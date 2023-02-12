Упражнения Брэгга, которые сделают позвоночник гибким и растянутым

Следует знать, что ✅патологические изменения в происходили ПОЗВОНОЧНИКЕ в течение многих лет и нельзя всего за один день сделать его здоровым и молодым. Запаситесь терпением и упорством. Постоянная тренировка позвоночного столба будет стимулировать восстановление и рост межпозвонковых дисков, что сделает позвоночник растянутым, гибким и здоровым.

Описанный комплекс упражнений Поль Брэгг советует выполнять с учетом индивидуальных особенностей. Вначале рекомендуется выполнять каждое упражнение не более двух-трех раз. Уже через день количество повторений можно увеличить до пяти раз и больше. Буквально через несколько дней мускулы туловища наполняются силой, а позвоночник и связки становятся более гибкими. Нормально развитые люди через несколько дней смогут легко выполнять каждое упражнение до 10—12 раз.

Комплекс упражнений для позвоночника от Поля Брэгга

упражнение №1

упражнение №2

упражнение №3

упражнение №4

упражнение №5

Что касается частоты занятий, то вначале Брэгг рекомендует заниматься ежедневно. После того как появились в позвоночнике нужные улучшения, можно сократить количество занятий до двух раз в неделю. Этого вполне хватает, чтобы сохранить позвоночник гибким и растянутым.

Как указывалось ранее, достаточно недели занятий, чтобы с позвоночником начали происходить благоприятные изменения. Уже через 2—3 недели они становятся постоянными.

Упражнение №1.

Это упражнение оказывает воздействие на верхнюю часть позвоночного столба, от которой отходят нервы, управляющие работой головы, мышц глаз, желудка и кишечника. Выполнение этого упражнения способствует устранению таких недугов, как головная боль, напряжение глаз, несварение желудка и плохое усвоение пищи.

Исходное положение: лечь на пол лицом вниз. В положении лежа расположите ладони под грудью, а ноги должны быть расставлены на ширину плеч. После этого постепенно примите следующее положение: опираясь только на ладони и пальцы ног, поднимите туловище вверх и выгните спину дугой. Таз должен быть расположен выше головы. Голова опущена, а руки и ноги полностью выпрямлены.

После того как вы приняли это положение, плавно примите следующее: опустите таз почти до пола. При этом руки и ноги должны быть прямые. Это положение придает особую напряженность позвоночнику. Теперь поднимите голову и откиньте ее назад.

Выполнять это упражнение рекомендуется медленно и плавно. Старайтесь опускать таз как можно ниже, а затем поднимать его как можно выше, выгнув вверх спину. Упражнение заключается в том, что вы опускаете и поднимаете таз — выгибая и прогибая позвоночный столб. Эти движения способствуют его растяжению и постановке позвонков на свои места.

Количество повторений вначале составляет 2-4. По мере тренированности возрастает до 8-12.

Когда упражнение освоено и выполняется правильно, то возникает чувство облегчения и происходит расслабление позвоночника.

Упражнение №2.

Данное упражнение предназначено главным образом для позвоночного отдела, в котором находятся нервы, управляющие работой печени, желчного пузыря и почек. Выполнение этого упражнения приносит облегчение в случае их расстройств и заболеваний. В результате выполнения этого упражнения ослабленная печень, желчный пузырь, почки и мочевой пузырь значительно улучшат свою работу.

Примите исходное положение, как для упражнения № 1. После того как вы подняли таз и выгнули спину, выполняете следующее: поверните таз как можно больше влево, опуская левый бок как можно ниже, а затем вправо. Руки и ноги во время выполнения упражнения не сгибайте. Движение делайте медленно, плавно, представляя, что позвоночник растягивается с каждым поворотом все лучше и лучше. Сочетание растяжения позвоночника с некоторым скрутом способствуют тому, что позвонки лучше «садятся» на свои места.

Вначале упражнение покажется достаточно трудным и утомительным. Ограничьтесь 2—4 выполнениями. Постепенно делать его будет легче в связи с укреплением не только мышц, но и спинномозговых нервов.

По мере тренированности увеличьте количество выполнений до 8—12 раз.

Данное упражнение довольно сложно и требует значительного умения и напряжения.

Упражнение №3.

Предыдущие два упражнения дали достаточно серьезную нагрузку на мышцы и связки позвоночного столба. Упражнение № 3 призвано снять остаточное напряжение и полностью расслабить позвоночный столб. В результате его выполнения стимулируется каждый нервный центр. Дополнительно облегчается состояние тазовой области.

Одной из важных особенностей этого упражнения является способность укреплять мышцы позвоночника, которые поддерживают его в вытянутом состоянии и тем самым способствуют восстановлению межпозвонковых дисков.

Исходное положение: сядьте на пол, упритесь на расставленные прямые руки, расположенные чуть сзади, ноги согните. Поднимите таз так, чтобы ваше тело опиралось только на расставленные согнутые ноги и прямые руки. Упражнение рекомендуется выполнять в быстром темпе, что способствует расслаблению позвоночника. Поднимать тело надо до горизонтального положения позвоночника, после чего его опускают в исходное положение.

Повторяют упражнение несколько раз — б— 8 вначале и 12—18 в конце.

Упражнение №4.

Это упражнение предназначено для того, чтобы придать особую силу той части позвоночника, из которой выходят нервы, управляющие желудком. В целом оно эффективно и для всего позвоночника, способствуя его растяжению. Именно растяжение позвоночника, высвобождая ущемленные нервные корешки спинного мозга, приводит весь организм в нормальное, работоспособное, здоровое состояние.

