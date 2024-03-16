Узелковое письмо: О каких болезнях нас предупреждают лимфатические узлы

Воспаление лимфоузлов - это не самостоятельное заболевание, а сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что в организме что-то не в порядке.

Лимфатическая система - одна из самых сложных и хитро устроенных систем человека. Ее основное предназначение состоит в том, чтобы своим напором смывать в лимфатические капилляры отмершие клетки организма, а также бактерии, вирусы и токсины, попавшие в организм с пищей, водой и воздухом.

Всегда на страже

В теле человека насчитывается более 500 лимфатических узлов. Эти крохотные железы являются как бы промежуточными насосными станциями на пути движения лимфы, и в то же время - фильтрующими элементами. Они выполняют обязанности часовых, самоотверженно охраняющих наш организм от посягательств различных вредоносных вирусов и бактерий.

В качестве санитаров этой системы выступают защитные белые тельца (лимфоциты), которые в огромном количестве хранятся в лимфоузлах и не пускают патогенные микроорганизмы, а также раковые клетки в кровеносную систему, сдерживая развитие болезни.

Если "врагов" оказывается слишком много и обычное число лимфоцитов с ними не справляется, белые кровяные тельца начинают активно размножаться, чтобы ликвидировать инфекцию. Такая нагрузка сказывается на состоянии лимфоузлов: они увеличиваются, твердеют, над ними появляется покраснение кожи и возникают болевые ощущения. На медицинском языке это явление называется лимфаденитом.

Так что воспаление лимфоузлов - это не самостоятельное заболевание, а сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что в организме что-то не в порядке. Причем в зависимости от того, какие лимфатические узлы воспалены, можно достаточно точно определить, где и какой именно инфекционный процесс возникает.

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Узелковое письмо

Дело в том, что лимфатические железы сконцентрированы группами в определенных областях тела и каждая группа отвечает за свои участки организма. Увеличение лимфатических узлов в том или ином месте свидетельствует о неблагополучии в той зоне, которую "обслуживает" узел.

Вот что подсказывает нам это "узелковое письмо" организма:

Шейные и подчелюстные узлы набухают при простуде, гриппе, инфекционных заболеваниях горла и уха.

набухают при простуде, гриппе, инфекционных заболеваниях горла и уха. Воспаление нижнечелюстных лимфатических узлов может говорить о заболевании зубов или полости рта.

может говорить о заболевании зубов или полости рта. Увеличенные узлы на шее порой оказываются единственным симптомом токсоплазмоза - болезни, которой можно заразиться от зверей или при употреблении недоваренной свинины.

порой оказываются единственным симптомом токсоплазмоза - болезни, которой можно заразиться от зверей или при употреблении недоваренной свинины. Бугорок, ощущаемый под мышкой, может свидетельствовать о воспалительном процессе в молочной железе.

может свидетельствовать о воспалительном процессе в молочной железе. Увеличение локтевых лимфатических узлов оказывается признаком инфекции на кисти или предплечье.

оказывается признаком инфекции на кисти или предплечье. Узлы в области паха увеличиваются при воспалительном заболевании нижних конечностей, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при воспалительных процессах в половых органах.

увеличиваются при воспалительном заболевании нижних конечностей, проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при воспалительных процессах в половых органах. Реакция лимфатических узлов в брюшной полости может свидетельствовать об обострении аппендицита.

может свидетельствовать об обострении аппендицита. Есть инфекции, которые вызывают воспаление нескольких групп лимфоузлов. К ним относятся, например, туберкулез, тиф, некоторые заразные кожные заболевания, краснуха, ветрянка, инфекционный мононуклеоз, артрит, красная волчанка и другие.

По некоторым данным, СПИД также может являться одной из причин, провоцирующих комплексное воспаление лимфатических узлов.

Это явление может стать индивидуальным ответом организма у гиперчувствительных людей на некоторые медикаменты.

Следите внимательно

Чаще всего увеличение лимфоузлов связано с инфекцией, но иногда (пусть и в достаточно редких случаях) оно свидетельствует об опухолевом поражении. И уже одно это обстоятельство не должно позволять относиться к воспалению лимфатических узлов легкомысленно. Ведь диагностика онкологических заболеваний на ранней стадии может стать залогом успешного лечения.

Каждый, даже самый маленький узелок, если он воспален больше, чем две недели, следует показать врачу. Если специалиста что-то насторожит, он назначит дополнительные исследования, чтобы поставить правильный диагноз.

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Признаки воспаления

Как правило, воспаление лимфоузлов сопровождается такими симптомами:

увеличение размеров (воспалившиеся узелки выпирают из-под кожи, достигая размеров горошины, маслины, а иногда и грецкого ореха);

болевые ощущения в лимфоузлах;

общее недомогание, слабость;

головная боль;

повышение температуры.

В таком состоянии лимфоузлы могут находиться от нескольких дней до нескольких недель.

После того как инфекция побеждена, они должны вернуться к нормальному состоянию, то есть стать незаметными и неощутимыми. Если же эти симптомы становятся более выраженными, кожа в районе лимфоузла краснеет, появляется сильная боль, значит, начался гнойный процесс.

В этом случае может понадобиться срочное хирургическое вмешательство, пока в гнойный процесс не вовлеклись соседние участки.

Как правило, воспаление лимфоузлов протекает тем тяжелее, чем ярче выражена вызвавшая его инфекция.

Однако нередко увеличение лимфатического узла может быть абсолютно безболезненным и внешне, казалось бы, совершенно не связанным с каким-либо заболеванием. Это свидетельствует о скрыто протекающей инфекции или о том, что лимфатический узел успел обезвредить вредоносного микроба до появления начальных признаков патологии.

Поскольку воспаление лимфоузлов - явление вторичное, а не самостоятельное заболевание, то нет особого смысла его лечить. Исключение составляют лишь гнойные лимфадениты.

Надо знать

Воспаленный лимфоузел нельзя греть, массажировать или воздействовать на него каким-либо другим способом. Прежде всего следует избавиться от первопричины, вызвавшей лимфаденит. Но не самостоятельно, а с помощью врача.

Появление заложенности носа, насморка и кашля - тоже показатель нагрузки на лимфу. Перед тем как попасть в кровь, она должна сбросить остатки токсинов и делает это через слизистые оболочки, кожу. Поэтому нельзя мешать ей, долго спасаясь от насморка сосудосуживающими каплями.

Может нарушить работу лимфоузлов и дезодорант, который перекрывает выход поту и ядам из организма. При постоянном применении таких средств яды будут скапливаться в этой зоне, постепенно пропитывая близлежащие ткани.

Печень, которая очищает организм от токсинов, полноценно включается в работу только в ночное время. Поэтому и не стоит много есть на ночь, чтобы не мешать организму обезвреживать яды, полученные днем.

Помогают улучшить работу лимфосистемы хорошо известные в народе процедуры: парная баня с веником и обильное питье чая со смородиновым листом.опубликовано econet

Автор Татьяна Володина

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