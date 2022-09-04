Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Фитнес и спорт
  4. Упражнение «Стульчик у стены» для коррекции нижней части тела

Упражнение «Стульчик у стены» для коррекции нижней части тела

Источник: superfit.me 04 сентября 2022 7108
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Существуют сотни упражнений, которые помогают сделать бедра стройными и улучшить форму ягодиц. Кто-то старается приседать, другие же делают кардио, но практически все забывают о статических упражнениях (если не считать планку). Вот полезное упражнение «Стульчик у стены».

Упражнение «Стульчик у стены» для коррекции нижней части тела

Наш долг — напомнить вам об одном статическом упражнении для коррекции нижней части тела — «Стульчик у стены». На первый взгляд, оно может показаться достаточно простым. Но через 30 секунд вы поймете, почему некоторые фитнес-гуру называют его «Стул смерти». Не пугайтесь только. Вам не придется делать это упражнение 5 минут, конечно, если ваша цель — подтянутые женственные ноги, а не подготовка к конкурсу бодибилдеров.

Польза упражнения «Стульчик у стены»

  • Преимущества упражнения «Стул у стены»
  • Как выполнять упражнение «Стульчик у стены»
  • Тонкости упражнения

Выполняйте упражнение 2 раза в день по 3 подхода, скорректируйте рацион, и вы увидите потрясающий результат.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Преимущества упражнения «Стул у стены»

  • Прорабатывает все нагруженные мышцы: от больших до мелких.
  • Повышает выносливость организма.
  • Подготавливает тело к приседаниям.
  • Укрепляет коленные суставы.
  • Развивает баланс.

Упражнение «Стульчик у стены» для коррекции нижней части тела

Как выполнять упражнение «Стульчик у стены»

Станьте к стене спиной, плотно к ней прижмитесь. Сделайте шаг вперед, поставьте ноги на ширину плеч. Носки немного смотрят в стороны. Руки держите по сторонам.

Скользите спиной по стене, медленно опускаясь вниз. Остановитесь, когда ваши бедра будут находиться параллельно полу. Угол под коленом должен быть 90 градусов. Задержитесь в этом положении столько, сколько сможете. Отличный результат для женщин — более 60 секунд. Начинайте с 30 и каждый раз увеличивайте время.
Чтобы усложнить упражнение, вы можете держать руки перед собой, взять гантели либо сжимать коленями маленький мячик.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

Тонкости упражнения

Чтобы получить максимум от этого упражнения, возьмите на вооружение следующие советы:

  • Бедра держите на расстоянии друг от друга.
  • Угол под коленом должен быть 90 градусов.
  • Упор делайте на пятки.
  • Стойте до ощущения жжения в квадрицепсах.
  • Для уменьшения нагрузки можно положить руки на колени.

Кстати, это упражнение не только улучшит контур ваших ног, но и подкачает ягодицы, мышцы спины и пресса. Попробуйте постоять в «стульчике», и вы ощутите, как они напрягаются.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

упражнения фитнес стульчик спорт ягодицы бедра стройность

Еще от superfit.me

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Ирония — последняя стадия разочарования Анатоль Франс
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.