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ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

Автор: Econet 18 октября 2022 7160
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Красивое тело мы формируем сами. Поэтому, чтобы иметь подтянутый и плоский живот, придется потрудиться. Эти пять несложных упражнений помогут проработать мускулатуру пресса. Для явного эффекта выполнять их следует регулярно.

ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

Для того чтобы мускулатура пресса стала привлекательно рельефной, помогут несложные физические упражнения. Многие мечтают избавиться от жира в зоне живота, подтянуть и укрепить мускулы пресса. Если вы хотите иметь плоский и привлекательный живот, вам помогут эти упражнения. 

Упражнения для мышц пресса

Для выполнения упражнений понадобится специальный коврик. 

1. Кобра

Отлично подойдет для «прокачки»  мускулов живота и поясничного отдела. А в комбинации с правильным дыханием поможет расслабиться.

Техника выполнения

  • И.П. - лежа на животе.  
  • Сгибаем локти и укладываем руки под плечи, опираясь ладонями в коврик.
  • Поднимаем туловище вперед и вверх, таз прижат к полу. Корпус будет изогнут в форме арки.
  • Фиксируемся в данной позиции на 5 сек., далее расслабляемся и делаем паузу.
  • Выполняем 8 - 10 повторов.

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ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

2. Планка

Дает возможность проработать несколько групп мышц.  

Техника выполнения

  • И.П. - лежа на животе.  
  • Вытянув руки, поднимаем тело таким образом, чтобы опираться на руки и пальцы ног. Корпус прямой.
  • Фиксируемся в данной позиции на 15 сек., живот и ягодицы напряжены.
  • Расслабляем тело на 10 сек. и делаем повтор.
  • Выполняем по меньшей мере 5 повторов.

ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

3. Лодка

Позволит укрепить мускулы пресса, улучшить равновесие. Задерживаемся в начале на несколько секунд, постепенно наращивая время до минуты.

Техника выполнения

  • И.П. - сидя на полу, спина прямая, ноги вытянуты вперед.
  • Поднимаем обе ноги, спину чуть-чуть отклонив назад.
  • Руки вытянуты вперед, параллельно поверхности пола. 
  • Фиксируемся в данной позиции на время до 1 мин., делаем паузу.
  • Выполняем 3 повтора.

Если сложно выполнять упражнение в течение минуты, можно начать с 30 сек., плавно наращивая время.

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ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

4. Верблюд

Поможет убрать жировые отложения в зоне живота, развить равновесие и держивать пресс в тонусе.

Техника выполнения

  • Становимся на колени, которые должны быть на ширине бедер), спина прямая.
  • Опираемся пальцами ног о коврик таким образом, чтоб подъем ноги его не касался.
  • Вытягиваем руки вперед, параллельно поверхности пола, отклоняемся назад. Держим руки ровно, мускулатура живота напряжена.
  • Фиксируемся в данной позиции на 10 сек., возвращаемся в И.П.
  • Выполняем 3 - 6 повторов.

ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

5. Лук

Напрягает зону живота и параллельно расслабляет поясницу. Помогает в лечении болей в спине.

Техника выполнения

  • И.П. - лежа на животе.  
  • Поднимаем ноги и вытягиваем руки назад, чтобы взяться ими за лодыжки.
  • Тянем их вверх, напрягая мускулы живота.
  • Фиксируемся в данной позиции на 5 - 10 сек., делаем паузу.
  • Выполняем 8 - 10 повторов.

ТОП-5 упражнений для проработки мышц пресса

Необходимо помнить, что мгновенного результата ждать не стоит. Эти упражнения важны для укрепления пресса, но они должны выполняться регулярно.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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