ВАРИКОЗ: 10 главных «НЕЛЬЗЯ»

Что нельзя при варикозе – один из главных вопросов, который интересует пациента. Несоблюдение основных ограничений способно привести к снижению эффективности терапии.
Варикозное расширение вен – патология, требующая постоянного наблюдения и следования медицинским рекомендациям. Симптомы заболевания (увеличение просвета сосудов, истончение их стенок, застойные явления) будут прогрессировать, если не исключить все провоцирующие факторы. К ним относится ряд мероприятий и продуктов.
Чудо-мазей и волшебных таблеток от варикоза не существует. Есть препараты, облегчающие кровоток, есть вещества, которые укрепляют сосудистую стенку, но все это – средства временного воздействия, которые можно применять в дополнение к основному лечению. Они облегчают состояние: с помощью препаратов можно снять отек, болевые ощущения, но не нормализовать состояние вен.
Варикоз – это не та патология, которую можно вылечить самостоятельно или которая исчезнет сама по себе. Проблема не «рассосется», поэтому, если у вас есть признаки варикоза, нужно обратиться к врачу.
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Существует устойчивое мнение, что варикоз поддается лечению пиявками. Не рекомендуем вам пробовать это метод. По крайней мере, посоветуйтесь со специалистом, в данном случае флебологом. Да, пиявки выделяют вещества, которые снижают свертываемость крови. Это облегчает кровоток, но на варикоз никак не влияет. Секрет пиявки не укрепляет венозную стенку и не приводит к нормализации состояния сосудов.
Основное требование к пациенту при варикозе – носить компрессионный трикотаж. Он помогает нормализовать кровообращение, а если вы прошли лечение (например, склеротерапию), то компрессионный трикотаж помогает лучше восстановиться. Носить чулки или колготки надо именно в том режиме, который рекомендовал врач: если вы будете делать это время от времени, то лечебный эффект сойдет на нет.
Конечно, надевать трикотаж сложно, а в теплое время года ходить в нем некомфортно, но все эти моменты можно оговорить с флебологом и найти наиболее удобный вариант.
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Врачи отмечают, что варикоз никогда не проходит сам по себе, а со временем состояние вен только ухудшается. Именно поэтому, если флеболог рекомендовал вам сделать операцию сейчас, не стоит ее откладывать.
Особенно массаж, который делается с силой, растирания, сдавливание ног. И хотя многие пациенты отмечают, что после массажа они чувствуют облегчение, оно может быть связано с тем, что после процедуры уменьшаются отеки. А вот в более дальней перспективе массаж может негативно сказаться на здоровье вен. Особенно если это специфические виды массажа, такие как медовый, баночный, вакуумный, антицеллюлитный.
Да, при варикозе показан контрастный душ – перепад температур «тренирует» сосудистую стенку. Однако контраст температур, который обычно бывает в бане, слишком велик и может плохо повлиять на вены. Поэтому если у вас стоит диагноз «варикоз», про парную лучше забыть. Или отложить до того времени, когда вы решите проблемы с венами. Диагноз «варикоз» не означает, что здоровая жизнь закончилась. Это хроническое заболевание, которое, тем не менее, хорошо изучено. Серьезные операции по удалению вен, которые выполнялись еще несколько десятков лет назад, остались в прошлом: сегодня на первое место выходят малоинвазивные вмешательства, щадящее воздействие на вены. А дальше – соблюдайте меры профилактики.
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Чтобы понять, каким видом спорта нельзя и даже опасно заниматься при варикозе, следует обратить внимание на наличие силовых или ударных нагрузок в нем.
Среди запрещенных:
Какие упражнения нельзя делать при варикозе ног:
В основном это касается женщин, использующих оральные контрацептивы. Некоторые средства для предупреждения беременности являются гормональными. Их употребление приводит к сгущению крови и, следовательно, создает дополнительный риск тромбоза. Принимать противозачаточные гормональные препараты следует только после предварительного согласования с врачом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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