ВАРИКОЗ: 10 главных «НЕЛЬЗЯ»

Что нельзя при варикозе – один из главных вопросов, который интересует пациента. Несоблюдение основных ограничений способно привести к снижению эффективности терапии.

Варикозное расширение вен – патология, требующая постоянного наблюдения и следования медицинским рекомендациям. Симптомы заболевания (увеличение просвета сосудов, истончение их стенок, застойные явления) будут прогрессировать, если не исключить все провоцирующие факторы. К ним относится ряд мероприятий и продуктов.

Что нельзя делать при варикозном расширении вен

1. Нельзя надеяться на мази и таблетки.

Чудо-мазей и волшебных таблеток от варикоза не существует. Есть препараты, облегчающие кровоток, есть вещества, которые укрепляют сосудистую стенку, но все это – средства временного воздействия, которые можно применять в дополнение к основному лечению. Они облегчают состояние: с помощью препаратов можно снять отек, болевые ощущения, но не нормализовать состояние вен.

2. Нельзя заниматься самолечением.

Варикоз – это не та патология, которую можно вылечить самостоятельно или которая исчезнет сама по себе. Проблема не «рассосется», поэтому, если у вас есть признаки варикоза, нужно обратиться к врачу.

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3. Нельзя самим лечиться пиявками.

Существует устойчивое мнение, что варикоз поддается лечению пиявками. Не рекомендуем вам пробовать это метод. По крайней мере, посоветуйтесь со специалистом, в данном случае флебологом. Да, пиявки выделяют вещества, которые снижают свертываемость крови. Это облегчает кровоток, но на варикоз никак не влияет. Секрет пиявки не укрепляет венозную стенку и не приводит к нормализации состояния сосудов.

4. Компрессионный трикотаж нельзя носить время от времени.

Основное требование к пациенту при варикозе – носить компрессионный трикотаж. Он помогает нормализовать кровообращение, а если вы прошли лечение (например, склеротерапию), то компрессионный трикотаж помогает лучше восстановиться. Носить чулки или колготки надо именно в том режиме, который рекомендовал врач: если вы будете делать это время от времени, то лечебный эффект сойдет на нет.

Конечно, надевать трикотаж сложно, а в теплое время года ходить в нем некомфортно, но все эти моменты можно оговорить с флебологом и найти наиболее удобный вариант.

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5. Если вам рекомендована операция, нельзя ее откладывать.

Врачи отмечают, что варикоз никогда не проходит сам по себе, а со временем состояние вен только ухудшается. Именно поэтому, если флеболог рекомендовал вам сделать операцию сейчас, не стоит ее откладывать.

6. Массаж при варикозе не улучшает состояние, более того, массаж при варикозе не показан и может оказать негативное действие на ноги.

Особенно массаж, который делается с силой, растирания, сдавливание ног. И хотя многие пациенты отмечают, что после массажа они чувствуют облегчение, оно может быть связано с тем, что после процедуры уменьшаются отеки. А вот в более дальней перспективе массаж может негативно сказаться на здоровье вен. Особенно если это специфические виды массажа, такие как медовый, баночный, вакуумный, антицеллюлитный.

7. И в баню ходить тоже не рекомендуется.

Да, при варикозе показан контрастный душ – перепад температур «тренирует» сосудистую стенку. Однако контраст температур, который обычно бывает в бане, слишком велик и может плохо повлиять на вены. Поэтому если у вас стоит диагноз «варикоз», про парную лучше забыть. Или отложить до того времени, когда вы решите проблемы с венами. Диагноз «варикоз» не означает, что здоровая жизнь закончилась. Это хроническое заболевание, которое, тем не менее, хорошо изучено. Серьезные операции по удалению вен, которые выполнялись еще несколько десятков лет назад, остались в прошлом: сегодня на первое место выходят малоинвазивные вмешательства, щадящее воздействие на вены. А дальше – соблюдайте меры профилактики.

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8. Какие продукты нельзя употреблять при варикозе:

Сладкое и мучное. Речь идет не о полном исключении их из рациона, а об ограниченном приеме. Чрезмерное употребление сладостей, сдобы способно привести к ожирению и, следовательно, повышению нагрузки на сосуды ног.

Речь идет не о полном исключении их из рациона, а об ограниченном приеме. Чрезмерное употребление сладостей, сдобы способно привести к ожирению и, следовательно, повышению нагрузки на сосуды ног. Животные жиры. Ограничивается прием сливочного масла, жареных мясных блюд. Содержащийся в этих продуктах холестерин вызывает нежелательные изменения в сосудистом русле.

Соленая, острая пища. Употребление продуктов из этой категории приводит к задержке воды в организме и формированию отеков. Это, в свою очередь, повышает нагрузку на сосудистое русло, что категорически нельзя допускать при варикозе вен на ногах.

Спиртное. Вопреки мнению о благотворном влиянии алкоголя на сосуды, его нельзя пить при выраженном варикозе. Прием спиртосодержащего напитка приводит к кратковременному расширению, затем длительному спазму сосудов. Тонкие стенки варикозных узлов могут не справиться с такой нагрузкой: вены повреждаются и начинают кровоточить. К тому же, употреблять спиртное не рекомендуется из-за повышения риска образования тромбов.

Кофе. Напиток ослабляет кишечную перистальтику и может стать причиной запора, что крайне нежелательно при варикозном расширении вен прямой кишки (геморрое). Если от кофе крайне сложно отказаться, прием ограничивается до 2 чашек в день.

Цикорий. Данное растение активно используется как безвредный заменитель кофе. Однако не все пациенты знают, почему при варикозе нельзя пить не только кофе, но и цикорий. Употребление напитка из этого растения приводит к разжижению крови, расширению и без того истонченных сосудов, а также увеличению стеночной проницаемости. Это значительно повышает риск кровотечения из пораженных вен. По этой причине пить цикорий в больших количествах при варикозе не рекомендуется.

Сельдерей. Несмотря на то, что растение входит в список диетических продуктов, его употребление нежелательно при венозной патологии. Ответ, почему нельзя сельдерей при варикозе, кроется в его влиянии на сосуды, сходном с цикорием.

9. Не все физические упражнения показаны при поражении венозного русла.

Чтобы понять, каким видом спорта нельзя и даже опасно заниматься при варикозе, следует обратить внимание на наличие силовых или ударных нагрузок в нем.

Среди запрещенных:

тяжелая атлетика;

бег — спринтерский, марафонский;

футбол, волейбол — разрешаются при начальной стадии, но при условии бинтования нижних конечностей.

Подъем грузов с крупным весом в положении стоя противопоказан не только при варикозе нижних конечностей, но и поражении вен прямой кишки. Силовые упражнения способны привести к выпадению, а затем ущемлению геморроидальных узлов. В таких случая может понадобиться экстренная хирургическая помощь.

Какие упражнения нельзя делать при варикозе ног:

приседания;

прыжки (особенно на скакалке);

занятия с платформой (степ-аэробика).

10. Нельзя принимать гормональные препараты без назначения врача

В основном это касается женщин, использующих оральные контрацептивы. Некоторые средства для предупреждения беременности являются гормональными. Их употребление приводит к сгущению крови и, следовательно, создает дополнительный риск тромбоза. Принимать противозачаточные гормональные препараты следует только после предварительного согласования с врачом.опубликовано econet

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