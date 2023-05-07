Упражнение для раскрепощения поясницы, после которого пропадет усталость и зажатость

Это очень простое и эффективное упражнение для снятия и профилактики боли в поясничном отделе позвоночника. Попробуйте выполнять его регулярно и вы забудете, что такое дискомфорт в пояснице.

В наше время очень много людей страдают различными проблемами со здоровьем, и в частности, очень часто наших современников мучают проблемы с поясницей. Мы рассматриваем простую проблему, которая может появиться после тяжелого рабочего дня, в частности после длительного нахождения в положении стоя или сидя. Мышцы зажимаются, позвоночник, если можно так сказать, оседает, и мы ощущаем неприятный дискомфорт.

Упражнение, которое поможет устранить зажатость и избавит вас от усталости в области поясницы

В этом упражнении исходное положение - стоя, выполняются наклоны.

Наклоны к ногам поочередно

Для начала вам нужно выбрать поверхность для тренировок, на которой у вас не будут скользить ноги. Рекомендуется немного разогреться с помощью какого-либо аэробного упражнения, например бега на месте.

Ставим ноги пошире так, чтобы фигура, которая формируется вашими ногами, представляла собой равносторонний треугольник.

Во время всего упражнения ноги должны быть ровными. Не нужно сгибать в коленях.

Выполняем наклон туловища к одной из ног. В идеале нужно дотронуться подбородком до колена.

Прежде чем приблизить подбородок к колену, дотроньтесь рукой до стопы. К примеру, если тянитесь к левой ноге, то прикоснитесь левой рукой к стопе этой ноги. После того, как вы дотронулись рукой к стопе, нужно постараться максимально приблизить подбородок к колену.

Добравшись до крайнего нижнего положения вам нужно постараться задержаться несколько секунд в этом положении.

Когда дотрагиваетесь подбородком до колена создается максимальное напряжение в пояснице и задних поверхностях ног. Это нормально. Именно такое положение позволяет хорошо растянуть нижний отдел позвоночника и позвоночник в целом, а также растянуть мышцы поясницы. Это благоприятно сказывается на состоянии поясничного отдела и мышцах выпрямителях позвоночника.

Наклон с разворотом

После касания подбородком вы немного расслабляетесь, но руку со стопы убирать не нужно.

Поднимите туловище вверх, насколько это позволяет заданное положение, и разверните верхнее плечо максимально вверх.

То есть, так как мы изначально выполняем наклон к левой ноге, то правое плечо у нас окажется немного выше. Именно его нужно постараться развернуть вверх. В этом случае удобнее всего направлять вверх именно прямую руку, а за ней уже будет направляться и плечо.

В этом моменте вы почувствуете приятное растяжение, на котором нужно сконцентрироваться в течение нескольких секунд.

Дальше просто возвращаемся в исходное положение, и проделываем то же самое с другой стороной.

Упражнение несложное, но очень эффективное. Одно повторение включает в себя как наклон, так и разворот. Рекомендуется делать по 5 повторений поочередно на каждую сторону. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet