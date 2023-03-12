Увеличение веса после 30: 7 ловушек, попав в которые можно приобрести лишние килограммы   

Цель этой статьи — помочь вам избежать ловушек, попав в которые вы можете приобрести лишние килограммы.

Стреcc. Для многих из нас это слово ассоциируется с ужасными картинами спровоцированных им заболеваний: рак, инфаркт, высокое давление, бесплодие, аллергия; список можно продолжать до бесконечности. Но все мы постоянно переживаем как стресс, который возникает при постоянных изменениях в организме, так и стресс от постоянного общения с окружающим миром. Но знали ли вы, что от стресса полнеют?

Гормон кортизол: увеличение веса, стресс, болезни

Стресс вызывает целый ряд гормональных изменений, которые более основательно сказываются на женщинах среднего возраста, нежели на мужчинах, а эти гормональные перемены провоцируют еще большее производство гормонов и химических мессенджеров, устанавливающих, сколько жира следует использовать, а сколько запасти.

Не все, переживая стресс, полнеют: ведь кортизол (основной гормон, выделяющийся в этом состоянии) не является единственным фактором, влияющим на наш вес. Среди других факторов можно отметить: гормональный баланс, потребляемую пищу (налетаем ли мы на еду или не можем и крошки в рот взять?), лекарственные препараты, гены, интенсивность обмена веществ достаточное поступление витаминов и других питательных веществ, а также наше настроение.

Мы будем переживать стрессы до тех пор, пока не умрем. Полностью мы не можем от них отгородиться. Цель статьи — помочь вам избежать «стрессовых ловушек», попав в которые вы можете приобрести лишние килограммы.

7 стрессовых ловушек

Стрессовая ловушка 1: безрежимный прием пищи при стрессе, особенно поздно ночью. Это приводит вас прямо в «руки» кортизола и инсулина, способствующих отложению жира.

безрежимный прием пищи при стрессе, особенно поздно ночью. Это приводит вас прямо в «руки» кортизола и инсулина, способствующих отложению жира. Стрессовая ловушка 2: употребление картофеля, макарон, хлеба, сладостей для того, чтобы успокоиться. Излишки этих продуктов также усиливают жирозапасающие свойства кортизола и инсулина.

употребление картофеля, макарон, хлеба, сладостей для того, чтобы успокоиться. Излишки этих продуктов также усиливают жирозапасающие свойства кортизола и инсулина. Стрессовая ловушка 3: нарушение пищевого баланса, например употребление пищи, содержащей минимальное количество жиров или углеводов. Нарушение баланса белков-углеводов-жиров может негативно повлиять на действие гормонов яичников и щитовидной железы в целом.

нарушение пищевого баланса, например употребление пищи, содержащей минимальное количество жиров или углеводов. Нарушение баланса белков-углеводов-жиров может негативно повлиять на действие гормонов яичников и щитовидной железы в целом. Стрессовая ловушка 4: прием гормональных препаратов, продающихся без рецепта для самолечения симптомов стресса. Например, применение ДГЭА для поднятия сил или мелатонина при бессоннице. Оба эти препарата обостряют чувство голода и способствуют накоплению жира.

прием гормональных препаратов, продающихся без рецепта для самолечения симптомов стресса. Например, применение ДГЭА для поднятия сил или мелатонина при бессоннице. Оба эти препарата обостряют чувство голода и способствуют накоплению жира. Стрессовая ловушка 5: употребление соевых или травяных добавок для облегчения симптомов, вызванных стрессом гормональных расстройств (бессонницы, «горячих приливов» и др). Соевые изофлавоны и некоторые травы могут блокировать нормальное действие гормонов щитовидной железы и эстрадиола.

употребление соевых или травяных добавок для облегчения симптомов, вызванных стрессом гормональных расстройств (бессонницы, «горячих приливов» и др). Соевые изофлавоны и некоторые травы могут блокировать нормальное действие гормонов щитовидной железы и эстрадиола. Стрессовая ловушка 6: синдром «лежачего камня». Недостаток физической активности еще сильнее провоцирует жирозапасающие свойства кортизола.

синдром «лежачего камня». Недостаток физической активности еще сильнее провоцирует жирозапасающие свойства кортизола. Стрессовая ловушка 7: употребление алкоголя, курение сигарет или марихуаны, для того чтобы расслабиться. Они блокируют эффекты действия таких усилителей интенсивности обмена веществ, как эстрадиол, тестостерон, ТЗ и Т4.

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Каким образом наш мозг воспринимает стресс?

Стрессоры — это факторы, которые заставляют организм прореагировать на перемены и адаптироваться к ним. Стрессорами могут выступать как внешние обстоятельства нашей жизни, так и внутренние перемены. Стресс — очень нужная для нашего выживания вещь. В любой форме — позитивной или негативной — он порождает одинаковые цепи реакций в мозге и во всем организме. Наш мозг постоянно воспринимает и перерабатывает информацию, поступающую из окружающего мира, а также из ежесекундных изменений внутри организма. В частности, мозг использует поступающую информацию для того, чтобы сказать организму, сколько пищи употреблять и следует ли использовать жировые запасы для извлечения энергии или же сохранять жир на случай непредвиденных обстоятельств.

Вызванные стрессом изменения влияют на регулирующие вес тела нейротрансмиттеры, т. е. на то, как быстро пища проходит по желудочно-кишечному тракту, какую пищу нам хочется есть, насколько эффективно наш организм ее перерабатывает, как нервные окончания реагируют на пищу, на все обменные процессы. При продолжительном стрессе любого вида — физическом, психологическом, духовном — баланс организма, гомеостаз, нарушается.

Рассмотрим симптомы, вызванные двумя основными факторами:

реакцией на «острый» стресс, проявляющейся в усиленной деятельности всего организма (связанной с выработкой адреналина),

реакцией на «хронический» стресс, при которой наблюдается повышение уровня кортизола.

Обе комбинации физических изменений, словно сговорившись, делают вас полнее, поскольку, вместо того чтобы расщеплять жир, они способствуют его сохранению в области живота.

Мозг отслеживает все ваши мысли, чувства, настроения и привычки (включая образ питания), а на все это влияют как внешние, так и внутренние изменения. Прием пищи — это отрегулированная мозгом привычка, которая при стрессе оказывается под влиянием мощного выброса кортизола. Он и другие гормоны стресса влияют на нас и физически (например, стимулируя выброс гормонов, обостряющих голод), и психологически (на поведение, предпочтения в еде).

Например, «беспокойство» может возникнуть из-за падения уровня сахара в крови (внутренняя физическая причина), или же из-за тревоги (внутреннее психологическое чувство), или потому, что прямо перед вами пронеслась машина (внешнее физическое событие).

Среди симптомов «острого» стресса могут быть:

сильное обострение чувства голода,

тяга к сладкому или алкоголю,

раздражительность,

приступы паники,

потливость,

учащенное сердцебиение,

беспокойный сон, кошмары и т. д.

Симптомы хронического стресса включают в себя

упадок сил,

отсутствие энергии,

ощущение вялости,

отечность и умственную слабость,

тягу к пище, помогающей успокоиться,

бессонницу,

приступы аллергии,

инфекционные заболевания (как-то: простуды, грипп, грибковые болезни),

депрессии,

пониженное сексуальное влечение,

отсутствие живости и жажды жизни.

Как же гормоны стресса делают вас полнее? Каким образом снижение уровня эстрадиола и тестостерона делает вас более уязвимыми к жирозапасающему действию кортизола? Как сказываются гормоны стресса на щитовидной железе? Давайте это выясним.

Кортизол: его проявления в течение дня, как он действует

Кортизол принадлежит к глюкокортикоидной группе гормонов, вырабатываемых надпочечниками, он подготавливает наш организм к действию стресса. Кортизол и подобные ему глюкокортикоиды являются главными регуляторами обмена веществ, и среди многочисленных вариантов их воздействия на организм они принимают участие в регуляции веса.

Кортизол обладает определенным дневным (диурнальным) ритмом секреции, причем его уровень начинает повышаться где-то в 4-5 утра, а пик выделения приходится на 8-9 часов. Действие повышающегося уровня кортизола необходимо нам, чтобы «завести» в начале дня биологический «мотор». В течение дня уровень должен постепенно спадать, а к ночи — быть наименьшим. Когда мы подвергаемся стрессу, нормальный дневной ритм может быть сбит, равновесие нарушено или даже абсолютно перевернуто. Например, наименьший уровень может приходиться на утро, в течение дня повышаться (а не спадать), причем пик может наступать днем или вечером.

Часто это наблюдается у женщин среднего возраста, которые отмечали, что «я проснулась усталой, к вечеру все наладилось, а потом я не могла уснуть».

За производством кортизола надпочечниками посредством трех гормонов следят два мозговых центра — гипоталамус и гипофиз. Гормон, стимулирующий кортикотропин (ГСК), и вазопресин из гипоталамуса стимулируют выделение гормона гипофиза АКТГ, который, в свою очередь, стимулирует производство кортизола надпочечниками. Кортизол через кровь поступает в мозг, а гипофиз и гипоталамус получают информацию о том, что сигнал получен и кортизол произведен. В результате уровни АКТГ, ГСК и АДГ падают до исходного значения. Но когда мы переживаем стресс, уровни АКТГ, ГСК и кортизола увеличиваются, нарушая при этом дневной ритм, а следовательно, повышается уровень дневного кортизола.

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Уровень кортизола, больший, чем должен быть в данное время, вызывает повышение кровяного давления, уровня холестерина и триглицеридов, глюкозы, инсулина, а также невосприимчивость к его действию, что увеличивает риск заболевания диабетом, повторяемости инфекционных заболеваний (вследствие подавления кортизолом иммунной системы), вызывает сухость кожи, легкость образования синяков, мышечную слабость и повышенное разрушение костной ткани.

Избыток кортизола приводит к значительному отложению жира в области талии, груди, верхней части спины и рук, а также к возникновению отечности лица, обладателей которого называют «луноликими». В целом все эти негативные перемены получили название синдрома Кушинга, это стало медицинским термином для обозначения избытка кортизола, причем как производимого организмом, так и появившегося в результате лекарств, его содержащих (глюкокортикоиды, такие, как преднизон), которые вы, возможно, принимаете для лечения астмы, артритов и других заболеваний.

Какой бы ни была причина, продолжительное присутствие высокого уровня кортизола в организме приводит к серьезным последствиям и повышает риск ранней смерти, обычно в результате болезни сердца или плохо поддающихся лечению инфекций.

Если вы долгое время — много месяцев или лет — находитесь в стрессовом состоянии, которое не отпускает вас ни на минуту, надпочечники постепенно могут утратить способность реагировать на увеличение кортизола, и у вас наступит период, получивший название «надпочечная недостаточность», или «истощение». Главный показатель этого состояния — пониженное содержание кортизола, при ненормально низком уровне натрия и аномально высоком калия.

Надпочечная недостаточность может возникать вследствие невыясненных причин, которые, однако, не связаны с постоянным стрессом. Это так называемая болезнь Аддисона. Истинная болезнь Аддисона (надпочечная недостаточность или пониженный кортизол) встречается очень редко. Надпочечная недостаточность обычно ассоциируется с сильной потерей в весе (противоположно прибавке в весе, наблюдаемой при.избытке кортизола), пониженным кровяным давлением, сильной усталостью, мышечной слабостью, а также потерей волос на теле.

Повышенный кортизол и сильный стресс

Между гормонами яичника и стрессом существует обратная связь.

Во-первых, снижение эстрадиола само по себе является стрессовым фактором, вызывающим увеличение производства кортизола, в то время как норэпинефрин, серотонин, дофамин и ацетилхолин перестают нормально действовать. Эти химические «средства связи» участвуют в регуляции веса и жировых отложений, аппетита, наращивания и восстановления мышц, в механизме сна, памяти, жажды, сексуального влечения и регуляции болевых ощущений.

снижение эстрадиола само по себе является стрессовым фактором, вызывающим увеличение производства кортизола, в то время как норэпинефрин, серотонин, дофамин и ацетилхолин перестают нормально действовать. Эти химические «средства связи» участвуют в регуляции веса и жировых отложений, аппетита, наращивания и восстановления мышц, в механизме сна, памяти, жажды, сексуального влечения и регуляции болевых ощущений. Во-вторых, стресс способствует плохому усвоению пищи и витаминов, снижает уровень выделяемой энергии и способность справляться с проблемами, что вызывает еще больший стресс, который в значительной степени подавляет действие эстрогена и работу щитовидной железы.

Все эти процессы оказывают друг на друга влияние и усиливают стресс. Видите, как вы попадаетесь в ловушки? Вызванное стрессом снижение эстрадиола вызывает увеличение кортизола, а все негативные воздействия на химические мессенджеры, которые обычно не замечаются, провоцируют отложение жира в области талии, и это также становится физическим фактором, влияющим на способность справляться с трудностями. Когда уровень эстрадиола в моем организме понижен, естественно, что я плохо сплю, неважно себя чувствую, моя самооценка невелика, и это меня угнетает!

Стресс и болезни

Гормональные изменения являются одним из таких факторов, а это означает, что организм должен постоянно изменяться и адаптироваться. Сами эти изменения могут стать дополнительными стрессорами, увеличивая и без того сильную стрессовую нагрузку. Взаимосвязи и механизмы изменения производства гормонов при воздействии стресса на организм также часто пропускаются специалистами. Двусторонняя связь между ними очень важна, ведь это один из важнейших моментов поддержания здоровья женщины во всех аспектах, это то, что очень часто является «пропущенным звеном».

Повышение уровня кортизола вызывается и другими факторами

Стресс — это то, что моментально приходит на ум, когда идет разговор о причинах повышенного уровня кортизола, однако, помимо снижения выработки гормонов яичников или щитовидной железы, существует еще много причин: прием стероидных препаратов, инфекционные заболевания, пища, злоупотребление алкоголем, применение наркотиков, постоянное воздействие на организм загрязняющих атмосферу факторов, а также множество психологических причин, как-то: страх, беспокойство, злость и другие негативные эмоции.

Когда мы подвергаемся стрессу из-за физических или психологических воздействий, уровень кортизола повышается, а понижение выработки гормонов яичников и изменения в работе щитовидной железы приводят к нарушению менструальных циклов.

Природа вооружила нас защитным эффектом, благодаря которому мы не можем забеременеть тогда, когда организм испытывает стрессовое состояние, поскольку при этом он не способен вынашивать и питать ребенка. Исследования, проведенные в разных странах, постоянно показывают связь между сильным стрессом и низким уровнем эстрогена, выделяемого яичниками, тестостерона и прекращением нормального цикла производства прогестерона. Если подобное стрессовое состояние будет продолжаться, у молодых женщин это может привести к бесплодию, а у более зрелых — к раннему наступлению климакса.

Определение первых признаков гормональных изменений

Много ли существует признаков, появляющихся на ранней стадии гормональных изменений, которые могли бы насторожить вас прежде, чем вы наберете много лишних килограммов? Да; однако слишком часто эти указания не принимаются в расчет врачами или расцениваются пациентами как «думаю, я просто слишком часто подвергаюсь стрессу».

