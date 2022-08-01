Цинк и Хром: 2 минерала, которые помогут похудеть

Если попытки похудеть заканчиваются ничем, возможно, вашему организму не хватает определённых витаминов или минералов. О роли ✅цинка и хрома в похудении - читайте далее.

У многих людей в разные периоды жизни возникает необходимость контролировать вес. Некоторым это дается легко: сбросив несколько лишних килограмм, они без труда поддерживают достигнутый результат. Как правило, это люди, привыкшие к физической активности и умеющие сдерживать свою тягу к сладкому или вредным продуктам, содержащим много углеводов. Другие наоборот, избавившись от нескольких килограмм, набирают через пару месяцев еще больше, от которых избавиться еще труднее. В итоге круг замыкается, попытки похудеть заканчивается провалом, депрессия усиливается, и от этого очень хочется сладкого…

Дефицит минералов может помешать избавиться от лишнего веса

Тем, кто не раз потерпел поражение в борьбе с лишним весом, знакома эта ситуация. Большинство обвиняет в неудаче себя: не хватило силы воли, сорвалась, не выдержала, не смогла устоять перед чем-то вкусным и не могла остановиться… Не спорим, эти причины иногда действительно играют важную роль.

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Но многие не задумываются о том, что причиной «срывов» во время диеты может стать дефицит необходимых организму веществ. Именно их недостаток может вызывать и тягу к сладкому, и плохой контроль уровня сахара в крови, и быструю утомляемость при физических нагрузках.

Роль хрома при похудении

Хром помогает клеткам усваивать глюкозу, повышая чувствительность тканей организма к инсулину.

Когда хрома достаточно, организм использует углеводы, поступившие в организм, в качестве источника энергии, не превращая их в жир.

организм использует углеводы, поступившие в организм, в качестве источника энергии, не превращая их в жир. При дефиците хрома, во-первых, быстрее откладываются жировые накопления, а во-вторых, все время хочется съесть что-то сладкое, могут возникать приступы голода, которые организм требует утолить печеньем, пирожным или шоколадом.

Если вы замечаете за собой повышенную тягу к сладкому, подумайте, входят ли в ваш рацион продукты, содержащие достаточно хрома. Это особенно важно, если вы уже придерживаетесь какой-либо диеты.

Хром в больших количествах содержится в морепродуктах, говядине, мясе птицы, тыквенных семечках. Постарайтесь организовать свой рацион так, чтобы в него входили эти продукты. Это вполне возможно, так как многие диеты для похудения предполагают употребление мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.

Обратите внимание: для дефицита хрома также свойственно чувство постоянной усталости, головокружения, обильное потоотделение.

Цинк при похудении

Еще один важный элемент, который помогает придерживаться диеты – цинк. Он отвечает за обменные процессы в организме, в частности, за обмен жиров и углеводов. У него есть и много других важных функций, в частности, поддержание физической выносливости, иммунитета, памяти, функционирование репродуктивной системы.

Но если речь идет о похудении, то в условиях дефицита цинка сложно будет добиться стабильного результата, так как без его участия обменные процессы нарушаются. Кроме того, без цинка сложно поддерживать нужный уровень физической активности, которая также является одним из важнейших факторов успешной борьбы с лишним весом.

Организм получает цинк с продуктами питания. Его много в дрожжах, кунжуте и тыквенных семечках, говядине, какао, яичном желтке, пшеничной муке грубого помола. Большинство этих продуктов и ингредиентов вполне допустимы в диетическом питании, поэтому, при грамотно продуманном рационе, дефицита возникнуть не должно. Однако, если он уже есть, то компенсировать его эффективнее, принимая цинк в комбинированной добавке, содержащей также хром, о важности которого при похудении уже было сказано выше.

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Даже если предыдущие попытки избавиться от лишнего веса были не очень удачными, не отчаивайтесь: прием добавки, которая поможет компенсировать дефицит хрома и цинка, поможет выдержать строгий режим питания и не «сорваться».

Также советуем выбирать такой режим диетического питания, который будет предполагать употребление различных продуктов. Это поможет избежать дефицита наиболее важных для организма витаминов и минералов.опубликовано econet.ru.

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