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В чём связь кишечника и женских болезней

Автор: Econet 20 марта 2024 6658
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Гормон эстроген, выполнив свою функцию, должен детоксифицироваться в печени и выводиться из организма. Но определенные проблемы желудочно-кишечного тракта создают условия избытка эстрогена. Эндомитриоз, миома, мастопатия являются эстрогензависимыми болезнями.

В чём связь кишечника и женских болезней

Женский гормон эстроген регулирует функцию половых органов. Львиную долю эстрогена производит яичники. Кроме того, небольшой объем этого гормона синтезирует кора надпочечников и жировая ткань. При беременности эстроген вырабатывает плацента. Эстроген попадает в кровь, и часть его соединяется с глобулином. Остальной эстроген транспортируется к органам и тканям и включается в их функции.  

Пищеварение и женские заболевания

Пищеварение в плане женского здоровья интересно с двух сторон. Имеет большое значение, как в женском организме образуются эстрогены и сколько в организме в запасе кофакторов, чтобы их расщепить.

Эстрогены метаболизируются в печени, проще говоря, они преобразуются в неактивные молекулы и поступают с током желчи в кишечник, затем они выводятся из организма при опорожнении.

Переваривание пищи начинается с ее попадании в полсть рта, отделении слюны и пережевывании. В пищеварении важно именно жевание. От этого зависит последующее усвоение питательных веществ и кофакторов, которые потом помогут в печени детоксифицировать эстрогены и вывести их из организма. 

Метаболизм эстрогенов и здоровье пищеварительного тракта

Гормоны, которые модифицируются в печени, попадают в кишечник и должны выводиться из организма. Но не у всех женщин этот механизм работает правильно. 

Если имеется дисбиоз и/или дефицитное потребление пищевых волокон, то микробиота кишечника производит фермент, который отщепляет глюкуроновую кислоту от эстрогенов. В результате эстрогены получают возможность снова попасть в организм через стенку кишечника и создают их избыток в организме. 

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В чём связь кишечника и женских болезней

Последствия избытка эстрогена для женского здоровья

Эстроген является анаболическим гормоном, который стимулирует рост нежелательных образований.

Эндометриозы, миомы, мастопатия относятся к эстрогензависимым заболеваниям. Развиваются они из-за того, что в организме много эстрогенов. Явление возникает из-за нарушенных процессов в ЖКТ.

Избыток этого гормона может привести к синдрому доминирования эстрогенов. Это дает повышенный риск заболеваний органов-мишеней (молочных желез, матки). В таком случае могут иметь место мастопатия, предменструальный синдром.

Проблемы кишечника и избыток эстрогена

Дисбактериоз также связан с гормональным здоровьем женщины.

  • Избыточный рост микрофлоры приводит к обратному расщеплению эстрогенов.
  • Наличие некоторых грибковых заболеваний негативно влияет на количество эстрогенов. Например, Кандида может сама продуцировать эстрогены и выделять их в кровь.
  • Если есть проблемы с желчеоттоком, эстрогены всасываются обратно. В результате - их избыток. 

Как можно решить проблему 

  • Адекватный питьевой режим (налаживаем желчеотток). Особенно полезна горячая вода между приемами пищи.
  • Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка оказывает позитивное действие на метаболизм эстрогенов: она сорбирует эстрогены и не позволяет им обратно всасываться из просвета кишечника. 
  • Употребление пробиотиков.

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Источник: https://econet.by/

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