Упражнение для улучшения обмена веществ

От работы органов пищеварения зависит здоровье всего организма и наше самочувствие. Сколько проблем человеку могут доставить метеоризм, запоры, тяжесть в желудке! Упражнение под названием «Рыбак» способствует улучшению обмена веществ и нормализует работу всего пищеварительного тракта.

Упражнение нормализует пищеварение. С его помощью можно избавиться от чрезмерного газообразования, запоров, в норму придет перистальтика, упрощается опорожнение, через массаж внутренних органов укрепляется мускулатура брюшной стенки. В придачу к этому оздоровляется кишечная флора, укрепляется глубокая мускулатура спины, убирается смещение органов, исцеляются болезни органов брюшной полости.

Упражнение восточной медицины для нормализации пищеварения

Это упражнение родом из юй-цзя. В идеале его полезно выполнять на голодный желудок. После гимнастики появляется непередаваемое чувство просветления. Упражнение дарит легкость, бодрость нашему телу. Энергетика брюшной полости без осложнений переходит в верхние энергетические центры, насыщает мозг, а не отягощает брюшину ненужным брожением.

Со временем можно ощутить улучшение состояния нижнего позвоночного отдела через натяжение глубоких спинных мускулов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Исходная позиция: Ноги ставим на ширине / слегка шире плеч, еле-еле сгибаем их в коленях. Ладонями упираемся в бедра (большие пальцы смотрят внутрь). Как можно сильнее расслабляем спину, вес тела переносим на руки, которые упираются в колени. Позвоночник при этом должен быть прямой!

Принимаем исходную позицию. Делаем плавный выдох. Далее - максимально глубокий вдох через нос (если вам удобно - прерывисто, энергичными толчками насыщая легкие).

Делаем энергичный выдох ртом со звуком «ХХАА» и задерживаем дыхание. В это же время опускаем голову и подбородок прижимаем к груди.

Задерживая дыхание, сжимаем и подтягиваем вверх мускулы промежности (сокращаем анальный сфинктер).

Замыкаем дыхательное горло («смыкаем» небо и «прикрываем» его языком), чтоб не вдыхать воздух.

Энергично втягиваем живот, сокращая диафрагмальные мышцы. Расслабленные мускулы пресса и органы в это время направлены вверх за диафрагмой, которая сократилась. Передняя поверхность живота втянута.

Задерживаемся максимально долго в данной позиции на задержке дыхания. Стараемся не переусердствовать.

Освобождаем дыхательное горло, расслабляем мышцы живота – в это время воздух устремится в ваши легкие.

Данная гимнастика привела к тому, что при задержке дыхания газовый состав крови ухудшился. Теперь выполняем очистительное дыхание:

Медленно поднимаем руки вверх, делаем вдох через нос. Опускаем руки, при этом прерывисто и интенсивно выпускаем воздух через практически стиснутые губы. Проделываем очищающее дыхание трижды.

Упражнение выполняется в количестве 10 циклов подряд, но наращиваем количество плавно, начиная с 3 циклов. Вся выше описанная процедура составляет 1 цикл.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet