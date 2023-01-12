Укрепляем позвоночник, поясницу, пресс и ноги – всего 1 упражнение!

Многие сталкиваются с такой проблемой, как слабые мышцы позвоночника, постоянная боль в пояснице, отсутствие пресса и тяжесть в ногах. В этой статье мы расскажем об эффективном упражнении, позволяющем укрепить нижнюю часть тела, в частности, поясничный отдел и брюшной пресс. Кроме того, регулярное выполнение этого упражнения способствует выравниванию осанки и улучшению фигуры. Занимайтесь ежедневно и вы забудете о болях в пояснице и ногах!

От состояния мышц поясницы напрямую зависит здоровье позвоночника. Если пресс слабый, то появляется боль в спине, кроме того, отсутствие хорошего брюшного пресса усиливает давление на межпозвоночные диски. Особенно полезно выполнять это упражнение в период самоизоляции, поскольку в силу введенных ограничений мы не можем много времени проводить на улице и полноценно заниматься спортом. Если ваша активность ограничена – это не повод опускать руки! Чем раньше вы приступите к выполнению этого упражнения, тем быстрее улучшите состояние спины.

«Шаги» на стуле – то, что нужно для здоровой спины и крепких ног

Существует два варианта выполнения этого упражнения. Рассмотрим подробно каждый из них.

Первый вариант выполняется следующим образом:

сядьте на стул и охватите руками сидение, сомкните ноги, выпрямите спину, смотрите прямо перед собой, не наклоняя голову;

максимально втяните живот и тянитесь всем телом вверх;

не спеша поднимите и выпрямите одну ногу, затем другую. Каждой ногой необходимо выполнить от 10 до 15 таких движений.

Второй вариант выполняется так:

займите исходное положение как в первом варианте;

втяните живот, выпрямите одну ногу и задержитесь в таком положении на несколько секунд;

затем поднимите вторую ногу и также задержите ее на несколько секунд;

каждой ногой не спеша следует выполнить от 10 до 15 движений.

Движения ногами можно выполнять при согнутых коленях, при этом, когда опускаете одну ногу, следует сразу поднимать вторую. Гимнастику можно усложнить, если воспользоваться специальной спортивной резинкой – достаточно выполнять те же упражнения, но при этом один конец резинки закрепить к ножке стула, а другой – к ноге, это создаст сопротивление и позволит лучше разработать мышцы. Во время занятий следите за положением спины, она должна быть ровной. Также держите пресс в напряжении, не расслабляйте мышцы. Обязательно следите за своими ощущениями, во время занятий не должно возникать никакого дискомфорта.

При наличии хронических заболеваний не стоит заниматься самостоятельно, проконсультируйтесь с врачом, который определит, нет ли у вас противопоказаний к выполнению тех или иных упражнений. Выполнять «шагание» на стуле следует с осторожностью тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением и ногами. Прислушайтесь к своему телу и делайте то, что доставляет вам удовольствие и приносит пользу организму! опубликовано econet

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