Упражнения «6 иероглифов» для оздоровления ВСЕХ органов нашего организма

Эти упражнения влияют на эмоциональное состояние, помогают работе организма и излечению от болезней.

Истоки методов целительных выдохов относятся к временам до нашей эры. «Метод шести иероглифов (слогов)» известен с давних времен, в сохранившихся медицинских литературных памятниках этот метод звукового цигуна упоминают, начиная с эпохи Южных и Северных династий (420-589 гг.). Звуковой цигун как эффективное средство лечения и профилактики различных заболеваний и как метод продления жизни применяли и даосы, и конфуцианцы, и буддисты, и приверженцы медицинского направления цигуна. Данный метод представляет собой методику занятий, основанную на произнесении про себя иероглифов-слогов, связанных с тем или иным внутренним органом, в понимании традиционной китайской медицины (ТКМ).

Целительные выдохи — эффективное средство лечения и профилактики различных заболеваний

Целительные выдохи связаны со способом дыхания под названием «набирание нового – избавление от старого» (туй-на), также называемый «методом отрывистого выдоха» или «выплевывания слогов» - «tu qi fa».

«Отрывистый выдох – «выплевывание» (туцифа). Во время занятий при каждом выдохе нужно мысленно как бы «выплевывать» слова: сюй (вздох), хэ (выкрик), ху (выдох), сы (ах), чуй (выдув), си (всхлип); при этом нельзя издавать никаких звуков. Этот способ особо действенен при лечении внутренних плотных и полых органов». (300 вопросов о цигун. Секреты китайской медицины.)

Начиная с династии Суй (581-618 гг.), слоги метода шести иероглифов трактуют следующим образом:

Иероглиф (слог) «сюй» («xu») тесно связан с печенью, ассоциируется со вздохом, произносится ровным высоким тоном (1-й тон);

тесно связан с печенью, ассоциируется со вздохом, произносится ровным высоким тоном (1-й тон); Иероглиф (слог) «хэ» («he») тесно связан с сердцем, ассоциируется с выкриком, произносится ровным высоким тоном (1-й тон);

тесно связан с сердцем, ассоциируется с выкриком, произносится ровным высоким тоном (1-й тон); Иероглиф (слог) «ху» («hu») тесно связан с селезенкой, ассоциируется с выдохом, произносится восходящим тоном (2-й тон);

тесно связан с селезенкой, ассоциируется с выдохом, произносится восходящим тоном (2-й тон); Иероглиф (слог) «сы» («si») тесно связан с легкими, ассоциируется с возгласом удивления и произносится сходным образом с возгласом «Ах!» в русском языке, произносится нисходящим тоном (4-й тон);

тесно связан с легкими, ассоциируется с возгласом удивления и произносится сходным образом с возгласом «Ах!» в русском языке, произносится нисходящим тоном (4-й тон); Иероглиф (слог) «чуй» («chui») тесно связан с почками, ассоциируется с процессом выдувания воздуха, произносится высоким ровным тоном (1-й тон);

тесно связан с почками, ассоциируется с процессом выдувания воздуха, произносится высоким ровным тоном (1-й тон); Иероглиф (слог) «си» («xi») тесно связан с органом ТКМ тройной обогреватель (san jiao), ассоциируется со всхлипом, произносится нисходящим тоном (4-й тон).

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Произнесение тонов:

Мелодия первого тона – высокая, ровная, она сходна с интонацией незаконченного высказывания;

– высокая, ровная, она сходна с интонацией незаконченного высказывания; Мелодия второго тона – краткая, быстро восходящая, с максимумом напряженности в конце слога, производит впечатление переспроса;

– краткая, быстро восходящая, с максимумом напряженности в конце слога, производит впечатление переспроса; Мелодия четвертого тона – краткий, быстро нисходящий со значительным ослаблением напряженности к концу слога, производит впечатление категорического приказания.

Человек, который понимает действительное значение дыхания, может наслаждаться правильной циркуляцией жизненной энергии и здоровьем» Мастер Гэ Хун

На протяжении веков был накоплен богатый опыт повышения эффективности метода шести иероглифов за счет выполнения упражнения с тем или иным слогом в соответствующее время года согласно теории ТКМ. Известный врач-фармацевт эпохи Тан (618-907 гг.) Сунь Сымяо в своей книге «Правила сохранения здоровья» писал:

«Если весной выдохнуть со слогом «сюй» - просветлеют глаза, дерево поможет печени; слог «хэ», произносимый летом, успокаивает огонь в сердце; выдыхание со слогом «сы» осенью орошает легкие; слог «чуй» зимой сохраняет ян почек; слог «си» круглый год устраняет лишний жар в трех цзяо; слог «ху» круглый год помогает селезенке и желудку переваривать пищу. Если произносить беззвучно и неслышно, упражнения будут эффективнее чудесной пилюли».

Таким образом каждому из звуков поставлен в соответствие один из пяти плотных органов и тройной обогреватель, а также сезон:

Сюй - поддерживает печень и очищает взгляд, весна

- поддерживает печень и очищает взгляд, весна Хэ – поддерживает сердце, лето

– поддерживает сердце, лето Ху – поддерживает селезенку, помогает в усвоении пищи, весь год

– поддерживает селезенку, помогает в усвоении пищи, весь год Сы – увлажняет легкие, осень

– увлажняет легкие, осень Чуй – оздоравливает почки, зима

– оздоравливает почки, зима Си – регулирует тройной обогреватель, устраняет жар в голове, весь год

До династии Сун (960-1279 гг.) его в основном использовали для «ослабления избыточности», начиная с периода правления династии Сун метод шести иероглифов стали эффективно использовать и для «устранения недостаточности», «наполнения».

Во времена династии Сун произошло изменение и дополнение комплекса. «При произнесении этих иероглифов следует избегать посторонних звуков. Закончив упражнение, нужно закрыть рот, опустить голову и вдыхать чистую Ци Вселенной через нос. Вдыхая, нужно стараться ничего не слышать». (книга «Высший звук для сохранения здоровья – произнесение шести иероглифов»). В этой книге также рекомендуется перед выполнением комплекса выполнять такие упражнения: постукивание зубами друг о друга, облизывание зубов снаружи с закрытым ртом, и затем сглатывание слюны.

До династии Мин (1368-1644 гг.) целительные выдохи выполнялись в покое. Во времена династии Мин дыхательные упражнения дополнились физическими движениями.

Упражнения шести иероглифов могут выполняться как самостоятельный комплекс, так и в сочетании с определенными движениями. Некоторые рекомендации по этому поводу содержатся в книге «Важные мысли о работе над возрастом»:

Произнося про себя слог «сюй», следует пошире открыть глаза, давая возможность ци печени беспрепятственно выходить наружу, поскольку глаза являются «окнами» печени;

следует пошире открыть глаза, давая возможность ци печени беспрепятственно выходить наружу, поскольку глаза являются «окнами» печени; Произнося про себя слог «хэ», следует поднять руки вверх и соединить их над головой, что способствует регулированию функции сердца;

следует поднять руки вверх и соединить их над головой, что способствует регулированию функции сердца; При произнесении слога «сы» на выдохе, следует поднять руки вверх, чтобы раскрепостить и раскрыть грудную клетку, что способствует более свободному движению ци в организме;

следует поднять руки вверх, чтобы раскрепостить и раскрыть грудную клетку, что способствует более свободному движению ци в организме; Произнося слог «чуй» на выдохе, можно приседать и охватывать колени руками, что способствует стимуляции функции почек;

можно приседать и охватывать колени руками, что способствует стимуляции функции почек; При произнесении слога «ху» на выдохе, следует вытягивать трубочкой губы («окна» селезенки), что способствует выведению замутненной ци из селезенки и желудка, улучшает пищеварение;

следует вытягивать трубочкой губы («окна» селезенки), что способствует выведению замутненной ци из селезенки и желудка, улучшает пищеварение; Упражнения со слогом «си» на выдохе целесообразно выполнять в положении лежа, что благоприятствует работе тройного обогревателя.

