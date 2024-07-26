Тремор:14 причин того, что у вас дрожат руки

Причин тремора у человека может быть очень много. Некоторые из них очень серьезные и могут быть следствием неизлечимых заболеваний, другие легко преодолеть, приложив немного простых усилий.

Вы пьете кофе или чай, и тут внезапно по необъяснимой причине проливаете все содержимое чашки себе на подол. Вам такое знакомо? Если нет, вы счастливый здоровый человек. Но к сожалению, похожие ситуации очень распространены, а их причиной является тремор рук. Давайте узнаем про 14 причин дрожания рук.

14 причин того, что у вас дрожат руки

Тремор – это нервное расстройство, которое проявляется при любых движениях рук и уходит при их бездействии. Нет четкого объяснения его причин, но иногда он связан с генными изменениями. При слабых симптомах, как правило, специальное лечение не требуется. Но если проявление тремора мешает выполнению повседневных задач или вашей работе, может понадобиться медикаментозное вмешательство, специальная терапия, или даже операция.

1. Болезнь Паркинсона

При болезни Паркинсона руки дрожат из-за повреждения мозговых клеток, которые отвечают за передачу сигналов к мышцам.

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Нарушается моторика движений. Тремор обычно начинается на одной руке, но со временем может распространиться и на другую. Возникает также нарушение движений, равновесия тела, начинают неметь руки или ноги.

Для того, чтобы человек мог справляться с контролем своих мышц, помочь может медикаментозное лечение, а иногда операция.

2. Рассеянный склероз

Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

При рассеянном склерозе возникает дрожание рук или других частей тела.

Медикаментозное лечение является наиболее распространенным методом помощи. А квалифицированный физиотерапевт или профпатолог сможет научить вас эффективно контролировать свои симптомы.

3. Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз)

Когда в последний раз вы проверяли уровень гормонов своей щитовидной железы? И проверяли ли вы его вообще?

Трясущиеся руки могут быть признаком гипертиреоза. Это значит, что ваша щитовидная железа работает слишком активно и, в свою очередь, провоцирует высокую частоту сердечных сокращений.

Наряду с упомянутым может появиться бессонница, чувствительность к свету, беспричинная потеря веса, ощутимые сердцебиения. Чтобы выяснить причину таких симптомов, достаточно сделать общий анализ крови.

4. Переизбыток кофеина

Не можете обойтись без утреннего кофе? Пожалуйста! Но ограничьтесь одной-двумя чашками в день.

Кофеин – это стимулятор. Не удивительно, что при переизбытке этот естественный химикат, который помогает вам просыпаться по утрам, также провоцирует тремор рук.

Кофе не является единственным источником кофеина. Кофеин можно также найти в безрецептурных препаратах от головной боли, шоколаде и некоторых газированных напитках.

5. Алкогольная абстиненция

Если у вас алкогольная зависимость, то при неупотреблении спиртного могут начать трястись руки. Процесс обычно возникает через 10 часов после последнего приема алкоголя и длиться несколько недель.

Существуют специальные программы детоксикации, которые медикаментозно помогают справиться с симптомами абстиненции.

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6. Недостаток сна

Как автомобиль не способен ездить без горючего, так и мозг не может нормально функционировать и отправлять сигналы во все необходимые места при недостатке сна. Когда человек спит мало, мозг устает и может отправлять ошибочные сигналы. Как следствие, начинается тремор.

К счастью, такое состояние можно изменить без серьезного лечения.

7. Низкий уровень сахара в крови

Благосостояние вашей нервной и мышечной систем зависит от сахара, содержащегося в крови. Когда они не получают достаточное количество «сахарной подпитки», может возникнуть дрожь в руках.

Низкий уровень сахара в крови индицируется из-за диабета, приема некоторых лекарств, чрезмерного употребления алкоголя или же из-за недоедания. Найти истинную причину поможет квалифицированный врач.

8. Стресс

В напряженных ситуациях, таких как произношение речи на большую аудиторию, или просмотр фильма ужасов, нервная система начинает реагировать. Происходит нервный всплеск, сердце учащенно бьется, а руки начинают дрожать.

Состояние значительно улучшается при убывании стрессовых триггеров. Попробуйте разные техники снятия стресса, среди которых гимнастика дыхания.

9. Действие медикаментов

Тремор рук – это распространенный побочный эффект приема многих видов лекарств. Зачастую такие медикаменты отпускаются по рецепту. Среди наиболее популярных – лекарства от депрессии, эпилептиформных припадков, мигрени, невропатии и астмы. Некоторые антигистаминные препараты также могут вызывать такие реакции.

10. Курение

Часто люди берут в руки сигареты в надежде на то, что курение подействует как успокоительное и поможет справиться со стрессом. Но эффект может быть как раз противоположным. Никотин в табаке – это наркотик, вызывающий привыкание. При попадании в кровь он вызывает повышение сердцебиения. Человек при этом чувствует беспокойство и переживает тремор конечностей.

Отказ от курения решит данную проблему, но терапию следует начинать под присмотром специалиста.

11. Недостаток витамина В12

Витамин B12 играет большую роль в поддержании здорового состояния нервной системы человека. Отказ от мяса, яиц, молочных продуктов или же прием определенных медикаментов – все это может стать причиной низкого содержания данного витамина в организме.

Понижение нормы В12 вызывает тремор или ощущение онемения и покалывания в конечностях. Чтобы восполнить недостаток витамина, проконсультируйтесь сперва с врачом.

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12. Феохромоцитома

Такое длинное слово обозначает редкую опухоль, которая развивается в надпочечной железе. Обычно эта опухоль является доброкачественной, но она часто провоцирует повышение кровяного давления. Это может стать причиной дрожания рук, сильного потовыделения, одышки и головной боли. Опухоль также способна вызвать сердечные заболевания и инсульт. Поэтому лучшим решением будет ее удаление хирургическим путем.

13. Заболевания печени

Тремор может быть симптомом некоторых заболеваний печени, таких как, например, болезнь Вильсона. Это генетическое заболевание, при котором происходит накопление меди в организме, что повреждает печень и мозг. Другие сопутствующие симптомы: усталость и желтуха, желтизна глаз и кожного покрова.

Болезнь Вильсона лечится медикаментозным методом и специальными диетами.

14. Нарушение мозговой деятельности

После перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы мышцы рук могут сокращаться сами по себе. Справиться с данной проблемой поможет медикаментозное лечение или эрготерапия. При этом важно удерживаться от употребления кофеина, никотина и других веществ, способных ухудшить симптомы.

Как видим, причин тремора у человека может быть очень много. Некоторые из них очень серьезные и могут быть следствием неизлечимых заболеваний, другие легко преодолеть, приложив немного простых усилий. В любом случае при возникновении симптомов следует обратиться к специалисту для квалифицированной и своевременной диагностики.опубликовано econet

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