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Упражнение Лоуэна: избавляемся от мышечного зажима в грудном отделе

Автор: Econet 25 декабря 2022 5978
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Мышечные зажимы имеют психосоматическую природу. Они возникают, когда мы сдерживаем негативные эмоции. В результает в теле скапливается напряжение мускулатуры и формируется так называемый мышечный панцырь. Как можно от него избавиться?

Упражнение Лоуэна: избавляемся от мышечного зажима в грудном отделе

Человек предпочитает подавлять свои негативные эмоции вроде гнева, страха, чтобы не причинить себе или окружающим вред. Но тело не обманешь. Все скрытое от людей и своего сознания задерживается в теле определенным напряжением. Постоянное напряжение мускулатуры и есть тот «мышечный панцирь», который может доставить серьезный физический дискомфорт. Вот дыхательная гимнастика, которая способствует расслаблению зажимов.

Зажимы мышц грудной клетки

Не у всех грудная клетка перемещается синхронно дыханию. Да и дыхание бывает поверхностное, учащенное, неравномерное. Выпячивание грудины вперед есть форма вызова, тело как-бы заявляет окружающему миру: «Я не позволяю приближаться ко мне».

У кого-то грудина не расправляется практически никогда. На соматическом языке это говорит: «Я подавлен и зажат». Зажимы грудного отдела влекут за собой сбои дыхания. У человека любые сложности в дыхании могут вызвать настоящую панику. 

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Как можно выявить проблемы с дыханием?

Чтобы узнать это, просто выполните упражнение: Сидя в привычной позе на стуле скажите нормальным голосом: «А-а-а», глядя на движение секундной стрелки. Вы не способны держать звук в продолжение 20 сек.? Это говорит о том, что есть патологии дыхания.

Предлагаем способ Лоуэна (это психотерапевт, который создал методики телесно направленной терапии), чтобы убрать зажимы мускулатуры. 

Упражнение Лоуэна: избавляемся от мышечного зажима в грудном отделе

Лоуэновское дыхание выполняется таким образом:

Ложимся поперек кровати. Ступни (босые) при этом стоят на полу, ягодицы чуть-чуть свешиваются. Под поясницу укладываем валик (туго скрученное одеяло), чтоб грудина оказалась развернута как можно сильнее, голова и спина лежат ниже поясницы. Руки подняты над головой, ладони смотрят вверх.

Начинаем глубоко и медленно дышать. Частое дыхание нежелательно, так как это уже иная дыхательная техника. Дышим так в продолжение получаса. Не исключено, что вы станете плакать / смеяться - пугаться не надо. Это нормальная реакция, говорящая о высвобождении эмоций, которые были заблокированы в зажимах мускулатуры. Когда эти зажимы расслабляются, выходит энергия. Поэтому полезно не сдерживать свои реакции. Возможно головокружение – в этом случае просто полежите после дыхательной гимнастики. В первое время вас может одолевать сон после упражнения - усните, если это возможность, но после гимнастики.

Возможны покалывания в конечностях и спине. Или возникнет потребность стучать ногами. Все это можно делать, не противиться своим желаниям. 

Дыхательная гимнастика выполняется ежедневно.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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