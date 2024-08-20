Упражнения для снижения ХОЛЕСТЕРИНА

✅Еще в четвертом веке до нашей эры древнегреческий философ Аристотель сказал: «Движение — это жизнь, а жизнь — это движение!». С ним согласны и современные ученые. Многочисленные исследования подтвердили, что двигательная активность помогает естественным путем улучшить показатели липидного обмена, с одной лишь поправкой: имеет значение как характер выполняемых упражнений, так и их регулярность. Но обо всем по порядку.

Холестерин — жироподобное вещество, которое выполняет в организме человека ряд жизненно важных функций. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе витамина D и некоторых гормонов, изолирует нервные волокна и необходим для образования желчных кислот, участвующих в пищеварении.

Холестерин: что это такое, оптимальный уровень и эффективные упражнения от холестерина

Можно ли снизить холестерин без лекарств

Эффективные упражнения от холестерина

Но есть ложка дегтя: избыток холестерина в организме существенно увеличивает риск развития атеросклероза. Откладываясь на стенках сосудов, формирует атеросклеротические бляшки, которые затрудняет ток крови, а со временем могут вовсе перекрыть его, став причиной инфаркта или инсульта.

Согласно рекомендациям Европейского общества по изучению атеро­склероза и Всероссийского научного общества кардиологов, оптимальным для здоровых людей принято считать уровень общего холестерина в крови менее 5 ммоль/л. Если у человека уже имеется атеросклероз периферических и сонных артерий, ишемическая болезнь сердца (ИБС) или аневризма аорты, то этот показатель не должен превышать 4-4,5 ммоль/л.

При этом значение имеет уровень не только так называемого общего холестерина, но и его фракций: липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина и липопротеинов высокой плотности (ЛПНП) — «хорошего» холестерина.

В идеале, содержание в крови ЛПНП не должно превышать 3 ммоль/л для здоровых людей и 1,8 для пациентов с ИБС, а концентрация ЛПВП должна быть не менее 1 ммоль/л для мужчин и 1,2 ммоль/л для женщин. Оптимальный уровень триглицеридов — менее 1,7 ммоль/л

Большая часть холестерина (около 80 процентов) синтезируется внутри человека. В каком количестве организм будет производить холестерин, зависит в первую очередь от наследственности. Однако свою лепту в этот процесс могут внести затяжной стресс, неправильное питание и лишний вес, гормональный сбой, болезни печени, сахарный диабет, а также малоподвижный образ жизни.

Можно ли снизить холестерин без лекарств

Когда у пациента впервые обнаруживается повышенный холестерин (гиперхолестеринемия), ему рекомендуют пересмотреть рацион и больше двигаться.

И только в том случае, когда эти мероприятия не приносят ожидаемого результата, цифры липидограммы «зашкаливают» и есть серьезный риск развития ИБС, назначают лекарственные препараты для нормализации уровня холестерина, в основном статины.

При этом лекарственная терапия ни в коем случае не исключает необходимости пересмотра образа жизни и пищевых привычек.

Эффективные упражнения от холестерина

Чтобы добиться снижения уровня холестерина, вовсе не обязательно часами истязать себя в спортзале, достаточно регулярно (как минимум 3-4 раз в неделю) и не менее 30-40 минут посвятить скандинавской ходьбе, бегу, плаванию или любой другой кардиотренировке средней интенсивности.

Можно также совместить «полезное с полезным» и выполнять упражнения для профилактики остеохондроза или, к примеру, для работы над проблемными зонами.

Подходящий комплекс легко найти на просторах Интернета. Главное — не забывать следить за пульсом. Его частота должна быть на уровне 65-70 процентов от той, что достигается при максимальной нагрузке с поправкой на возраст.

Оптимальный для себя уровень частоты сердечных сокращений во время тренировки можно рассчитать по формуле: (220 — количество лет) x 0,7 (0.65).

При наличии проблем по части сердца и сосудов, режим тренировок должен подобрать лечащий врач с учетом данных ЭКГ с физической нагрузкой.

Тем, кто пока не имеет проблем со здоровьем, но до этого вел малоподвижный образ жизни, рваться с места в карьер тоже не стоит: начните с прогулок, к примеру, возьмите за привычку проходить в быстром темпе одну остановку пешком по дороге с работы или периодически поднимайтесь пешком по лестнице несколько этажей. Когда организм привыкнет к таким нагрузкам, увеличивайте физическую активность.

Первых результатов стоит ждать в среднем около трех месяцев, а максимальный эффект появится еще примерно через пару месяцев регулярных тренировок. За это время должен снизиться уровень общего холестерина и триглицеридов и подрасти показатель ЛПВП, которые, как мы уже знаем, препятствуют образованию жировых отложений на стенках сосудов.

Берегите себя и будьте здоровы!опубликовано econet

Автор Ольга Макушникова

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