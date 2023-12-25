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Упражнения для большой ягодичной мышцы

Автор: Econet 25 декабря 2023 6354
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Врачи ортопеды признают, что проблемы в пояснице, нарушения осанки, боль в ногах, проблемы с коленными и тазобедренными суставами чаще всего возникают на фоне слабости большой ягодичной мышцы. Как в домашних условиях укрепить ягодичные мышцы?

Упражнения для большой ягодичной мышцы

Все нарушения работы опорно-двигательного аппарата ягодичная мышца создает или вовлекается в них. Например, частые боли в пояснице после напряженного рабочего дня провоцирует слабость ягодичной мышцы. Вы принимаете обезболивающие лекарства, делаете массаж или мажете область поясницы кремами и гелями. Временно боль и спазмы утихнут, но затем все повторится, пока мышца не начнет полноценно работать.

Гимнастика для ягодичных мышц

Характерные проявления слабости большой ягодичной мышцы:

  • боли в крестце и суставах при ходьбе, поворотах и наклонах;
  • перекос таза в какую-либо сторону;
  • боли по задним поверхностям ног;
  • разное расстояние шагов.

Упражнения для большой ягодичной мышцы

Наиболее распространенным осложнением слабости этой мышцы является нестабильность крестцово-подвздошного сустава. В таком случае, перед тем, как выполнять упражнения, следует зафиксировать тазовую область резиновым поясом.

Тренировка большой ягодичной мышцы должна проходить в комплексе с упражнениями на растяжение пояснично-подвздошной мышцы, так как при сильной нагрузке мышцы имеют свойство укорачиваться. Поэтому укорочение мышц будет ограничивать движение бедер и мешать ягодице, полноценно функционировать во время работы: ходьбы, выполнения различных наклонов, при тренировке.

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Упражнения для большой ягодичной мышцы

1. И. П. – лежа на животе. Согните ногу в колене и поднимайте ее вверх. Голень должна быть перпендикулярна полу, а колено направлено вниз. Старайтесь, чтобы угол между голенью и бедром был меньше 90 градусов. Выполните 10 повторов по 3 подхода. Если во время выполнения вы ощущаете, как перенапрягается поясница, значит у вас недостаточно длинные мышцы бедер и поясницы. Вначале сделайте упражнения на растяжку этих мышц, а затем приступайте к выполнению основного упражнения.

Упражнения для большой ягодичной мышцы

2. И. П. - на четвереньках. Выполняйте такие же движения ногой. Положение голени и траектория движений сохраняется, но амплитуда всех движений увеличится.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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