Врач эпохи Мин Гун Тинсянь (Gong Tingxiang) в своем труде «Продление жизни и сохранение изначального» так описывает процесс выполнения метода шести иероглифов:

«Сначала произнесите слог «хэ», чтобы удалить вредоносное ци из сердца. Во время произнесения ухо не должно слышать этого слога. Выдох со слогом «хэ» должен быть коротким, чтобы удалить мало, а вдох длинным, чтобы вобрать много. Заканчивая вдох, опустите голову, на выдохе произнесите слог «хэ», чтобы ухо его не слышало. Заканчивая выдох со слогом «хэ», поднимите голову и потихоньку начинайте набирать носом чистую ци для пополнения сердца. Вдох должен быть беззвучным. Выполните таким образом шесть дыхательных циклов, и вредоносная ци постепенно уйдет из сердца, а природная чистая ци пополнится, изначальная ци (юань ци – yuan qi) в сердце восстановится. Затем выполните это упражнение со слогом «ху» - для укрепления (пополнения) селезенки; со слогом «сы» - для укрепления легких; со слогом «сюй» - для пополнения печени; со слогом «си» - для пополнения желчного пузыря; со слогом «чуй» - для пополнения почек».

В разных школах существует много различных способов и методов выдохов и жестов.

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Шесть звуков, или шесть целительных выдохов – это формирование определенного положения рта, губ и языка, позволяющее выводить грязную, болезнетворную Чи из каждого органа. Следует обратить внимание, что первые пять слогов метода шести иероглифов связаны с плотными (jing) органами ТКМ, а шестой слог «си» отвечает за состояние полого (fu) органа тройной обогреватель, который ведает распределением ци, тепла, жидкостей, питательных веществ в организме. В некоторых источниках указывается, что слог «си» также тесно связан с другим полым органом – желчным пузырем, а «желчный пузырь влияет на все плотные и пустые органы». Поэтому при упражнениях, наряду с использованием основного иероглифа, направленного на доминирующий синдром, часто рекомендуется дополнить упражнения звукового цигуна произнесением слога «си».

Следует иметь в виду, что при выполнении метода шести иероглифов рекомендуется действовать на органы, произнося соответствующие слоги, руководствуясь принципами у-син. (wu xing).

При «полном» синдроме произносятся слоги, воздействующие на сам пораженный орган (удаляется патогенный агент), на орган-«сын» (седатация), на «контролирующий» орган (тонизация).

произносятся слоги, воздействующие на сам пораженный орган (удаляется патогенный агент), на орган-«сын» (седатация), на «контролирующий» орган (тонизация). При «пустом» синдроме произносятся слоги, воздействующие на сам пораженный орган (тонизация), на орган-«мать» (тонизация), на «контролирующий» орган (седатация).

В настоящее время имеется много динамических комплексов цигуна, которые сочетаются с методом шести иероглифов. Кроме того, можно добавлять визуализацию движения ци по меридианам с произнесением на выдохе соответствующих данному меридиану слогов.

«Вдох может быть только один, но выдохов – шесть: Сюй (лечит простуду), Хэ (стимулирует циркуляцию энергии), Ху (избавляет от газов), Сы (снимает стресс), Чуэй (снимает жар), Си (устраняет тревогу)», Тао Хунцзин «Забота о здоровье ума и продлении жизни»

Большую популярность приобрел следующий вариант произнесения иероглифов: все шесть иероглифов произносятся высоким ровным тоном (1-й тон). В оздоровительных целях возможно произнесение по звезде у-син, начиная со звука «сюй» и заканчивая звуком «си». Каждый звук произносится шесть раз. Произносить звуки рекомендуется в из начального положения для стойки «стоять как столб», руки ладонями на нижний дань-тянь, сопровождая произнесение звуков про себя соответствующими движениями.

Звук «сюй». Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». Руки при этом ладонями кверху, ребрами на талии, при выдохе вытягиваются попеременно и поднимаются до уровня плеч. При этом выполняется шесть повторов в одну сторону и шесть повторов в другую сторону. При произнесении про себя звука «сюй» глаза широко открываются.

Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». Руки при этом ладонями кверху, ребрами на талии, при выдохе вытягиваются попеременно и поднимаются до уровня плеч. При этом выполняется шесть повторов в одну сторону и шесть повторов в другую сторону. При произнесении про себя звука «сюй» глаза широко открываются. Звук «хэ». Вдох сопровождается «собирающим» движением рук с уровня пупка, ладонями вверх до уровня груди, 3 и 5 пальцы руки «тянут» за собой всю руку. На выдохе ладони с уровня груди переворачиваются вниз и опускаются до уровня пупка.

Вдох сопровождается «собирающим» движением рук с уровня пупка, ладонями вверх до уровня груди, 3 и 5 пальцы руки «тянут» за собой всю руку. На выдохе ладони с уровня груди переворачиваются вниз и опускаются до уровня пупка. Звук «ху». Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». На вдохе руки ладонями вверх собирают ци в области эпигастрия, а на выдохе вытягиваются в стороны на уровне плеч, грудь «раскрывается».

Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». На вдохе руки ладонями вверх собирают ци в области эпигастрия, а на выдохе вытягиваются в стороны на уровне плеч, грудь «раскрывается». Звук «сы». На вдохе вытянутые вперед на уровне плеч руки (ладони вовнутрь) подтягиваются к плечам, сморщивается межлопаточная область, локти опускаются вниз и кзади, голова слегка запрокидывается. На выдохе произносится про себя звук «сы», руки вытягиваются, ладони «смотрят друг на друга».

На вдохе вытянутые вперед на уровне плеч руки (ладони вовнутрь) подтягиваются к плечам, сморщивается межлопаточная область, локти опускаются вниз и кзади, голова слегка запрокидывается. На выдохе произносится про себя звук «сы», руки вытягиваются, ладони «смотрят друг на друга». Звук «чуй». Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». При вдохе руки, находящиеся на уровне пупка, в позе «трех окружностей» перемещаются в положение «ладони на нижнем дань-тяне», затем скользят на поясницу в область проекции почек. На выдохе, с произнесением звука «чуй» про себя, руки скользят по пояснице к ягодицам вниз и перемещаются вперед на уровень пупка, возвращаясь в позу «трех окружностей».

Рекомендуется произносить на выдохе, сопровождая упражнение «обратным брюшным дыханием». При вдохе руки, находящиеся на уровне пупка, в позе «трех окружностей» перемещаются в положение «ладони на нижнем дань-тяне», затем скользят на поясницу в область проекции почек. На выдохе, с произнесением звука «чуй» про себя, руки скользят по пояснице к ягодицам вниз и перемещаются вперед на уровень пупка, возвращаясь в позу «трех окружностей». Звук «си». На вдохе руки, обращенные тыльными поверхностями ладоней друг к другу на уровне нижнего дань-тяня, поднимаются ладонями до уровня плечевых суставов, разворачиваются в локтевых суставах, вытягиваются в стороны ладонями вверх. На выдохе возвращаются на уровень нижнего дань-тяня, с ладонями, обращенными друг к другу тыльными сторонами.

Во время выполнения упражнений методом шести иероглифов не допускается озвучивание слогов, их надо произносить про себя, хотя начинающие могут произнести их и вслух, чтобы правильно овладеть техникой выполнения.

В оздоровительных целях практически здоровым людям метод шести иероглифов рекомендуется применять следующим образом: упражнение с каждым слогом выполняется шесть раз, слог произносится беззвучно на выдохе, длина вдоха и выдоха одинаковая. Так как всего слогов шесть, то выполняется 36 дыхательных циклов. Последовательность произнесения слогов может быть такой, как рекомендует Гун Тинсянь: «хэ», «ху», «сы», «сюй», «си», «чуй». Можно использовать принцип последовательного созидания по звезде у-син, то есть начинать со слога печени «сюй», затем «хэ», «ху», «сы», «чуй» и заканчивать слогом трех цзяо – «си». Этот вариант направлен на укрепление и гармонизацию работы всех внутренних органов в комплексе.

В случае какого-либо заболевания дополнительно к общеукрепляющим 36 циклам назначаются дыхательные упражнения с одним или несколькими слогами.

При этом, если упражнения направлены на лечение «пустого» синдрома, то к общеукрепляющим 36 циклам добавляются дыхательные упражнения на «пополнение» со слогом пораженного органа и дыхательные упражнения на «пополнение» со слогом органа-«матери» и дыхательные упражнения на ослабление со слогом «контролирующего» органа или методом «ограничения сдерживания сдерживанием» по звезде у-син.

Если же упражнения направлены на лечение «полного» синдрома, то к 36 общеукрепляющим циклам добавляются дыхательные упражнения со слогом пораженного органа, направленные на непосредственное «ослабление» органа; затем можно добавить «ослабляющие» дыхательные циклы со слогом органа-«сына» и дыхательные «укрепляющие» упражнения со слогом «контролирующего» органа по звезде у-син.

«При заболеваниях почек, которые обычно связаны с «недостаточностью», к выбору упражнений следует подходить комплексно, не допускается одностороннее увлечение упражнениями со слогом «чуй» на выдохе».

