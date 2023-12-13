Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Триггером заболевания целиакия считается белок глютен. В результате развивается хроническое воспалительное состояние. Этот белок содержится в пшенице, ячмене, ржи. Главными стратегиями лечения целиакии являются безглютеновая диета и прием необходимых добавок.

Целиакия - это хроническое воспаление, когда в организме происходит аутоиммунная реакция на воздействие глютена (белка некоторых зерновых культур). При этом идет повреждение ворсинок кишечника, которые связаны со всасыванием необходимых веществ.

Симптомы глютеновой болезни, риски и лечение

Целиакия, как и прочие аутоиммунные недуги, считается многофакторным заболеванием. Точная причина целиакии пока неизвестна. Факторами ее развития можно считать генетические, триггеры внешней среды.

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Симптомы целиакии

Типичные симптомы связаны с работой пищеварения и всасыванием необходимых веществ. Но у пациентов с атипичной глютеновой болезнью желудочно-кишечные симптомы могут быть слабыми или вовсе отсутствовать.

Общая симптоматика целиакии:

боли в области живота, газообразование, вздутие,

анорексия,

перепады настроения,

стабильный запор, диарея,

постоянная усталость,

торможение полового развития,

дерматит, кожные воспаления,

у детей: торможение в развитии, задержка роста,

сбои усвоения необходимых веществ,

тошнота, рвота,

стабильные головные боли,

слабая концентрация внимания,

потеря веса.

Не диагностированная и не леченная целиакия грозит осложнениями со здоровьем:

определенные виды онкологии,

бесплодие,

неврологические патологии,

дефицит питательных соединений (железодефицитная анемия),

остеопороз,

патологии почек.

Некоторые состояния связаны с глютеновой болезнью

болезнь Хашимото,

аутоиммунный гепатит,

диабет 1 типа,

синдромы Дауна, Тернера, Вильямса.

Терапия глютеновой болезни

Безглютеновый рацион

Жесткое соблюдение безглютеновой диеты - пока единственный метод терапии глютеновой болезни. Данная диета включает отказ от злаков с глютеном (пшеница, ячмень, рожь) и зерновых продуктов. Безглютеновый рацион питания устраняет симптоматику и останавливает развитие целиакии.

Альтернативой послужат зерновые без глютена: кукуруза, просо, рис, сорго, гречка, киноа.

Пищевые добавки при целиакии

Добавки в данном случае необходимы для устранения нехватки микроэлементов, вызванной патологией всасывания.

Типичные дефициты: витамин B12 , фолиевая кислота, витамин D , железо (Fe), цинк (Zn), магний (Mg). В придачу к этому, для оздоровления плотности костной ткани могут понадобиться добавки с вит-ном D и кальцием (Са). Систематический прием добавок поможет устранить нехватку важных веществ и микроэлементов.

Имеется гипотеза о том, что введение в рацион пробиотиков может оказаться эффективной стратегией терапии глютеновой болезни. Но потребуются дополнительные исследования на тему позитивного воздействия пробиотиков при целиакии.опубликовано econet

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