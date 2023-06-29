Варикозное расширение вен: Полезный комплекс упражнений

Возможны ли занятия спортом, физические упражнения при варикозе? Полезные рекомендации при этом виде заболеваний ног вы найдете в нашей статье...

Варикозное расширение венозных сосудов нижних конечностей сопровождается болями и отечностью. Уменьшить застой крови и лимфы, снизить выраженность симптомов помогут упражнения при варикозе ног. Но к выбору нагрузки нужно подходить осторожно: мышечная перегрузка при варикозе также вредна, как и гиподинамия.

Полезна ли гимнастика при варикозном расширении вен?

Регулярно делая упражнения при варикозе вен на ногах, удастся:

стимулировать крово- и лимфоток (уменьшатся или полностью исчезнут отеки);

повысить тонус венозной стенки;

нормализовать кровоток в периферических сосудах.

Дополнительно гимнастика для ног при варикозе укрепит ножные мышцы, сделает красивыми икры и бедра.

Пренебрежение регулярной дозированной нагрузкой приведет к увеличению застойных явлений. Затруднение оттока жидкости усилит нагрузку на вены, а это вызовет прогрессирование варикозной болезни.

Утренняя зарядка

Во время сна тело расслабляется, ток крови замедляется. Утренняя зарядка при варикозе ног улучшит кровообращение.

Упражнения выполняются, лежа в постели:

На спине с прямыми ногами . Медленно сгибая конечность, притягивать колено к животу. Ненадолго задержаться в таком положении, затем не торопясь разогнуть. Если движение выполнить сложно, то разрешается помогать руками.

. Медленно сгибая конечность, притягивать колено к животу. Ненадолго задержаться в таком положении, затем не торопясь разогнуть. Если движение выполнить сложно, то разрешается помогать руками. На животе. Поочередно поднимать вверх прямые ноги. Постепенно гимнастику можно усложнить, сгибая поднятую конечность в колене.

Для каждого упражнения нужно сделать по 10 повторов, а затем полежать 10-15 минут, положив под щиколотки валик. После небольшого отдыха сделать эластичное бинтование или надеть компрессионные чулки и подняться с постели.

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Количество повторов указано для «тренированного» человека. Если ощущение усталости возникло раньше, то нужно остановиться. Выполнение упражнений через силу при варикозе навредит сосудам.

Лучшие упражнения для дома

Выполняя гимнастику дома, лучше подобрать упражнения при варикозе нижних конечностей так, чтобы нагрузка была не только на ноги, но и на другие части тела. Рекомендуется использовать предложенный комплекс.

Разминка, выполняется стоя:

Стопы стоят параллельно. 20 раз медленно встать на носки.

Поочередно походить 3-5 минут на цыпочках и на пятках.

Не отрывая стоп от пола, 5 минут имитировать ходьбу на лыжах.

Разогрев ножные мышцы, можно переходить к гимнастике для ног при варикозе нижних конечностей. Сидя на стуле:

Приподнять ногу и сделать вращение стопой сначала кнаружи, а затем внутрь (20 вращений).

Напрягать и сгибать пальцы, имитируя захват с поверхности пола (10-15 сгибаний).

В медленном темпе поднимать и опускать пятки, имитируя вставание «на цыпочки» (15-20 раз).

Предлагаемые упражнения на спине не только помогут при варикозе ног, но и укрепят брюшные мышцы, подтянут живот:

Велосипед. Имитируя поездку на велосипеде, нужно выполнять движения с большой амплитудой.

Имитируя поездку на велосипеде, нужно выполнять движения с большой амплитудой. Подтягивания ног. Медленно, без помощи рук, сгибать ноги в коленях и приподнимать, стараясь коснуться бедрами груди. Затем начать постепенное разгибание.

Медленно, без помощи рук, сгибать ноги в коленях и приподнимать, стараясь коснуться бедрами груди. Затем начать постепенное разгибание. Скрещивание ног. Поднять конечности под углом 90° к полу. Разводить в стороны, а затем сводить, скрещивая между собой. Ритм движения выбрать такой, чтобы дыхание оставалось ровным.

Упражнения для ягодиц стимулируют приток крови к этой части тела, уменьшая застойные явления и отечность в ногах:

Лечь на спину, согнуть колени и приблизить пятки к ягодицам. Приподнимать таз. Сделать 15-25 повторений.

Встать на четвереньки, опираясь на колени и локти. Приподнимать конечность, стараясь пяткой «дотянуться» до потолка. Нужно 20-25 повторов.

Рекомендованные движения помогут улучшить кровообращение, избавиться от дряблости мышц.

Если работа связана с долгим сидением за компьютером или со стоянием в неподвижной позе, предотвратить ухудшение состояния вен поможет выполнение движений разминки или сидя.

ЛФК для пожилых

Гимнастика при варикозе ног для пожилых почти такая же, как и для лиц молодого возраста. Требуется соблюдать только ряд ограничений:

Не перенапрягаться. С возрастом сосуды теряют эластичность, становятся более хрупкими. Большая нагрузка негативно отразится на состоянии варикозных образований.

С возрастом сосуды теряют эластичность, становятся более хрупкими. Большая нагрузка негативно отразится на состоянии варикозных образований. Сократить количество подходов. При варикозе у пожилых полезнее делать короткие комплексы ЛФК 2-3 раза в сутки, чем выполнить все упражнения против варикоза ног сразу.

При занятиях гимнастикой в пожилом возрасте нужно контролировать свое состояние. Если одно из упражнений вызывает дискомфортные ощущения или усталость, то следует выбрать другое движение.

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Полезный комплекс упражнений

«Бабочка» (облегченный вариант). Сидя на коврике, согнуть колени и свести стопы. Пятки максимально подтянуть к паху. Спина ровная. 5 раз спокойно вдохнуть и выдохнуть.

Сидя на коврике, согнуть колени и свести стопы. Пятки максимально подтянуть к паху. Спина ровная. 5 раз спокойно вдохнуть и выдохнуть. «Коровья голова». Согнутую в колене левую конечность положить на пол так, чтобы пятка находилась у правого бедра. Поверх нее разместить правую. Соединить кисти рук за спиной (правый локоть сверху, а левый – направлен вниз) и немного опустить подбородок. Расслабившись, посидеть минуту. Затем поменять расположение конечностей и повторить.

Согнутую в колене левую конечность положить на пол так, чтобы пятка находилась у правого бедра. Поверх нее разместить правую. Соединить кисти рук за спиной (правый локоть сверху, а левый – направлен вниз) и немного опустить подбородок. Расслабившись, посидеть минуту. Затем поменять расположение конечностей и повторить. «Воин лежа». Опуститься на колени и широко раздвинуть стопы в стороны (бедра соприкасаются). Медленно отклоняться назад, пока лопатки не коснутся пола. Полежать минуту.

Перед выполнением этих упражнений надо уточнить у флеболога, какие упражнения можно делать при варикозе. Неправильно выбранные позы усугубят течение патологии.

Упражнения для укрепления сосудов и общего улучшения самочувствия

Какие упражнения нельзя делать

Физическая нагрузка нужна при варикозе, но патологические изменения вен накладывают ряд ограничений. В список, какие упражнения нельзя делать при варикозе ног, входят:

прыжки через скакалку;

выпады и приседания с утяжелением;

движения с применением ножных утяжелителей;

имитация восхождений на гору или лестницу;

подъем тяжестей стоя;

растяжка ног;

степ-аэробика.

Силовые тренировки при варикозной деформации запрещены. Перенапряжение ножной мускулатуры негативно отразится на расширенных венах, усугубит тяжесть патологии.

Упражнения для профилактики заболеваний вен

Для профилактики рекомендованы лечебные движения, предложенные при варикозе:

ходьба на цыпочках и на пятках;

движения ступнями;

велосипед;

лежа скрещивать ноги.

Можно ли заниматься спортом?

Профессиональный спорт при варикозе на ногах вреден: серьезные тренировки плохо отразятся на сосудах. Но это не значит, что надо забыть о спортивных занятиях. Можно ли заниматься спортом при варикозе, зависит от того, какой любительский вариант выбран.