Один из признаков, который врачи часто пропускают, — это обострение у полных женщин тяги к определенному виду продуктов, обычно сладостям или насыщенным, жирным блюдам, а также моменты беспокойства и учащенного сердцебиения, особенно перед тем, как должна начаться менструация. Женщины рассказывают, что они замечают перепады сахара в крови, изменение настроения, чудовищные сердцебиения и ощущение, «словно мое сердце в буквальном смысле собиралось выпрыгнуть из груди». Часто симптомы, связанные с сердцем, настолько ярко выражены, что женщины не замечают изменения аппетита или тяги к некоторым видам пищи.

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Эти признаки возникают перед тем, как приобретаются лишние килограммы, но много раз врачи определяли эти недомогания как «беспокойство» или «стресс», поэтому женщине, испытывающей все это, порой советовали расслабиться и снять стресс. Однако вскоре эти ощущения возникали опять, затем еще и еще: обычно перед менструациями, но доктора все еще не принимали во внимание эту связь. Часто они просто прописывали лекарства для снятия чувства беспокойства. Симптомы чрезмерного напряжения исчезали, но тяга к пище и увеличение веса продолжались.

Если причина подобного поведения заключается в воздействии на мозг пониженного уровня эстрадиола в сумме с появлением непереносимости глюкозы и инсулиновой невосприимчивости, то здесь лекарство против беспокойства не подойдет.

Уровень кортизола ползет вверх, уровень эстрадиола, которому не придали никакого значения, падает еще немного, и тогда у вас начинается череда бессонных ночей. Это приводит к чрезмерной стимуляции органов, вырабатывающих кортизол, и нарушению дневного цикла его производства. Вы просыпаетесь с чувством усталости, голода, тумана в голове и болями в мышцах, и вы вступаете на путь, который приведет к жировым отложениям в области талии и провалам в памяти.

Как видите, падение уровня эстрадиола вызывает выброс химических веществ в мозге и целый ряд разнообразных действий во всем теле, а «жирозапасающая машина» начинает откладывать килограмм за килограммом. В регуляции аппетита участвуют и эндорфины, природные антидепрессанты и обезболивающие вещества: они либо усиливают аппетит, либо вызывают чувство сытости и удовлетворенности.

Эти явления настолько часто встречаются и развиваются так постепенно, что многие женщины их и не замечают, пока во время перименопаузы уровень гормонов не начинает резко падать и у них не начинаются «горячие приливы». Приливы возникают внезапно, и мы начинаем понимать, что происходит что-то новое. Многие доктора не знают о связи гормонов, мозга и тела, поэтому они не осознают,, что по первым признакам можно понять, будут ли у женщины проблемы с лишним весом в зрелые годы. Женщины мне рассказывали, что они понимают, «что это что-то физическое или химическое», однако им говорили, что это «просто стресс», и никто не потрудился проверить их гормональный уровень. Женская интуиция (очень часто ведущая в правильном направлении) не принимается во внимание.

Есть еще и уменьшение серотонина из-за постоянного стресса и снижения уровня эстрадиола. Серотонин помогает регулировать сон и уменьшать беспокойство, поэтому из-за недостаточного производства этого гормона сон может прерываться несколько раз, а также ухудшаться состояние, вызванное секрецией адреналина,- раздражительность, напряженность, учащенное сердцебиение и — голод! Обычно больше всего в этом случае употребляют углеводы, ведь именно в этом случае организм вырабатывает больше серотонина. А затем кортизол и инсулин «поджидают» в жировой ткани, стремясь «схватить» эти вещества и переработать их в еще большее количество жира.

Помните, что прибавление в весе — уже само по себе стрессовый фактор для всех систем организма. Ожирение обостряет проблемы, связанные с производством кортизола и его ролью в организме, поскольку это состояние приводит к нарушению функционирования яичников, включая регулирование гормонами веса тела. Например, беспорядочно падающий уровень эстрадиола до климакса выключает «сигнализацию» мозга в лимбической доле, что вызывает выброс норэпинефрина, который нарушает работу регулирующего аппетит центра в гипоталамусе. Гипоталамус реагирует на «тревогу» выделением химических мессенджеров, которые обостряют чувство голода, и вы хотите вновь принять пищу, готовясь таким образом к наступающей «экстренной ситуации». Подобную последовательность физических изменений несложно проследить, когда же она наблюдается изо дня в день, это неминуемо приводит к лишним килограммам.

Как проводить анализ на содержание кортизола

Если вы долго находились в стрессовых ситуациях и полнеете, попросите доктора проверить уровень кортизола. В 8 утра уровень кортизола в сыворотке покажет наиболее достоверный результат на первом этапе анализа.

Если он больше 20 мг/дл, тогда для составления полной картины необходимо провести и другие анализы. Среди них — измерение АКТГ в сыворотке, изучение уровня свободного кортизола в суточной моче, а также анализ на выявление подавления дексаметазона. Нелишним будет сделать анализ на ГСК, его обычно проводят эндокринологи. Если показания этих анализов анормальны, проводится сканирование (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография), которое позволяет выяснить, нет ли в надпочечниках и гипофизе опухолей, вырабатывающих избыточный кортизол.

тогда для составления полной картины необходимо провести и другие анализы. Среди них — измерение АКТГ в сыворотке, изучение уровня свободного кортизола в суточной моче, а также анализ на выявление подавления дексаметазона. Нелишним будет сделать анализ на ГСК, его обычно проводят эндокринологи. Если показания этих анализов анормальны, проводится сканирование (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография), которое позволяет выяснить, нет ли в надпочечниках и гипофизе опухолей, вырабатывающих избыточный кортизол. Если в 8 утра уровень кортизола ниже 5-7 мг/дл, то для определения причины надпочечной недостаточности проводят анализ на АКТГ. Причиной может стать разрушение надпочечников или неправильное функционирование гипофиза.

то для определения причины надпочечной недостаточности проводят анализ на АКТГ. Причиной может стать разрушение надпочечников или неправильное функционирование гипофиза. Если в 8 утра уровень кортизола выше 10 г/дл и электролиты в сыворотке (калий и натрий) в норме, то, скорее всего, надпочечная недостаточность у вас не наблюдается. Вам следует проверить остальные гормональные системы, чтобы выяснить другие причины таких симптомов, как упадок сил, слабость и пониженная энергия.

Но помните, что четко выраженная потеря в весе наблюдается у всех людей, страдающих надпочечной недостаточностью. Если вы набираете вес, то подобное происходит только при избыточном производстве организмом кортизола.

Отрицательные последствия избытка кортизола или кортикостероидных препаратов

Увеличение жировой прослойки на животе.

Повышение риска возникновения сердечных заболеваний в результате образования холестериновых тромбов в артериях.

Повышение уровня холестерина в целом, ЛПНП и триглицеридов, понижение ЛПВП.

Увеличивается риск возникновения диабета как результат повышения уровня глюкозы в крови.

Нарушенная инсулиновая восприимчивость.

Нарушение нормального метаболизма коллагена (основы здоровых связок и сухожилий), которое может привести к травмам, болям в суставах и спине.

Нарушение сонного цикла, уменьшение восстановительного сна, снижение производства ГР и восстановления мышц в ночное время, что усиливается вредным действием снижения уровня эстрадиола.

Нарушение нормального функционирования щитовидной железы, что уменьшает количество доступного ТЗ, который необходим для осуществления клеточного метаболизма во всем теле.

Подавление иммунной системы, что приводит к развитию инфекционных и прочих заболеваний.

Повышенная потребность в антиоксидантах, витаминах, минералах, а также правильном балансе макронутриентов, но, когда мы подвергаемся стрессу и не чувствуем себя нормально, мы часто не поддерживаем необходимый баланс питательных веществ.

Облысение, истончение кожи, легкое образование синяков.

Стресс и высокий уровень кортизола сказываются в многочисленных отрицательных воздействиях на мозг и организм, которые не связаны с работой яичников и жировыми отложениями на талии.опубликовано econet

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