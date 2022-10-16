Цинк: как принимать при первых признаках простуды

С наступлением сезона тотальных простуд и гриппа каждый задумывается о том, как укрепить иммунитет и обезопасить организм от болезней. Микроэлемент цинк эффективно борется с вирусами, снижает симптоматику простуды и усиливает иммунный ответ организма. В какой форме удобно принимать цинк?
Прием цинксодержащих препаратов в разы снижает вероятность подхватить ОРВИ и грипп, а если простуда все же одолела вас – заметно облегчает симптоматику и длительность заболевания.
Есть два способа приема Zn при простудных заболеваниях: пастилки на начальном этапе простуды и прием добавки на протяжении всего холодного сезона.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Рассасывающиеся пастилки с глюконатом цинка (C12H22O14Zn) – действенное средство для снятия симптоматики и продолжительности простуды. Прием пастилок с этим микроэлементом окажется результативнее, если начать его в первой стадии простуды.
Как действует Zn? Микроэлемент ослабляет активность вирусов в области горла и верхних дыхательных путей.
Результат действия пастилок будет зависеть от формы Zn. Рекомендуемые рассасываемые формы: глюконат цинка и ацетат. Применение же Zn в назальных препаратах чревато утратой обоняния.
Кроме непосредственного действия на вирусы в период инфекции, добавки Zn минимизируют риск подхватить вирусную простуду.
Как действует Zn? Хроническая нехватка Zn ослабляет иммунный ответ организма. Такой дефицит может наблюдаться у детей, лиц преклонного возраста.
Для Zn существуют следующие предельные дозы:
Продолжительное применение добавки Zn в чрезмерно высоких дозах может оказать токсичный эффект.
Добавки Zn настоятельно не рекомендуется применять параллельно с такими антибиотиками как фторхинол и тетрациклин (антибиотики просто не действуют). Препараты разносят по интервалам: прием антибиотика за 2 ч. до / через 4-5 ч. после употребления микроэлемента Zn.опубликовано econet.ru
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Мне шипучий цинк нравится, у эвалар в хорошей дозировке продается и на вкус приятный. Всегда его подключаю при первых признаках простуды и потом курс месяц допиваю, это помогает восстановить организм после болезни и восстановить иммунитетОтветить
Добавить комментарий