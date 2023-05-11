Укрепляем мышцы тазового дна

С годами мышцы тазового дна неуклонно слабеют, по этой причине необычайно важно посвящать им время, проделывая специальные укрепляющие упражнения. Например, обычная растяжка даст возможность укрепить мышцы тазового дна, оптимизировать кровоток в данной области и (что очень важно) усилить ощущения в интимные минуты. Вот несколько упражнений для укрепления мышц тазового дна.
С годами мышцы тазового дна неуклонно слабеют, по этой причине необычайно важно посвящать им время, проделывая специальные укрепляющие упражнения. Например, обычная растяжка даст возможность укрепить мышцы тазового дна, оптимизировать кровоток в данной области и (что очень важно) усилить ощущения в интимные минуты. Вот несколько упражнений для укрепления мышц тазового дна.
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Довольно некомфортным следствием ослабления тонуса мышц тазового дна выступает недержание. Указанные мускулы держат под контролем функции мочевого пузыря, поддерживая органы малого таза, прямую кишку в необходимом положении и предохраняя матку от опущения. По этой причине тренировка мускулов тазового дна есть ключевая мера в профилактике недержания.
Методика укрепления мышц предусматривает их физическую нагрузку и чередование напряжения и расслабления мускулов в продолжение конкретных временных промежутков. Для укрепления указанных мышц самым известным комплексом является набор упражнений Кегеля. Основаны упражнения на идее чередования различных видов активности: сокращение мускулов, выталкивание, сжатие. Упражнения целесообразно комбинировать с гимнастикой, имеющей целью укрепление ягодичных мускулов и проработку гибкости тазобедреннных суставов, и гимнастикой на растяжение обеих (задней и внутренней) поверхностей бедер.
Предлагаем комплекс упражнений для укрепления мускулов таза для гимнастики на каждый день
Упражнение № 1. Принять исходную позицию – стоя. Ноги ширине плеч и слегка согнуты в коленях. Наклониться вперед, спина при этом прямая. Ладонями следует упереться в колени. Теперь нужно начать дыхательную гимнастику: медленно вдохнуть и выдохнуть. На вдохе важно втянуть низ живота, на выдох - расслабиться и отпустить живот. Проделать упражнение 10-30 раз (сколько сможете).
Упражнение № 2. Принять исходную позицию – лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. На вдохе следует поднять ягодицы над полом и как следует напрячь мускулы тазового дна на 5-10 сек. и задержать дыхание. На выдохе принять исходную позицию. Проделать упражнение 10-30 раз.
Упражнение № 3. Встать на четвереньки и выгнуть спину. Производить по очереди махи ногами. Проделать 10-30 раз. Упражнение поможет укрепить заднюю поверхность бедер.
Упражнение № 4. Принять исходную позицию – сидя на стуле. Сильно сжать колени до ощущения сильного напряжения в зоне бедер и произвести счет до 10. Стараться удерживать напряжение в мускулах. Расслабиться и повторить действие 10 раз. Для этого упражнения можно взять мяч. Его зажимают между бедер и удерживают таким образом 10 сек.
Упражнение № 5. Принять исходную позицию – сидя на полу, ноги прямые. Теперь необходимо начать передвигаться в направлении вперед с прямыми ногами. Следует чередовать интенсивные движения в продолжение 10 сек. с 5-секундным расслаблением и отдыхом. Произвести 10 повторов.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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