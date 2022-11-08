Уровень мочевой кислоты: в чем опасность и как понизить

Мочевая кислота образуется в организме при расщеплении пуринов, которые содержатся во многих продуктах питания. В норме она нейтрализуется и выводится почками человека, не причиняя вреда здоровью. При переизбытке соединение начинает накапливаться, откладывается в виде солей на костной ткани. Последствием становится подагра, остеохондроз, ишемическая болезнь сердца.

Нормальным считается уровень мочевой кислоты в пределах 140–340 ммоль/л, 420 ммоль/л у мужчин среднего возраста. В минимальном количестве соединение участвует в метаболизме, является природным антиоксидантом, улучшает работу нервной системы и головного мозга. Оно переносит ионы азота и натрия, содержится в крови, моче, тканях печени.

Причины повышения солей мочевой кислоты

Мочевая кислота усиленно образуется в организме при следующих заболеваниях и патологиях:

Дисфункция почек, воспаление лоханки, при которых продукты распада перестают выводиться с мочой.

Эндокринные нарушения и гормональный сбой при сахарном диабете, гипотиреозе, ацидозе, менопаузе у женщин.

Ожирение 2–3 степени.

Преэклампсия у беременных.

Генетическое нарушение обмена веществ.

Запущенная форма псориаза.

Лимфома Ходжкина.

Наиболее распространенная причина повышения мочевой кислоты – нерациональное питание. Проблема возникает при избыточном употреблении мяса, белковых продуктов, сидении на монодиетах.

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Как снизить уровень мочевой кислоты

При выявлении повышенного содержания мочевой кислоты в крови, обратитесь к врачу: отложения солей становятся причиной атеросклероза, закупорки сосудов, провоцируют ранние инфаркты и инсульты. Распространенные рекомендации специалистов, помогающие снизить уровень опасного соединения:

1. Правильно питайтесь, забудьте про «модные» белковые диеты. Употребляйте больше овощей, фруктов, растительных продуктов и свежей зелени.

2. Начинайте бороться с ожирением. Лишний вес дает дополнительную нагрузку на суставы, повышает риск отложения солей.

3. Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте меньше кофе и крепкого чая, пейте больше чистой воды без газа и подсластителей.

4. Принимайте лекарства на основе меди и молибдена, улучшающие состав крови.

5. Обязательно лечите воспалительные процессы и инфекции мочеполовой системы, проверяйте уровень гормонов при дисфункции щитовидной железы, надпочечников.

Врачи подбирают препараты индивидуально, исходя из причины повышения мочевой кислоты. Иногда человеку рекомендуются мочегонные лекарства или блокаторы, активирующие выведение солей.

Диетическое питание при повышении мочевой кислоты

Если анализ крови показал высокий уровень солей, врачи предлагают пациенту специальную диету. В ее основе – рациональное питание и строгий контроль белковых продуктов. При этом в меню включаются блюда и напитки, которые меняют щелочной состав мочи, улучшают ее отток.

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При повышении мочевой кислоты из рациона рекомендуется убрать:

жирные сорта рыбы;

грибы в любом виде;

мясо и субпродукты;

колбасные изделия и копчености;

дрожжи и сдобную выпечку;

белый рис.

В первые недели исключите супы на мясном бульоне, которые содержат большое количество пуриновых соединений. В небольшом объеме употребляйте кофе, черный чай и алкоголь, задерживающий жидкость в организме. Сократите количество соли: помните, что она присутствует в готовых закусках, фаст-фуде, смесях специй.

При высоком уровне мочевой кислоты врачи рекомендуют налегать на полезные продукты, стимулирующие выведение соединений соли:

Вишня, черешня и клубника. Ягоды содержат противовоспалительные антоцианы и биофлавоноиды, которые защищают суставы от накопления отложений. Пейте свежие соки, делайте на завтрак смузи из полезных ягод.

Натуральный яблочный уксус. Ценный продукт насыщает ткани витаминами, микроэлементами, улучшает метаболизм. Яблочная кислота нейтрализует мочевую, расщепляет ее молекулы на безопасные соединения. Если у вас нет проблем с ЖКТ и повышенной кислотностью, пейте коктейль на основе уксуса, воды без газа и меда перед завтраком. Чтобы сохранить эмаль зубов, пейте такой коктейль через трубочку.

Лимон. Аскорбиновая кислота подщелачивает кровь, понижает уровень мочевой кислоты. Напиток с соком кислого фрукта обладает мочегонным эффектом, снимает боли в суставах.

Чай из семян сельдерея. Настой очищает кровь, нормализует щелочной уровень, стимулирует естественное выведение мочи. Корнеплод можно добавлять в салат, вегетарианский суп.

Без ограничений употребляйте кисломолочные продукты, кефир, творог, делайте легкие соусы на основе сметаны и йогурта. Овощи и фрукты кушайте в свежем и обработанном виде, готовьте салаты и рагу. Для улучшения вкуса вместо соли используйте горчицу, сок лимона, черный перец.

Повышенный уровень мочевой кислоты становится причиной серьезных заболеваний. Специальная диета снижает содержание солей в крови, улучшает работу почек. Исключение продуктов, богатых пуринами, помогает избежать проблем со здоровьем без применения сильнодействующих лекарств.опубликовано econet.ru

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