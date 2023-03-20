Ваша постоянная усталость берет начало в кишечнике!

Что из себя представляет синдром хронической усталости? Он может оказаться довольно изнурительным заболеванием, вынуждая своих обладателей жить с постоянной, не отпускающей усталостью независимо от вида терапии. Помимо непрекращающейся усталости, лица, страдающие СХУ, демонстрируют симптомы, проявляющиеся по всему организму и вызванные воспалительной реакцией.

Что из себя представляет синдром хронической усталости (СХУ)? Он может оказаться довольно изнурительным недугом, вынуждая своих обладателей жить с постоянной, не отпускающей усталостью независимо от вида терапии. Помимо непрекращающейся усталости, лица, страдающие СХУ, демонстрируют симптомы, проявляющиеся по всему организму и вызванные воспалительной реакцией.

Синдром хронической усталости и проблемы кишечника

Имеется ряд мнений о происхождении СХУ – дисфункции в центральной нервной системе, метаболический дисбаланс, инфекционное воспаление, проблемы в работе иммунной защиты организма.

К сожалению, на сегодняшний день медицина не располагает лабораторными тестами для идентификации указанного синдрома. Из этого следует, что постановка диагноза происходит по методу исключения прочих заболеваний, имеющих аналогичные симптомы. Кроме того, нет определенных способов терапии и медицинских препаратов для СХУ.

В прошлом многие медики объясняли указанное состояние, как психологическую дисфункцию. Но недавнее исследование, которое провели специалисты Корнельского университета, выявило биомаркеры данного недуга в виде микробов, присутствующих в крови и в кишечнике человека. Изучалась динамика количества и активности указанных микроорганизмов. Параллельно отмечались изменения в тканях головного мозга, что позволило сделать первичный вывод о связи между бактериями и нашим мозгом.

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Что из себя представляет СХУ?

Проявления СХУ – это большой перечень болезненных состояний, произвольный у разных лиц. Типичный симптом – непреходящее чувство усталости, которое усиливается в ходе затрата физической/психической энергии. При этом восстановление идет длительный период.

Помимо классической усталости, при СХУ имитируются симптомы иных болезней:

Боль в мускулах

Ослабление памяти

Головная боль

Боли в горле

Плохой ночной сон

Увеличение лимфоузлов

Мускульные подергивания

Плохая, непродолжительная концентрация внимания

Повышенное потоотделение

Сильное биение сердца

Обморок

Симптомы, характерные при гриппе

Плохая переносимость алкоголя

Раздраженный кишечник

Резкие колебания настроения

Колебания температуры тела

Аллергия на ряд пищевых продуктов

Дисфункции желудка и кишечника

Чувствительность к свету и шуму

Продолжительное течение СХУ при отсутствии надлежащей терапии влечет за собой осложнения, выражающиеся в депрессивных состояниях, нарушении социальной жизни.

Выводы специалистов Калифорнийского Университета свидетельствуют, что указанный недуг нередко сражает лиц, далеко не ленивых, ранее бывших активными и выполнявших тяжелую работу.

Вероятные причины усталости неожиданно обнаружились в кишечнике

В специальном исследовании специалистов Корнельского университета исследовались кровь и экскременты 48 персон с диагнозом хронической усталости и результаты сравнивались с анализами 39 здоровых лиц.

Обнаруженное может объяснить «размытые» симптомы СХУ и, возможно, привести к разработке успешных методов терапии.

Разница между здоровыми добровольцами и лицами с СХУ заключались в экскрементах и крови. Специалисты выявили дефицит в разнообразии кишечной микрофлоры у пациентов СХУ и маркеры воспаления в крови.

Указанные изменения не позволяют четко идентифицировать их как причину или как следствие СХУ, однако, ученых воодушевило само наличие указанных маркеров в 83% анализов.

Получается, что в кишечнике лиц с СХУ состояние бактериальной микрофлоры в ненормальном состоянии, и это провоцирует желудочно-кишечную и воспалительную симптоматику. Данный факт выступает аргументом против теории психологического происхождения СХУ.

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Ключом заболевания может выступать дырявый кишечник

Обнаруженные маркеры воспаления в крови (о которых говорилось выше) могут являться следствием “дырявого кишечника», что дает возможность бактериям проникать в кровь”.

При синдроме дырявого кишечника определенные токсичные соединения и бактерии проскальзывают сквозь кишечные стенки в кровь. Это происходит из-за образования “пробелов” между клеточными мембранами кишечника. Имеется связь между динамикой отверстий и пищей, поступающей в организм. Хочется остановиться на зерновых культурах. Клейковина стимулирует ряд белков в кишечнике, которые провоцируют раскрытие межклеточных стыков в слизистой оболочке кишечника. И проникновения веществ из кишечника в кровь провоцируют воспалительные и аутоиммунные реакции.

Стоит сказать, что заживление и уплотнение кишечника уменьшает воспалительную реакцию, что может продемонстрировать ослабление симптоматики СХУ.

Изменения мозга при СХУ

В 2014 г. специалисты университета Стэнфорда выявили динамику белого вещества мозга у лиц с диагностированным СХУ. Технические инновации в визуализации исследований дали возможность увидеть отличия мозга здоровых лиц и пациентов с СХУ.

Указанные различия проявляются уменьшении объема белого вещества и изменения в правом полушарии. Поэтому лица с СХУ нередко демонстрируют спутанность сознания и развитие ипохондрии.

Выше описанное исследование дает 3 вывода.

Вывод№1 подтвердил действие процесса воспаления на белое вещество мозга (уменьшение в мозге белого вещества ведет к проблемам транспортировки информации).

Вывод№2 гласит, что уровень отклонений в головном мозге связан с тяжестью симптоматики СХУ.

Вывод№3 свидетельствует об утолщении серого вещества в белом веществе между височной и лобной долями.

Боремся с СХУ домашними средствами

Все выше сказанное позволяет думать, что оптимальным методом в борьбе с СХУ может стать внимание к работе ЖКТ. Специальная диета может помочь вернуть целостность кишечных стенок и минимизировать агрессивность вредоносной микрофлоры.

Следует удалить из рациона продукты с глютеном и из пшеничной муки.

Сократить объем получаемых углеводов. Углеводы создают дисбаланс микрофлоры и выступают питанием для «плохих» бактерий.

А клетчатка, напротив, питает бактерии, защищающие кишечные стенки.

Увеличить содержание волокон клетчатки в рационе питания. Клетчатка укрепляет кишечные стенки и поможет увеличить количество полезных бактерий.

Употреблять ферментированные продукты, которые выступают источником природных пробиотиков из молочнокислых бактерий.

Минимизировать употребление молока и молокопродуктов. В их составе имеется молочный белок – казеин, активирующий воспаления в кишечнике.

Борьба со стрессом. Стресс «поднимает» уровень кислотности в желудке и ухудшает переваримость еды. Все это провоцирует синдром дырявого кишечника.

Применять антибиотики в исключительных ситуациях. Указанные медикаментозные препараты нарушают микрофлору.

Сдать анализы на наличие кишечных паразитов. Всевозможные вирусы, грибки и паразиты создают дисфункции пищеварения.*опубликовано econet

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