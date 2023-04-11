Упражнения с валиком для тех, у кого болит спина

С помощью валика для спины вы вернете подвижность цепи дугоотростчатых суставов, идущих по обеим сторонам позвоночника.

Валик выглядит как скалка для теста с криволинейной поверхностью, образованной двумя закругленными выступами вокруг центрального углубления. Его кладут под спину так, чтобы узлы позвоночника располагались как раз в центральном углублении; так можно разрабатывать суставы с обеих сторон, перекатываясь по полу вверх-вниз на валике.

Как и для чего использовать валик для спины

Валик наиболее эффективен при использовании в грудном отделе позвоночника, где дугоотростчатые суставы расположены ближе всего к поверхности, но он неплохо справляется и с поясничными сегментами, возвращая им подвижность. Перекатываясь на больном месте и тем самым надавливая на тугоподвижный сустав, вы чувствуете характерную боль.

Спинной валик

Чтобы целенаправленно разработать пояснично-крестцовые дугоотростчатые суставы, расположите валик прямо над двумя ямочками в самом низу спины (именно там, где сильнее болит), а потом то выгибайтесь, то прогибайтесь на валике. Спина прогибается вокруг валика, позволяя тазу опуститься на пол. Когда расслабятся мышцы спины, вы почувствуете довольно приятную боль. Вы можете добраться до одного сустава, положив под спину только один конец валика. Вторая сторона остается на полу, поэтому давление на проблемный сустав усиливается.

На крайне чувствительный дугоотростчатый сустав лучше воздействовать не валиком, а теннисным мячиком, поскольку он мягче и эластичнее, что позволяет вам свести к минимуму болезненные ощущения.

Как правильно пользоваться спинным валиком:

Лягте спиной на ковер, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол.

Приподняв таз, положите валик под спину так, чтобы позвоночник находился в центральном углублении валика.

Упираясь локтями в пол, приподнимите верхнюю часть туловища и осторожно качайтесь нижней частью спины на валике, который, в свою очередь, тоже катается по полу.

Когда вы перекатываетесь по больному суставу, боль обостряется. Приостанавливайтесь на таких местах.

Во избежание кровоподтеков разрабатывайте каждый сустав не дольше 60 секунд.

Чтобы удалить валик, осторожно приподнимите таз и вытяните валик в сторону.

Расслабьтесь, спокойно полежав на спине и покачав коленями по направлению к груди 30 секунд.опубликовано econet

Сара Ки "Настольная книга для тех, у кого болит спина"

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