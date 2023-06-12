Варикозная болезнь: 7 обязательных упражнений, которые спасут ваши ноги

Чтобы тонизировать сосуды нижних конечностей, необходимо физическими упражнениями усилить венозный отток. Регулярное выполнение предлагаемых упражнений приносит большое облегчение при варикозной болезни.

Кровь по венам нижних конечностей проталкивается вверх за счет множества факторов. Один из них — система клапанов внутри вены. При варикозной болезни ног клапаны почти не работают, в результате появляется застой крови, отеки, боль и воспалительные осложнения болезни — в том числе такие грозные, как тромбофлебит. Данный комплекс упражнений выполняется в любое удобное для вас время, желательно 2–3 раза в день. Нагрузки увеличивайте постепенно.

Упражнения при варикозной болезни ног

Исходное положение — лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища.

Упражнение 1

Руки кладем на живот, в течение 1 минуты выполняем глубокое диафрагмальное дыхание.

Упражнение 2

Прямые ноги забросьте на стул, диван. Выполняйте сгибание-разгибание ступней ног — правой и левой по очереди (до 10 сгибаний-разгибаний). Затем сделайте это упражнение обеими ступнями вместе — тоже до 10 раз.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Упражнение 3

Ноги поднимите вверх и достаточно широко разведите в стороны. Носки оттяните вперед. В голеностопном суставе вращайте обеими ступнями одновременно вправо и влево. Повторите по 10 раз в каждую сторону.

Упражнение 4

Поднимите вверх прямые ноги, затем согните их в коленях. Начинайте круговые вращения в коленных суставах — одновременно двумя ногами вправо и влево, по 10 раз в каждую сторону.

Упражнение 5

«Стойка Березка». Поднимите тело в стойку на лопатках. Поддерживайте спину руками. А ногами выполняйте махи-ножницы в вертикальных плоскостях. До 10 махов в двух плоскостях. Если полноценное выполнение стойки на лопатках «Березка» для вас тяжело из-за проблем с позвоночником, ограничьтесь поднятием ног.

Упражнение 6

«Велосипед». Поднимите вверх ноги и согните их в коленях. Теперь крутите педали, как на велосипеде. Выполнение упражнения надо постепенно довести до 3 минут день.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Упражнение 7

Лягте поближе к стене. Поднимите ноги и согните в коленных суставах, обопритесь ступнями на стену. «Пройдите» вверх и вниз по стене до 5 шагов. Сделайте несколько таких «проходов».

После выполнения упражнений поднимите ноги на высокую опору или обопритесь ступнями о стену и полежите так несколько минут.опубликовано econet

Автор: Карпухина Виктория

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet