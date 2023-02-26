Вашему сердцу необходимы селен, CoQ10 и витамин K2

В одном исследовании комбинация селена и CoQ10 оказала положительное влияние на смертность в течение 12-летнего периода и дольше. В то время как тесно связанные CoQ10 и убихинол поддерживают здоровье митохондрий и сердца, людям старше 30 трудно усваивать и использовать CoQ10, но они лучше справляются с восстановленным убихинолом в форме добавки.

Заболевания сердца являются основной причиной смерти для многих групп в США. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что почти 25% всех смертей являются результатом сердечных заболеваний. Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом, и каждый год у 735 000 американцев случается сердечный приступ.

Джозеф Меркола: Питательные вещества необходимые для здоровья сердца

Факторы риска включают высокое кровяное давление, курение, ожирение, плохое питание и отсутствие физической активности. Ежегодные расходы на лечение сердечно-сосудистых заболеваний оцениваются в $351,2 млрд, включая прямые и косвенные расходы.

Согласно отчету, опубликованному Американской кардиологической ассоциацией в начале 2019 года, 48% всех взрослых американцев страдают той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний. Похоже, что большинство из них обусловлено ростом числа людей с высоким кровяным давлением. В 2016 году в США от сердечно-сосудистых заболеваний погибло более 840 000 человек.

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Форма витамина К2 МК-7 защищает функцию эндотелия

Внутри вашего сердца и всех кровеносных сосудов находится тонкая мембрана клеток, называемая эндотелием. Они отвечают за контроль расслабления и сокращения сосудистой системы; сбой является важным предиктором инсульта и сердечных приступов.

Эндотелиальная дисфункция может возникнуть в результате диабета, курения и высокого кровяного давления. После тестирования некоторые врачи могут обратиться к фармакологическим вмешательствам, включая гиполипидемические статины и ингибиторы АПФ или бета-блокаторы для контроля артериального давления. Другим вариантом с меньшим количеством побочных эффектов является использование витамина К2 МК-7.

Одна группа исследователей разработала исследование на животных, в котором у мышей вызывали атеросклероз и давали им K2 MK-7 в низких дозах в течение четырех недель. Полученные данные свидетельствуют об улучшении ацетилхолина и вызванной потоком эндотелийзависимой вазодилатации в аорте и бедренных артериях.

Эффект был измерен с помощью МРТ и был связан с увеличением производства оксида азота (NO). Более высокие дозы не продемонстрировали дальнейшего улучшения. Исследователи обнаружили, что данные определили активность эндотелиального профиля для витамина К2, которая ранее не была описана. Доктор наук Хогне Вик, главный врач NattoPharma, прокомментировал:

«Исследование показало, что витамин K2 - MK-7 улучшал зависимую от NO функцию эндотелия у мышей, и результаты показали, что K2 - MK-7 обеспечивает вазопротекторный эффект независимо от того, лечилась ли эндотелиальная дисфункция витамином K2 - MK-7 до или одновременно с появлением атеросклеротических бляшек.

Это вносит большой вклад в наш и без того значительный объем исследований, показывающих, что MenaQ7 является кардиозащитным питательным веществом, и подтверждает, почему медицинское сообщество заинтересовано в постоянном изучении этого важного питательного вещества для улучшения глобального здоровья».

Вы получаете достаточно витамина К каждый день?

Витамин К — это жирорастворимый витамин, который ваше тело использует для нескольких функций. Поскольку его в организме мало, вы будете испытывать недостаток без регулярного приема. Кроме того, несколько распространенных лекарств могут также снизить его уровень. Существуют две основные формы витамина К и два общих подтипа.

Витамин К1 (филлохинон) содержится в зеленых листовых овощах и наиболее известен своей ролью в свертывании крови. Без него кровь не сворачивается должным образом, что может привести к опасным для жизни последствиям.

Витамин К2 (менахинон) играет главную роль в здоровье костей и сердца. Ваше тело может синтезировать витамин К2 в кишечнике, используя определенные бактерии. Есть два общих подтипа. Первым является менахинон-4 (МК-4), витамин К2 с короткой цепью, содержащийся в продуктах животного происхождения. МК-4 имеет короткий период полураспада, что делает его плохим кандидатом в качестве пищевой добавки.

Менахинон-7 (МК-7) имеет более длинную цепь и содержится в ферментированных продуктах. Существует несколько разновидностей длинноцепочечных форм витамина К2, но наиболее распространенным является МК-7. Это форма, которую нужно искать в добавках.

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Одним из лучших способов получить хороший источник витамина К2 является самостоятельная ферментация овощей с использованием закваски с бактериальными штаммами, которые продуцируют К2 и форму МК-7. МК-7 дольше остается в организме, помогая предотвратить воспаление и снизить риск переломов костей, поскольку он более эффективно их достигает.

Витамин К2 играет профилактическую роль в заболеваниях сердца

Одним из способов влияния витамина К2 на здоровье костей и сердца является активация белков, таких как матричный GLA-белок в сосудистой системе и остеокальцин в костях. «GLA» – глутаминовая кислота, которая отвечает за связывание кальция, содержащегося на стенках артерий, и способствует его интеграции в кости.

Когда кальций в слизистой оболочке ваших сосудов не удаляется, отложения превращаются в атеросклероз, отвечающий за затвердевание и сужение артерий, медленно блокирующих кровоток. Это распространенный триггер сердечного приступа, инсульта и заболеваний периферических сосудов.

В исследовании, проведенном в Роттердаме, участники с наибольшим уровнем К2 имели на 52% меньшую вероятность тяжелой кальцификации артерий и на 57% меньше шансов умереть от болезней сердца в период от семи до 10 лет. Исследователи также обнаружили, что те, кто ежедневно потреблял 45 мкг К2, жили в среднем на семь лет дольше, чем те, кто потреблял всего 12 мкг в день.

Витамин К2 улучшает гибкость артерий и снижает риск атеросклероза. Синергетические отношения между витаминами К2, D, кальцием и магнием улучшают здоровье костей и сердца.

Комбинация селена и CoQ10 снижает риск смертности

Оптимальное функционирование клеток зависит от нескольких факторов, в том числе количества потребляемых селена и кофермента Q10 (CoQ10). Исследователи писали о низком потреблении селена в Европе и производстве CoQ10, которое уменьшается с возрастом. Одно интервенционное исследование, включающее селен и CoQ10 в качестве пищевой добавки, проводилось в течение четырехлетнего периода.

Участники из сельской местности в Швеции показали снижение сердечно-сосудистой смертности в результате вмешательства данного исследования. Двенадцать лет спустя исследователи хотели определить, будет ли это снижение смертности сохраняться после завершения исследования.

После оценки данных от первоначальных участников, они обнаружили продолжающееся снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто принимал добавки селена и CoQ10. В группе активного лечения уровень смертности составил 28,1%, в то время как в группе плацебо уровень смертности составил 38,7% через 12 лет.

Исследователи также обнаружили значительное снижение риска у тех, кто страдал от ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления, диабета и нарушения функциональных возможностей сердца. Защитное действие не ограничивалось только интервенционным периодом; оно сохранялось и во время последующих действий. Руководители исследования предупредили, что его следует использовать для выработки гипотез, а не выводов.

Разница между CoQ10 и убихинолом

CoQ10 и восстановленная версия убихинол являются популярными добавками, которые люди принимают для здоровья сердца и митохондрий. Быстрый рост продаж этих продуктов свидетельствует о том, что все больше людей узнают о важности митохондриального здоровья.

Опрос также показал, что CoQ10 является добавкой номер один, рекомендованной кардиологами своим пациентам. Это жирорастворимый антиоксидант, используемый для уничтожения потенциально вредных побочных продуктов обмена веществ. Болезнь сердца, по-видимому, коренится в митохондриальной дисфункции, что означает, что CoQ10 играет уникальную и важную роль.

Исследователи обнаружили, что CoQ10 может улучшить восстановление после операций по шунтированию и на сердечном клапане и может помочь уменьшить эффекты от застойной сердечной недостаточности и высокого кровяного давления. CoQ10 и убихинол также помогают бороться с негативными эффектами многих лекарств, включая антиаритмические препараты, статины, антибиотики, ингибиторы АПФ и диуретики.

Убихинол — это восстановленная версия CoQ10. Преобразование из CoQ10 в убихинол происходит тысячи раз внутри митохондрий, когда он переходит из одной молекулярной формы в другую, превращая пищу в энергию. Ваше тело начинает увеличивать выработку убихинола в раннем детстве, но к тому времени, когда вы достигнете 30 лет, она начинает снижаться.

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Люди моложе 30 могут эффективно поглощать добавки CoQ10, но те, кто старше, лучше справляются с убихинолом, потому что он легче усваивается и используется. Вы также можете улучшить способность своего организма преобразовывать CoQ10 в убихинол путем разумного пребывания на солнце и употребления в пищу зеленых листовых овощей, которые содержат хлорофилл.

Микронутриент селен важен для здоровья сердца

Микронутриенты используются вашим организмом в производстве энергии, иммунной функции, свертываемости крови, здоровье костей и других процессах. Эти пищевые компоненты требуются только в небольших количествах, но они жизненно важны для благополучия и профилактики заболеваний. Микронутриенты не могут вырабатываться организмом, поэтому их нужно потреблять из пищи.

Селен - микроэлемент и микронутриент, обнаруженный почти 200 лет назад. Ученые нашего времени признали, что он важен из-за его сильной противовоспалительной, противовирусной и противораковой активности.

На клеточном уровне селен является активным элементом глутатионпероксидазы, фермента, ответственного за превращение перекиси водорода в воду и служащего в качестве первой линии защиты от вредных свободных радикалов.

Исследователи обнаружили, что у людей с более высоким уровнем селена уровень заболеваемости раком ниже. Лучшим пищевым источником являются бразильские орехи, которые в среднем содержат от 70 до 90 мкг селена на орех. Всего два или три ореха в день отвечают вашим ежедневным потребностям. Другие источники пищи включают сардины, пастбищные органические яйца, выловленный в дикой природе лосось и семена подсолнечника.

В то время как витамин K2 MK-7, CoQ10 и селен доступны в качестве добавок, питательные вещества часто более биодоступны, когда потребляются из цельной пищи. Если вы решите использовать добавку, позаботьтесь об использовании качественного продукта из источника, которому вы доверяете.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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