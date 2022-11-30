Упражнения, которые укрепляют нижние веки и кольцевую мышцу глаза

После 40 лет взгляд начинает казаться уставшим и в некоторых случаях даже тяжелым. Попробуйте выполнять эти простые упражнения для век, чтобы вернуть молодость и красоту вашим глазам!

Примерно к сорока годам все женщины сталкиваются с проблемой обвисших век. Мышцы, что удерживают их, усыхают, и кожа начинает нависать над глазами, вследствие этого связки, приподнимающие верхнее веко, начинают атрофироваться. Ни одна женщина в мире не смирится с потерей своей красоты, поэтому постоянно будет искать новые способы подтянуть верхние веки и сохранить хороший вид. Эти упражнения укрепляют нижние веки и кольцевую мышцу глаза, а также уменьшают припухлость под глазами и пустое подглазное пространство.

Упражнения для век

1. Упражнение можно выполнять сидя или лежа. Чтобы мышцы тренировались по максимуму, меняйте позу. Примите исходное положение, как показано на рисунке: положите средние пальцы на внутренние уголки глаза, а указательные – на внешние.

Слегка надавите на веки и посмотрите вверх. Сильно сощурьтесь и почувствуйте биение пульса с внешней и внутренней стороны глаза. Десять раз сощурьтесь и расслабьтесь, стараясь держать широко открытыми верхние веки.

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2. Продолжая щуриться, поднимите глаза вверх, как будто вам пришла в голову какая-то мысль. Сильный прищур нижними веками должен сохраняться. Держите в напряжении ягодицы и считайте до 40, мысленно сосредоточившись на движении мышц с внешней и внутренней стороны глаза.



Это упражнение на укрепление нижнего века нужно выполнять дважды в день. При движении веками не забывайте надавливать пальцами на внутренние и внешние уголки глаз, чтобы не давать образовываться кожным складкам.

3. Закройте глаза. Кончиками пальцев коснитесь промежутка между бровями и глазами. Легким движением отодвиньте брови на полсантиметра от верхнего края глазницы и надавите посильней. Оставайтесь в этом положении примерно 6 секунд, не открывая глаз, после чего расслабьтесь.

4. Расположите пальцы на краях скул и сильно нажмите. Не отпуская пальцев, закройте глаза, затем плотно сожмите веки. Оставайтесь в таком положении 6 секунд, после чего расслабьтесь.

5. Прикройте глаза, положите сверху ладони и расслабьтесь примерно на полминуты.

6. Исходное положение – сидя на стуле. Указательные пальцы лежат на самом верху щек, захватывая ткань под глазами.

На губах, в самом их центре, представьте точки, после чего откройте рот, «отведя» эти точки друг от друга так, чтобы в результате образовался четкий длинный овал. Закройте глаза и под веками закатите их вверх, к темени.

7. Продолжайте держать глаза закрытыми, а взгляд – отведенным в сторону затылка. Затем откройте глаза и, считая до 60, быстро «взмахивайте» верхними веками. В этот момент ваш вид должна напоминать поведение кокетки. На самом же деле вы должны ощущать в нижних веках очень сильное напряжение. Если ваши глаза «успели» слишком сильно запасть, вам предстоит выполнять это упражнение не реже 3 раз в день.



Это упражнение задействует кольцевую мышцу, окружающую глаз. Когда щека и нижнее веко начинают обвисать, под глазами образуются пустоты. Данное упражнение укрепляет и приводит в тонус нижние веки и помогает заполнить эти пустоты.

8. Исходное положение – сидя на стуле. Средние и указательные пальцы обеих рук поместите на область висков и слегка потяните кожу вверх. Взгляд направлен прямо и вперед. Поднимите верхние веки, после чего расслабьте их.

Повторите упражнение 30 раз, следя за тем, чтобы брови при движении оставались на месте. Команду «подняться-расслабиться» давайте только верхним векам.

9. Переведите взгляд на свои колени, после чего повторите упражнение 30 раз, подняв и расслабив веки. Не забывайте следить за бровями: они не должны ни выгибаться, ни подниматься. После окончания упражнения сложите губы трубочкой и подуйте, чтобы мышцы могли расслабиться. Если вам действительно свойственен слегка сонный вид, то придется выполнять это упражнение дважды в день.



Данное упражнение способствует повышению тонуса кольцевой мышцы глаза, а также мышцы, отвечающей за поднятие верхнего века. В том случае, когда эти мышцы постоянно расслаблены, лицо приобретает сонный вид. Такие люди выглядят так, как будто собираются вздремнуть или же только-только проснулись.

Мало кто хотел бы выглядеть всегда сонным, ведь в наш век скоростей расположением пользуются только энергичные люди. С помощью данного упражнения подобного можно избежать. Оно помогает поддерживать веки в приподнятом состоянии и оставляет впечатление ясных, широко раскрытых глаз.

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10. Исходное положение – сидя на стуле. Средние пальцы лежат на внутренних уголках глаз, а указательные – на внешних. Верхнюю и нижнюю губы нужно оттянуть в разные стороны так, чтобы получился четкий и длинный овал.



11. Верхнюю губу плотно прижмите к зубам, затем сильно сощурьте нижние веки и улыбнитесь самыми кончиками рта, мысленно «втолкнув» энергию под щеки. Взгляд при этом должен быть направлен вверх, на потолок. На счет «десять» расслабьте мышцы, после чего повторите упражнение еще 3–4 раза.



Это упражнение поразительно действует на тех, у кого слишком сильно запали глаза, либо на тех, у кого под глазами образовались сильные припухлости. Если у вас есть подобные дефекты, его нужно повторять не реже 2 раз в день.

Данное упражнение работает на укрепление кольцевой мышцы глаза и нижних век. Эффект от него заключается в увеличении верхних мышц щек и уменьшении пустот под глазами.опубликовано econet.ru.

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