При сердечно-сосудистой патологии эффективным считается произнесение на выдохе «пары слогов китайского языка: чжэн (zheng) в первом тоне и чжен (zheng) в третьем тоне. Сначала произнести эти слоги трижды, а затем, если не возникает никакого отрицательного эффекта, продолжить произнесение до семи раз» (книга «Важные мысли о работе над возрастом»)

В Шоу Дао этот комплекс шести целительных звуков называется «исцеляющее дуновение». На самом деле звук не произносится, а делается выдох. Название «звук» достаточно условно, так как при разных положениях губ и языка при выдохе получаются различные подобия звука, что и дало название.

Целительные выдохи – это не сами звуки в точности, а звуки, получающиеся при выдохе, и названы они по иероглифам, произношение которых оказалось наиболее близко по звучанию.

На первых порах правильная постановка губ, горла, языка и рта может оказаться сложной для исполнения. В качестве тренировки рекомендуется делать выдох с языком, прижатым к нижним зубам и одновременным произнесением «а-и-э-ю-а-о-у». Вдох всегда производится через нос.

«Сюй» – печень

«Хе» – сердце

«Ху» – селезенка

«Сы», «Ах» - легкие

«Чюй» - почки

«Си» - тройной обогреватель

Выдох «сюй» - уголки губ сильно отведены назад и напряжены. На вдохе - глаза вращаются непредсказуемым образом. Перед началом выдоха можно прогладить глаза, попеременно давая глазам то тепло (наложить теплые, разогретые ладони на глаза), то холод (кусочки ткани, смоченные в прохладной воде или кусочки льда, завернутые в ткань). На выдохе – при напряженных и сильно отведенных назад уголках губ выдох, сопровождаемый движением руки от печени вперед ладонью вверх, при этом нужно округлить глаза.

Выдох «хе» - на выдохе боковые части языка касаются задних верхних зубов, язык отодвинут назад.

Выдох «ху» - на выдохе губы складываются «трубочкой», язык «трубочкой», выходит вперед и лежит на нижней челюсти или округляется внутри рта, горло также «трубочкой». Воздух идет немного верхом, через горло, верхнее нёбо.

Выдох «сы» - на выдохе язык трогает нижние зубы, уголки губ растянуты в стороны, между зубами образуется щель.

Выдох «ах» - сильный выдох при открытом рте.

Выдохи «сы» и «ах» делаются на глубоком свободном выдохе. Можно делать с акцентом на точку шао-шан с выводом рук вперед.

Выдох «чюй» (чхюэй) – губы и язык отведены назад, но не сильно, сосредоточение на том, что горло и губы – одно целое. Выдох начинается внизу и заканчивается в почках, воздух идет через горло, в конце усиливается движением из живота и прогибом в пояснице.

Выдох «си» - язык приподнимается при расслабленном лице (как будто хотите свистнуть), губы расслаблены, с жестом опускания рук по сторонам из положения руки в стороны на уровне плеч в начале, затем с мыслеобразом опускания рук.

В качестве тренинга произносятся звуки в любой последовательности, но не более 3 раз. Выдох следует делать экономнее, звук пролонгировать. В конце формируется фраза.

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Вдох – 2 периода времени, выдох – 6 периодов. К выдоху можно добавить соответствующий меридиан или наложение на орган.

Повторы: в начале по 3 раза, далее 6, 9, 12, но не более 15 раз. Один звук повторяется не более 6 раз.

После отработки с акцентированными жестами и физическими движениями все выдохи делаются без акцента, с мыслеобразами жестов и движений.

Целительные звуки (выдохи) влияют на эмоциональное состояние, помогают работе организма и излечению от болезней.

Звук селезенки «ху» поддерживает мышцы, снимает воспаление мышц, помогает мышечной памяти, освобождает от неправильного распределения газа и жидкости внутри.

Звук почек «чюй» выводит жар.

Звук печени «сюй» выводит простуду и холод.

Звук тройного обогревателя «си» снижает тревогу.

Звук легких «сы» снимает стресс.

Для болезней:

Сердца – «чюй» + звук сердца

Легких – «сюй» + звук легких

Селезенки – «си» + звук селезенки

Печени – «хе» + звук печени. опубликовано econet

Татьяна Зайцева, по материалам семинаров А.Н. Медведева

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