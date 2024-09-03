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Упражнение для улучшения работы почек и системы пищеварения

Автор: Econet 03 сентября 2024 6584
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Для улучшения работы почек, пищеварительной системы, а также устранения любого дискомфорта в области грудного и поясничного отделов позвоночника, достаточно выполнить одно упражнение. Такая гимнастика весьма эффективна, но подходит не всем. Занятия противопоказаны людям, страдающим патологией щитовидной железы.

Упражнение для улучшения работы почек и системы пищеварения

Упражнение выполняется в положении лежа на животе с приподнятым корпусом. Можно опираться на ладони, смотреть прямо перед собой либо в потолок, ноги должны быть вытянуты вдоль тела. Чтобы тренировка была максимально эффективной, важно сопоставлять движение рук и корпуса с дыхательными циклами.

Упражнение, которое улучшает функции почек и пищеварения

Польза упражнения

Благодаря такой гимнастике удастся:

  • нормализовать работу щитовидной железы;
  • улучшить обменные процессы и циркуляцию крови;
  • стимулировать систему пищеварения;
  • улучшить состояние нервных окончаний позвоночника;
  • укрепить спинные и ягодичные мышцы;
  • избавиться от болей в спине и устранить мышечные спазмы;
  • устранить воспаления в области малого таза;
  • нормализовать менструальный цикл;
  • улучшить работу легких;
  • уменьшить выработку кортизола (гормона стресса);
  • избавиться от бессонницы.

Гимнастика особенно подходит для тех, кто страдает от запоров, сколиоза, патологий надпочечников и желчного пузыря.

Описание упражнения

Упражнение выполняется легко:

  • в положении лежа на животе с прямыми ногами нужно опереться на вытянутые руки, расположенные на уровне плеч;
  • прогнуть спину, запрокинув назад голову, чтобы макушка была направлена к плечам;
  • следить, чтобы таз не отрывался от пола, задержаться на полминуты;
  • не спеша вернуться в исходную позицию.

Упражнение для улучшения работы почек и системы пищеварения

Во время тренировки важно следить за положением ладоней – они должны быть сильно прижаты к полу. Плечи следует отводить назад, чтобы грудная клетка хорошо раскрылась, а голову максимально запрокинуть назад. Корпус нужно поднимать за счет спинных мышц, а не рук. Ноги держать ровно, вытянув вдоль пола. Ягодичные мышцы необходимо напрячь.

Количество повторов – три раза, не более. Важно не часто, а качественно выполнять упражнение. Особую осторожность следует соблюдать при наличии проблем с позвоночником.

Разные варианты выполнения

Существует несколько вариантов выполнения этой гимнастики. Можно заниматься, визуализируя внутренние органы (к примеру, щитовидную железу), тогда удастся улучшить их работу. Можно параллельно выполнять дыхательные упражнения и стараться максимально расслабить все мышцы.

Более сложный вариант упражнения – это сильный прогиб спины, чтобы голова и плечи были приближены к копчику, но так можно заниматься в том случае, если классический вариант упражнения хорошо освоен и не вызывает сложностей. После тренировки можно принять «позу ребенка» и полежать так несколько минут, чтобы мышцы полностью расслабились.

Упражнение для улучшения работы почек и системы пищеварения

Упрощенная версия упражнения подходит начинающим. Для этого нужно:

  • лежа на животе коснуться лбом пола;
  • развернуть стопы вверх;
  • максимально расслабить тело.

Меры предосторожности

Несмотря на простоту такого упражнения, оно имеет несколько противопоказаний. Заниматься нельзя при наличии:

  • патологий позвоночника;
  • заболеваний дыхательных путей;
  • нарушений в работе сосудов и сердца;
  • гиперфункции щитовидной железы;
  • беременности.

Перед тренировкой лучше проконсультироваться с врачом, так удастся избежать возможных осложнений. При возникновении любого дискомфорта во время выполнения упражнения, тренировку стоит прекратить.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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