Исходное положение: лечь на спину, ноги вытянуты, руки в стороны. Согните колени, подтяните их к груди и охватите руками. Сделайте такое движение, как будто вы желаете оттолкнуть колени и бедра от груди, но при этом продолжаете держать их руками. Одновременно с этим движением поднимите голову и попытайтесь коснуться подбородком колен. Держите это положение туловища в течение трех—пяти секунд.

В данном упражнении возникает резкий толчок, который растягивает позвоночник, тем самым снимая блокировку небольших ущемлений, зажатостей между позвонками.

Дополнительно это упражнение позволяет укреплять не только мышцы живота, но и глубокие мышцы, расположенные в брюшной части позвоночного столба.

Повторите упражнение 2—4 раза.

Упражнение №5.

Хождение на четвереньках. Это упражнение Поль Брэгг считает одним из самых важных для растяжения позвоночника. Помимо прочего, оно задействует отдел позвоночника, от которого отходят нервы, управляющие работой толстого кишечника.

Исходное положение как для упражнения № 1. Встаньте на четвереньки: руки и ноги выпрямлены, спина выгнута дугой, таз высоко приподнят, голова опущена вниз. В таком положении рекомендуется обойти помещение, комнату. Помните, во время передвижения ноги и руки не сгибать, а ходить на прямых конечностях. Во время такого передвижения нагрузка на позвоночник минимальна и происходит некоторый скрут позвоночника. Именно такое положение способствует лучшему растяжению позвоночника и постановке его дисков на свои места.

Следует знать, что патологические изменения в позвоночнике происходили в течение многих лет и нельзя всего за один день сделать его здоровым и молодым. Запаситесь терпением и упорством. Постоянная тренировка позвоночного столба будет стимулировать восстановление и рост межпозвонковых дисков, что сделает позвоночник растянутым, гибким и здоровым.

Для выравнивания позвоночника лечебных упражнений (ЛФК), которые необходимо регулярно и с удовольствием выполнять для достижения желаемого результата.

Вот некоторые из них, и помните все упражнения нужно делать с правильным дыханием.

Упражнение «велосипед», всем знакомое с детства. Лежа на спине, руки за головой. Сделать 2 подхода по 20 раз.

Упражнение «ножницы». Проделывать его нужно лежа на боку, на стороне грудного искривления сколиозом. Поочередное движение ногами вперед-назад, не касаться пола (10-15 раз).

Упражнение, лежа на животе. Руки согнуты, кисти рук находятся возле плеч. На счет 1-2 делаем вдох и поднимаем голову и плечи, 3-4 выдох опускаем, выдох. Так проделать 5-6 раз.

Очень полезно походить минут 5 таким способом:

на носках, руки при этом поднять вверх,

на пятках, руки держим за спиной в замке,

ходьба с высоким подниманием бедер, руки вытянули вперед,

ходьба с захлестыванием голени, руки за спиной.

Сколиоз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется искривлением позвоночника в боковые стороны, а также перекручиванием позвонков вокруг оси. Этому заболеванию подвержены абсолютно все возрастные категории.

Сколиоз классифицируют по количеству изгибов, а также по углу искривления позвоночного столба. Если не заниматься лечением с момента возникновения заболевания, то сколиоз может привести к такому осложнению как деформация грудной клетки с последующим нарушением функционирования ее органов и возникновению таких болезней как дыхательная и сердечная недостаточности.

Существуют как консервативные методы лечения сколиоза, так и хирургические. Хотя врачи – ортопеды утверждают, что консервативное лечение может быть эффективным только на начальных этапах развития болезни.

Консервативное лечение состоит из лечебной гимнастики с набором специальных упражнений, массажа, корсетирование, занятий в бассейне. Каждое упражнение должно выполняться по 10-20 секунд.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Основными правилами для лечебной гимнастики при сколиозе является:

Не стоит начинать гимнастику с больших нагрузок. Необходимо начинать постепенно, повышая нагрузку на позвоночный столб изо дня в день.

Упражнения не должны приносить боль. В противном случае необходимо отказаться от гимнастики и проконсультироваться с врачом.

Избегать вращательных движений корпусом, а также вытягивания позвоночника.

Необходимо чередовать упражнения для рук и плечевого пояса с упражнениями для ног.

1 комплекс упражнений должен состоять из:

Ходьба на месте.

Поднятие рук от плеч вверх, а затем вниз.

Подтягиваясь за руками, поднятыми вверх, идти на носках.

Идти в полуприседе держа руки параллельно полу.

Упражнения из положения лежа на спине.

Лежа на спине стараться дотянуться локтем до согнутой в колени противоположной ноге.

Поднимать ноги согнутые в коленях, при этом делая хлопок позади колен.

Поочередно притягивать колено к груди. После максимального приведения фиксировать положение и досчитать до 5.

Зафиксировав тело руками по бокам, необходимо поднятые ноги наклонять вправо и влево.

Прижать плечи к полу, выгнуть спину и досчитать до 30.

Упражнения лежа на животе.

Руки вытянуть вперед, спину прогнуть и максимально напрячь мышцы спины. В этом положении оставаться 5 секунд, затем повторить упражнение.

Ладонями создать опору и поднимать поочередно ноги вверх.

Руки сцепить за головой в замок, максимально прогнуться и досчитать до 5. Повторить упражнение несколько раз.

Руки выпрямить и делать упражнение «ножницы».

Упражнения стоя на четвереньках.

Выпрямить правую ногу и одновременно левую руку. Зафиксировать положение на 5 секунд. Затем поменять руку и ногу.

Стараться достать коленом до лба, затем выпрямить ногу, а голову запрокинуть назад. Повторить упражнение меняя поочередно ноги.

Выгибать и прогибать спину, фиксирую каждое положение на 3 секунды.

Упражнения можно выполнять лишь после консультации с врачом ортопедом, желательно чтобы первая тренировка проходила под его чутким наблюдением. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet