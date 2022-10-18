ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

Красивое тело мы формируем сами. Поэтому, чтобы иметь подтянутый и плоский живот, придется потрудиться. Эти пять несложных упражнений помогут проработать мускулатуру пресса. Для явного эффекта выполнять их следует регулярно.

Для того чтобы мускулатура пресса стала привлекательно рельефной, помогут несложные физические упражнения. Многие мечтают избавиться от жира в зоне живота, подтянуть и укрепить мускулы пресса. Если вы хотите иметь плоский и привлекательный живот, вам помогут эти упражнения.

Упражнения для мышц пресса

Для выполнения упражнений понадобится специальный коврик.

1. Кобра

Отлично подойдет для «прокачки» мускулов живота и поясничного отдела. А в комбинации с правильным дыханием поможет расслабиться.

Техника выполнения

И.П. - лежа на животе.

Сгибаем локти и укладываем руки под плечи, опираясь ладонями в коврик.

Поднимаем туловище вперед и вверх, таз прижат к полу. Корпус будет изогнут в форме арки.

Фиксируемся в данной позиции на 5 сек., далее расслабляемся и делаем паузу.

Выполняем 8 - 10 повторов.

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2. Планка

Дает возможность проработать несколько групп мышц.

Техника выполнения

И.П. - лежа на животе.

Вытянув руки, поднимаем тело таким образом, чтобы опираться на руки и пальцы ног. Корпус прямой.

Фиксируемся в данной позиции на 15 сек., живот и ягодицы напряжены.

Р асслабляем тело на 10 сек. и делаем повтор.

Выполняем по меньшей мере 5 повторов.

3. Лодка

Позволит укрепить мускулы пресса, улучшить равновесие. Задерживаемся в начале на несколько секунд, постепенно наращивая время до минуты.

Техника выполнения

И.П. - сидя на полу, спина прямая, ноги вытянуты вперед.

Поднимаем обе ноги, спину чуть-чуть отклонив назад.

Руки вытянуты вперед, параллельно поверхности пола.

Фиксируемся в данной позиции на время до 1 мин., делаем паузу.

Выполняем 3 повтора.

Если сложно выполнять упражнение в течение минуты, можно начать с 30 сек., плавно наращивая время.

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4. Верблюд

Поможет убрать жировые отложения в зоне живота, развить равновесие и держивать пресс в тонусе.

Техника выполнения

Становимся на колени, которые должны быть на ширине бедер), спина прямая.

Опираемся пальцами ног о коврик таким образом, чтоб подъем ноги его не касался.

Вытягиваем руки вперед, параллельно поверхности пола, отклоняемся назад. Держим руки ровно, мускулатура живота напряжена.

Фиксируемся в данной позиции на 10 сек., возвращаемся в И.П.

Выполняем 3 - 6 повторов.

5. Лук

Напрягает зону живота и параллельно расслабляет поясницу. Помогает в лечении болей в спине.

Техника выполнения

И.П. - лежа на животе.

Поднимаем ноги и вытягиваем руки назад, чтобы взяться ими за лодыжки.

Тянем их вверх, напрягая мускулы живота.

Фиксируемся в данной позиции на 5 - 10 сек., делаем паузу.

Выполняем 8 - 10 повторов.

Необходимо помнить, что мгновенного результата ждать не стоит. Эти упражнения важны для укрепления пресса, но они должны выполняться регулярно.опубликовано econet.ru

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