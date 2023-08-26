Упражнение для мужчин и женщин, которое оздоровит весь организм

Упражнение для мужчин и женщин, которое при регулярном выполнении нормализует работу дыхательного центра, приводит в равновесие нервную систему, снимает стресс и избавляет от головных болей.

Существует три основных источника энергии, без которой живой организм не может существовать: воздух, вода и пища. Основным источником является воздух, так как не дышать человек может лишь считанные минуты. При неправильном дыхании наступает кислородное голодание и, как следствие, начинают развиваться многочисленные болезни. При нормальном дыхании в организме повышается содержание углекислого газа, что способствует исцелению от многих заболеваний, нормализации сна, увеличению выносливости и работоспособности, а также успокоению нервной системы.

Дыхательные упражнения

Упражнение для женщин

Упражнение для мужчин

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В этой статье вы узнаете дыхательные упражнения для мужчин и женщин, которые помогут вам чувствовать себя гораздо лучше.

Упражнение для женщин

Сядьте на коврик, скрестив ноги так, чтобы ступня левой ноги находилась под голенью и бедром правой ноги, а ступня правой ноги – под голенью и бедром правой ноги. Если это сложно, можно выполнять упражнение, сидя на стуле.

Ладони рук лежат на коленях, голова, шея и туловище составляют прямую линию. Взгляд направлен прямо перед собой.

Внимание должно быть сосредоточено на органах дыхания.

Сделайте спокойный, медленный вдох через нос и такой же спокойный и медленный вдох через нос.

Большим пальцем левой руки зажмите левую ноздрю и сделайте спокойный и медленный вдох через правую ноздрю. Не делая паузы после вдоха, закройте средним пальцем левой руки правую ноздрю, открыв левую, и выполните медленный выдох через левую ноздрю.

Без паузы после выдоха и без смены пальцев сделайте спокойный, медленный вдох через левую ноздрю, и без паузы спокойный медленный выдох через правую ноздрю (для этого закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки, открыв правую ноздрю).

Полный цикл повторите 5 раз. Этот цикл нужно выполнять утром, днем (не позже чем за час до обеда), вечером (не позже чем за час до ужина) и перед сном в течение трех месяцев.

Регулярное выполнение этого упражнения по 4 раза в день в течение трех месяцев нормализует работу дыхательного центра, приводит в равновесие нервную системы, снимает стресс и головные боли.

Дыхательные упражнения надо делать в спокойной обстановке, умиротворенном состоянии духа и в хорошо проветренной комнате.

Упражнение для мужчин

Сядьте на коврик, скрестив ноги так, чтобы ступня левой ноги находилась под голенью и бедром правой ноги, а ступня правой ноги – под голенью и бедром правой ноги. Ладони рук лежат на коленях, шея и туловище составляют прямую линию.

Взгляд направлен прямо перед собой. Внимание должно быть сосредоточено на органах дыхания.

После спокойного и медленного выдоха через нос закройте правую ноздрю средним пальцем левой руки и сделайте полный вдох, через левую ноздрю. Не меняя положения пальцев, задержите дыхание после вдоха. Закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки, открыв правую, и сделайте полный выдох, через правую ноздрю.

Не делая паузы после выдоха и не меняя положения пальцев, сделайте полный вдох через правую ноздрю. Не меняя положения пальцев, задержите дыхание, затем средним пальцем левой руки закройте правую ноздрю, сняв большой палец с левой ноздри, и сделайте через левую ноздрю полный выдох.

По окончании дыхания выдержите паузу.

Выполняйте упражнение на первой неделе 5 раз, на второй – 6, и так далее, пока не доведете количество выполнений упражнения до 10 раз.

Регулярное выполнение этого упражнения нормализует работу дыхательного центра и способствует сокращению частоты дыхания.опубликовано econet

Варма Джульет " Аюрведа и йога для женщин"

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet