ТОП-8 добавок от изжоги, кислотного рефлюкса и несварения

Изжога, кислотный рефлюкс, несварение - типичные дисфункции верхних отделов ЖКТ, они не связаны с развитием язв. Кроме изжоги, симптомами кислотного рефлюкса являются проблемы с глотанием, чувство тяжести / вздутия после приема пищи, боль и спазмы в области желудка / нижней области живота.

Изжога и остальные признаки кислотного рефлюкса вызваны попаданием желудочного сока в пищевод, в результате чего вверх распространяется неприятное чувство жжения, которое усугубляется, если вы лежите. Обычно причиной рефлюкса является дисфункция нижнего пищеводного сфинктера (это кольцевой клапан, отделяющий пищевод от желудка). В ряде случаев состояние обусловлено хиатальной грыжей, беременностью, ожирением.

8 натуральных средств

1. Кальций (Са)

Карбонат и цитрат кальция выступают как антациды (соединения для снижения кислотности) для снятия изжоги.

2. Гидрохлорид бетаина (желудочная соляная кислота)

Пригодится, если фактором изжоги / несварения считается слабое производство соляной кислоты в желудке. Это обычно происходит с возрастом.

Внимание! Не принимать гидрохлорид бетаина на голодный желудок.

3. Альгинат (альгиновая кислота)

Это клетчатка, которая присутствует в стенках клеток бурых водорослей. Альгинат имеет свойство удерживать воду и считается природным желеобразующим соединением.

При приеме в сочетании с буферными веществами (карбонат кальция) альгинат создает своеобразный «плот», плавающий на поверхности пищи в желудке и препятствующий ее проникновению в пищевод. Проходя по пищеводу, альгинат отчасти усваивается и работает аналогично другим видам клетчатки.

Для максимального эффекта альгинат принимают после еды.

Вещество не имеет побочного действия и взаимодействия с медикаментами.

4. Мелатонин

Защищает желудок и кишечник. В пищеварительном тракте мелатонина присутствует в 400 раз больше, чем в головном мозге. Вещество облегчает изжогу. Действие мелатонина заключается в том, что он повышает давление нижнего сфинктера пищевода, повышает содержание гастрина (это гормон, активирующий производство желудочного сока) в сыворотке крови, снижает выработку кислоты в желудке.

5. Глицирризинат солодки

Природный продукт, очищенный от глицирризиновой кислоты. Глицирризинат солодки активирует защитные функции организма для излечения желудка и слизистой оболочки пищевода, борется с изжогой и несварением. Вещество повышает содержание и качество защитных веществ, выстилающих желудочно-кишечный тракт, продлевает жизнь кишечных клеток и активирует кровоток для слизистой кишечника.

6. Мастиковая смола

Природный продукт из смолы фисташки. Она губит вредоносные бактерии H. pylori.

7. Имбирный корень и листья артишока

Комбинация экстрактов имбирного корня и листьев артишока облегчает несварение, желудочное расстройство и активирует перистальтику. Продукт эффективен при неязвенной диспепсии и прочих кишечных сбоях.

8. Масло перечной мяты

Продукт предлагается в капсулах, чтобы масло не переварилось в желудке, а попало в тонкий и толстый кишечник, где начнет бороться с несварением и раздражением.опубликовано econet

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