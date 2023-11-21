Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. ТОП-8 добавок для здоровья детей

ТОП-8 добавок для здоровья детей

Автор: Econet 21 ноября 2023 6288
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Растущий детский организм постоянно требует питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Они необходимы для нормального развития ребенка и обеспечения его здоровья. Что, если в организме наблюдается дефицит определенных веществ? Это грозит заболеваниями и проблемами с развитием ребенка. Вот 8 добавок для детского здоровья.

ТОП-8 добавок для здоровья детей

Правильно сбалансированное питание, обеспечивающее поступление в организм белков, жиров, витаминов и микроэлементов, - ключевой фактор роста здорового ребенка. Стабильная нехватка необходимых веществ, тем более в детском возрасте, повышает вероятность проблем со здоровьем. Как можно их избежать?

8 необходимых добавок для детского здоровья

Нехватка ценных веществ в организме ребенка может быть восполнена добавлением их в продукты питания.

Примеры обогащения пищевых продуктов:

  • йодирование соли в целях профилактики зоба,
  • введение витамина D  в молоко для профилактики рахита,
  • введение витаминов комплекса В в мучные изделия. 

Типичные состояния при нехватке ценных веществ у детей

  • нехватка железа (Fe) – анемия,
  • нехватка витамина D  - рахит, задержка роста,
  • нехватка йода (I) - зоб, торможение психического развития,
  • дефицит витамина С - цинга, синяки, 
  • нехватка кальция (Ca) - рахит и слабая костная ткань,  
  • нехватка биотина - генетические заболевания,
  • нехватка витамина А  - инфекции, торможение роста,
  • нехватка цинка (Zn)  - торможение роста, патологии иммунитета.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

8 добавок для здоровья ребенка

1. Железо (Fe)

Нехватка  железа (Fe) в организме - очень распространенное явление. У грудных детей дефицит этого микроэлемента выявляется редко. Дети старше 1 года, которые употребляют коровье молоко, имеют риск нехватки железа. Причиной тому - способность молока раздражать кишечник и, как следствие, хроническая кровопотеря.

ТОП-8 добавок для здоровья детей

Признаки нехватки железа (Fe): усталость, бледность, ломкие ногти, головокружение, одышка.

Источники железа (Fe) в продуктах питания:

  • говяжья печень,
  • говядина,
  • свекла,
  • бобовые,
  • черный шоколад,
  • шпинат, листовые зеленые овощи,
  • тыквенные семечки,
  • яйцо.

2. Витамин Д

Нехватка этого витамина   часто выявляется у детей в зимние и весенние месяцы из-за минимального получения солнечного излучения. Низкий показатель витамина D провоцирует рахит, боли в костях, задержку роста, псориаз и риск инфекций органов дыхания. 

Витамин D можно приобрести в форме жидких капель и капсул. 

3. йод (I)

Йод (I)  необходим для здоровья щитовидной железы, развития репродуктивной системы и мозга. 

Источники йода (I) в продуктах питания:

  • морепродукты,
  • треска,
  • тунец.

Для нормального развития ребенка процент йода в  поливитаминах  вполне достаточный.

4. Витамин C

Симптомы дефицита витамина С: кровоточивость десен, синяки, медленно заживающие раны, слабая костная ткань. Имеются также долгосрочные нежелательные последствия нехватки этого витамина для растущих детей Витамин С присутствует в пищевых продуктах.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

ТОП-8 добавок для здоровья детей

Источники витамина С в продуктах питания:

  • вишня,
  • авокадо,
  • цитрусовые,
  • ананасы,
  • киви,
  • смородина,
  • клубника,
  • брокколи,
  • брюссельская капуста.

Если пищевой рацион не позволяет восполнить дефицит витамина С, на помощь придут добавки. Для детей выпускают конфеты с этим витамином, также доступны капсулы и порошки. 

5. Поливитамины

Поливитамины являются эффективным вариантом, который поможет восполнить дефицит полезных веществ в организме ребенка. поливитамины содержат кальций (Ca), биотин, витамин А, витамин Е, цинк (Zn) и прочие элементы. Поливитамины для детей доступны в жидкой, жевательной, капсульной формах.

6. Мелатонин

Сложности со сном могут быть не только у взрослых. Когда у ребенка наблюдаются патологии, связанные со сном, важно выявить причину (это может быть тревога, депрессивное состояние, аллергия). Если названные факторы исключены, можно рассмотреть прием добавки мелатонина - естественного гормона. Детский состав может быть жидким, в виде жевательных таблеток. 

7. Омега-3 жирные кислоты

Эти кислоты  чрезвычайно необходимы для мозга ребенка. Дефицит жирных кислот спровоцирует торможение роста, дерматологические и невралгические проблемы. 

Добавки Омега-3 жирных кислот для детей могут быть жидкими и жевательными. 

8. Пробиотики

Пробиотики применяются для решения широкого спектра пищеварительных проблем.

Пробиотики выпускают в капсулах, жевательных таблетках, порошках. Используемые штаммы: лактобациллы, бифидобактерии, сахаромицеты и их сочетание.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье ребенка омега-3 жирные кислоты мелатонин витамин д железо йод

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли. Джордж Карлин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.