ТОП- 5 эфирных масел для иммунной системы

Эфирные масла помогут в межсезонье укрепить вашу иммунную защиту и облегчить первые симптомы простуды или гриппа. Это приятный и "ароматный" способ позаботиться о своем здоровье. Предлагаем "пятерку" лучших ароматических масел для усиления иммунного ответа.

Болеть не любит никто. Но осенью люди необычайно восприимчивы к простудным болезням и вирусам. Если иммунный ответ ослаблен, ему требуется поддержка для природной защиты организма. Предлагаем доступные и приятные методы профилактики простуд и гриппа. Кроме того, вы сможете снять первые симптомы заболевания.

Эфирные масла для иммунитета

Ароматические масла оказывают комплексный позитивный эффект для здоровья. Предложенные продукты помогут поддерживать здоровье в любое время года. Вот лучшие аромамасла для иммунного ответа.

Чайного дерева

Известно антимикробными свойствами. Масло может губить микробы и бактерии, атакующие нас ежедневно. Полезно распылить это аромамасло в радиусе своего рабочего стола, у постели.

Его применяют при начальных симптомах простуды. Достаточно втирать в область грудной клетки 2-3 капли продукта в смеси с базовым маслом, и пазухи в считанные минуты очистятся. Масло чайного дерева является мощным противозастойным и отхаркивающим целительным продуктом.

Эвкалиптовое

Утомляемость и вялость – тоже проявления начинающейся простуды. Энергия эвкалипта поможет обрести бодрость и победить признаки болезни.

Масло эвкалипта можно распылять, чтобы снять отечность и добиться отхаркивающего результата. Смешиваем несколько капель продукта с половиной чайн. ложки любого базового масла, наносим состав на область грудной клетки / ступни ног и втираем мягкими движениями.

Полезно будет ввести 2 капли масла в ванну с водой перед процедурой.

Розмариновое

Одолела заложенность носа, головная боль? Масло розмарина избавит от указанных неприятных симптомов.

Достаточно капнуть 2-3 кап. на ладонь и растереть обеими руками. Теперь накрываем рот и нос ладонями и стараемся сделать вдох.

Лимонное

Масло оказывает яркое антибактериальное и противовирусное действие, помогает противостоять простудным заболеваниям и вирусам. Его применяют, кроме того, как экологичное чистящее средство.

Смешиваем 10-15 кап. масла лимона с 1 стак. столового уксуса и 1 стак. Воды, заливаем в пульверизатор. Мы получили многофункциональный чистящий продукт для «гигиены» дома, который эффективно губит самые разные вирусы. Бонусом будет приятный запах в помещении.

Орегановое

Масло орегано также имеет яркое противомикробное и антибактериальное действие, активно уничтожая вирусы и защищая иммунитет. Его применяют систематически.

Смешиваем эфирное масло орегано с базовым продуктом, наносим на подошвы и массажируем их.

Распыление ореганового аромамасла поможет снять неприятные простудные симптомы, а именно - заложенность носа и мучительный кашель.опубликовано econe

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