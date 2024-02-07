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Укрепляем иммунитет: 12 лучших продуктов и добавок

Автор: Econet 07 февраля 2024 5748
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Полезные продукты и добавки не являются заменителями медикаментозных препаратов и не гарантируют предотвращение тех или иных заболеваний. Но с их помощью можно укрепить иммунитет. Это особенно важно в условиях пандемии. Каждый должен заботиться о собственном здоровье. Поговорим о добавках и продуктах, которые помогают укрепить иммунитет.

Укрепляем иммунитет: 12 лучших продуктов и добавок

Перед приемом минералов и витаминов рекомендуется проконсультироваться с врачом касательно дозировки и возможных противопоказаний. Особенно консультация нужна тем, кто принимает какие-либо лекарственные препараты.

Средства, укрепляющие иммунную систему

1. Витамин C – необходим для поддержки функций иммунных клеток. При включении в рацион этого витамина удастся уменьшить продолжительность инфекционных заболеваний дыхательной системы. Согласно проведенным исследованиям, при употреблении 1-2 г витамина в сутки продолжительность лечения инфекционных заболеваний у взрослых снизилась на 8%, а у детей на 14%.

2. Витамин D – принадлежит к группе жирорастворимых веществ, улучшающих работу иммунной системы. Дефицитом этого микроэлемента страдают многие, иногда это служит причиной развития астмы. При регулярном употреблении этой добавки улучшается защита верхних дыхательных путей. При серьезных болезнях, таких как гепатит С и ВИЧ, добавление в рацион витамина ускоряет процесс лечения, рекомендованная доза в подобных случаях 1000-4000 ME.

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Укрепляем иммунитет: 12 лучших продуктов и добавок

3. Витамины группы B – необходимы для поддержки иммунной системы. Нехватка этих микроэлементов приводит к снижению защитной реакции организма.

4. Цинк – отлично укрепляет иммунитет и снижает риск развития воспалений. Согласно статистике порядка 2 млрд человек страдают дефицитом цинка, особенно это касается людей пожилого возраста. Употребление добавки с цинком в 2 раза ускоряет процесс выздоровления при заболеваниях дыхательных путей. Оптимальная суточная дозировка – не более 40 мг.

5. Селен – усиливает защитные свойства организма и снижает риск заражения гриппом.

6. Черная бузина – помогает при лечении инфекционных болезней. Экстракт бузины обладает антибактериальным действием и усиливает работу иммунной системы.

Укрепляем иммунитет: 12 лучших продуктов и добавок

7. Лекарственные грибы (рейши, майтаке, шиитаке и прочие) – стимулируют иммунитет, поэтому успешно применяются для профилактики и лечения многих заболеваний, к примеру, астмы и легочных инфекций. В рамках одного из исследований установлено, что прием 1,68 гр экстракта гриба кордицепса увеличивает защиту иммунных клеток на 38%.

8. Экстракт эхинацеи – защищает организм от респираторных заболеваний и риновирусов.

9. Экстракт пеларгонии – облегчает течение респираторных инфекций, улучшает состояние при бронхите.

10. Солодка – защищает организм от вирусных инфекций благодаря наличию в составе массы полезных компонентов, в числе которых глицирризин.

11. Чеснок – один из наиболее эффективных противовирусных продуктов, стимулирует работу NK-клеток и лейкоцитов.

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Укрепляем иммунитет: 12 лучших продуктов и добавок

12. Куркумин – обладает противовоспалительным действием, улучшает защитные реакции организма. Иммунные клетки участвуют во многих важных процессах в человеческом организме, обеспечивая его защиту от вирусов, бактерий и токсинов. Укреплению иммунитета способствуют регулярные занятия спортом, полноценный сон и сбалансированное питание.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 2)
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      Радмира

      Отличная подборочка. Сейчас всеми доступными средствами нужно иммунитет укреплять. Читала про куркуму отличное противовирусное средство, также работу печени улучшает. Тут хорошо описывают В нашем организме, в чистом виде куркума только на 15% усваивается. Поэтому лучше всего ее с перцем кушать, в таком сочетании почти на 100%. Я себе эваларовский куркумин с пиперином беру, никаких побочек от приема, качество сырья высокое и принимать легко. Намного реже стала болеть и чувствую себя прекрасно.

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    • 0 / 0

      Зорька

      Всем нужно укреплять иммунитет. Мы всей семьей пьем витамины. Себе покупаю аскорбинку шипучую. А вот детям витамишки иммуно плюс, состав хороший. Без искусственных красителей, есть сок облепихи, это мощный натуральный иммуностимулятор. Вкусы у мишек интересные - апельсин, виноград, персик и лимон, детям очень нравятся. Самое главное, чтобы болеем крайне редко.

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