно больше средств, которые называются статинами, снижающих уровень холестерина.

Для чего организму нужен «плохой» холестерин?

В природе для всего созданного можно найти причину, надо только дать себе труд ее поискать. И на вопрос, зачем организм вырабатывает вещество, которое прилипает к стенкам сосудов, уменьшая их, есть очень простой ответ – значит, это нужно самому организму! Выяснилось, что липопротеины с низкой плотностью, обладают противовоспалительными свойствами.

И прилипают они к оболочке артерий в тех местах, где имеются микротравмы и повреждения, залечивая их и уменьшая воспаления. Больше всего таких повреждений у людей пожилого возраста, потому что стенки их сосудов подвергаются возрастным изменениям. Их организм вырабатывает все больше холестерина, чтобы лечить такие повреждения.

А такие процессы вызывает повышенный сахар в крови. Зачем же все твердят о необходимости снижения холестерина, если он приносит такую пользу? Затем, что прибыль от продажи препаратов, снижающих уровень холестерина, исчисляется цифрами с множеством нулей, и терять ее фармакологические концерны не намерены. В последнее время, препараты-статины, стали прописывать даже детям.

Какие жиры необходимы организму?

Нужно осознать, что наш организм нуждается в определенном количестве растительного и животного жира и скорректировать свое питание. Самые необходимые жиры содержатся в растительном масле холодного отжима: оливкового, горчичного, льняного, конопляного, кокосового, авокадо. И животных жиров: рыбьего и содержащегося в желтке и мясе животных. Но, разумеется, животные не должны быть отравлены токсическими веществами. Также нужно следить за приготовлением мясных блюд, они допускаются в отваренном, тушеном и запеченном виде, но только не в жареном с корочкой. Употреблять жир в молочной продукции лучше всего овечий или козий, в виде кефира или йогурта, также допускается топленое сливочное масло.

Чего следует избегать?

Стоит принять как факт, что рафинированный сахар не приносит никакой пользы организму, и провоцирует множество нарушений в системах, в том числе сосудистой. Белую муку и крахмал также следует занести в список нежелательных продуктов для сосудов. Кроме этого, лучше совсем исключить или строго ограничить, употребление всех консервированных продуктов, в которых очень много сахара и его синтетических заменителей, кукурузных и прочих сиропов, а заодно – алкоголя, кофеина и рафинированных растительных масел.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что еще влияет на здоровье сосудов?

Чтобы решить проблему с уже имеющимися бляшками на оболочке сосудов и предупредить их новое появление, нужно не только откорректировать рацион. Для здоровья сосудистой системы нужен витамин С, препятствующий повреждениям артерий, магний, чеснок, свежие овощи и зелень, куркума. Все они регулируют уровень холестерина. Кроме этого, нормализующее действие оказывают эфирные масла лаванды и розмарина в массаже. Для поддержания тонуса сосудистых оболочек, хорошо помогают регулярные физические упражнения, и употребления витамина С, коллагена, глицина.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet