Важная информация для тех, кто страдает несварением

У 90% людей, страдающих несварением, наблюдается пониженная кислотность желудка. Для повышения кислотности требуется правильное питание и прием препарата бетаина гидрохлорида (русский аналог – ацидин-пепсина) обязательно с учетом противопоказаний.

Если организм отрицательно отреагирует на бетаин гидрохлорид, то следует воздержаться от приема этого препарата, хотя он дает массу преимуществ в борьбе с пониженной кислотностью.

Кому показан прием бетаина гидрохлорида

Этот препарат можно принимать людям, которые:

страдают аутоиммунными заболеваниями – сахарным диабетом первого типа, артритом, тиреоидитом, болезнью Крона и прочими недугами;

болеют анемией;

постоянно принимают обезболивающие препараты, раздражающие желудок;

старше 65 лет.

Как нормализовать уровень кислотности

Анализов, благодаря которым удалось бы точно определить, какие именно ферменты поджелудочной железы нужны организму и в каком количестве, к сожалению, не существует. Поэтому в вопросе регуляции кислотности желудка необходим комплексный подход. Нужно не только включить в рацион продукты желчегонного действия, но и исключить пищу, способствующую несварению (дешевые растительные масла, продукты глубокой переработки, сладости и сладкие напитки). Также важно не употреблять продукты-провокаторы скрытой аллергии, поскольку может возникнуть воспалительный процесс, который приведет к отечности протока желчного пузыря, а это будет препятствовать выделению желчи.

Не менее важно учитывать сочетаемость продуктов, чтобы качество желчи было высоким. К примеру, нельзя сочетать белок с крахмалом, в природе таких продуктов попросту не существует.

Выработку желчи стимулирует прием горечей - это настоящая находка для тех, кто придерживается вегетарианского питания и тех, у кого удален желчный пузырь. Стоит отметить, что многие свежие овощи, фрукты и растения представляют собой горечи, к примеру:

свекла (сырая тертая либо приготовленная на пару);

яблоки;

редис;

руккола;

имбирь;

водяной кресс;

фенхель;

сельдерей;

турмерик;

артишок;

одуванчик;

листовая зелень (с горьким вкусом).

Для улучшения функции желчного пузыря, поджелудочной железы, печени и работы пищеварительной системы в целом рекомендуется употреблять мяту, корицу и пажитник.

Для снижения вязкости желчи рекомендуется употреблять по утрам смесь из сока свеклы, сельдерея и яблока с корицей. Также утром натощак полезно выпивать стакан лимонной воды.

Нужно помнить, что в состав желчи входит лецитин, поэтому в рацион стоит включить сою (не генномодифицированную) и семечки подсолнуха.

Зачем нужно принимать ферментативные препараты

Прием таких препаратов необходим для насыщения организма питательными веществами с целью построения ферментов при их низкой активности, а также для разжижения желчи. Желчь становится более вязкой, когда продукты жизнедеятельности и токсины всасываются повторно из-за слабой детоксикации печени. Порочный круг удается разорвать именно с помощью ферментотерапии.

Прием препаратов необходим, когда есть явные клинические проявления нехватки ферментов поджелудочной железы и когда процесс желчеобразования проходит некорректно. Начинать можно с простого препарата, содержащего липазу, протеазу и амилазу либо суперфермента с желчными кислотами в составе. Чем сильнее проявляются симптомы, тем интенсивней должна быть ферментотерапия.

Стандартный курс лечения длится 2 месяца. Начинать нужно с малой дозы препарата, постепенно переходя к терапевтической дозировке, которая указана на упаковке. Важно не переборщить, иначе может возникнуть расстройство стула. При удаленном желчном пузыре рекомендуемая доза препарата составляет от 200 до 400 мг (обязательно вместе с приемом пищи).

Чтобы оценить результаты лучше вести дневник наблюдений и записывать любые изменения со стороны ЖКТ, а также качества сна и эмоционального фона. Усилить эффективность ферментотерапии поможет одновременный прием антибиотиков.

Для благополучного лечения важен именно комплексный подход, а не прием только ферментированных препаратов либо горечей, также в рационе обязательно должны присутствовать различные овощи с низким содержанием крахмала. опубликовано econet

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