Флебологи рекомендуют:

плавание;

аквааэробику;

бальные или латиноамериканские танцы;

спортивную ходьбу;

гольф;

лыжи.

На то, можно ли заниматься спортом при варикозе ног, влияет и характер патологических изменений. При тяжелом течении с отеками и нарушениями трофики разрешены только небольшие нагрузки. При легкой стадии заболевания любительский спорт позволит улучшить тонус вен.

Можно ли бегать?

Легкий бег при варикозе возможен. Сокращение мышц стимулирует движение крови по венам. Однако нужно не забывать, что излишняя нагрузка ухудшает течение болезни. Можно бегать при варикозе на ногах, только придерживаясь следующих правил:

надеть компрессионное белье;

бежать медленно;

под запретом забеги на длинные дистанции и состязания на скорость. Резкие мышечные сокращения сдавливают расширенные участки вен, затрудняя кровоток. Мышечное перенапряжение провоцирует формирование новых узлов.

Можно ли заниматься на велотренажере?

Любителей посещать тренажерный зал интересует, можно ли при варикозе заниматься на велотренажере. Почти всегда доктора позволяют тренировки, но рекомендуют:

сидеть ровно;

заниматься в умеренном или легком режиме.

Велотренажер флебологи запретят при выявлении признаков флебита и тромбоза, а также при декомпенсированном варикозе с трофическими нарушениями.

Ношение компрессионного белья

Лечебный трикотаж оказывает легкое давление на кожу, уменьшает перерастягивание сосудов и повышает смыкание венозных клапанов, предотвращает появление отечности.

Ношение компрессионной одежды обязательно при занятиях ЛФК или посещении тренажерного зала. А при прогрессирующем течении варикоза человеку приходится пользоваться бельем с компрессией постоянно: надевая чулки или колготы утром и снимая на время ночного сна.

Можно ли делать массаж?

Сделанный специалистом массаж улучшит отток лимфы, уменьшит отечность и снизит риск трофических изменений. Если нет возможности посетить профессионального массажиста, то допускается делать самомассаж. Легкие поглаживания должны начинаться с пальцев стопы и постепенно подниматься на голень и бедро. Выступающие варикозные узлы трогать запрещено.

Диета

Питание должно быть сбалансированным.

Обязательно надо включить в рацион:

Морепродукты. Укрепят и повысят эластичность стенок сосудов.

Укрепят и повысят эластичность стенок сосудов. Еда с витамином С (для повышения венозного тонуса). Витамин содержится в цветной и брюссельской капусте, цитрусовых, черной смородине.

(для повышения венозного тонуса). Витамин содержится в цветной и брюссельской капусте, цитрусовых, черной смородине. Свежие овощи и фрукты. Служат источником витаминов и минералов, улучшают пищеварение.

Важно отказаться от вредной пищи, негативно влияющей на сосуды и состав крови. Из меню надо убрать пряности, соленья, консервы и копчености.

Лечение народными средствами

В дополнение к ЛФК и лекарственной терапии разрешается использовать народные рецепты. Для лечения могут использоваться:

настои и настойки для приема внутрь;

компрессы;

домашние мази;

аппликации.

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Применение народных средств разрешается только по согласованию с врачом. Некоторые рецепты могут быть противопоказаны при определенных формах варикоза или из-за наличия у человека сопутствующих заболеваний.

Заключение

ЛФК при ножном варикозе позволит улучшить периферический кровоток и повысить тонус вен.

Регулярное выполнение лечебной гимнастики поможет приостановить прогрессирование заболевания.

Гимнастические комплексы нежелательно выбирать самостоятельно – неправильная нагрузка вызовет перенапряжение сосудов и появление новых венозных узлов.

Подбором физкультуры занимается врач ЛФК. При этом учитывается возраст и характер патологических изменений.

Если нет противопоказаний, то дополнительно пациенту могут порекомендовать для укрепления вен ног занятия спортом. опубликовано econet

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