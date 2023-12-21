ТОП-3 добавки для поддержки здорового уровня сахара в крови

Сахарный диабет - сложное заболевание, которое требует постоянного контроля над образом жизни и строгой диеты. Профилактикой этого состояния будет контроль уровня сахара (глюкозы) в крови. Вот лучшие добавки, которые помогут поддержать данный показатель в норме.
По разным подсчетам диабетом страдает от 7 до 9% населения развитых стран. Профилактика и терапия этого заболевания предполагает коррекцию образа жизни и прием медикаментов для минимизации риска осложнений и даже летального исхода.
Диабет характеризуется нарушением метаболизма при повышенном показателе глюкозы в крови. Заболевание развивается в результате резистентности к инсулину, недостаточной выработки этого гормона или обоих факторов. При инсулинорезистентности клетки организма противодействуют влиянию инсулина, или нехватка инсулина в результате слабой секреции ведет к гипергликемии, минеральному и электролитному сбою и нестабильному метаболизму липидов и белков.
Берберин - это алкалоид, который содержится в растениях: орегонском винограде, гидрастисе канадском, барбарисе. Берберин имеет противовоспалительное и противодиабетическое действие. Это предполагает улучшение резистентности к инсулину, увеличение выработки этого гормона. Берберин улучшает показатели триглицеридов, общего холестерина и ЛПВП.
Хром (Cr) - это минерал, необходимый для метаболизма углеводов и липидов. Лица, страдающие непереносимостью глюкозы и диабетом, имеют повышенную потребность в Cr. Хром присутствует в некоторых пищевых продуктах (пивные дрожжи, говядина, грудка индейки, брокколи). Прием добавок Cr с углеводсодержащей пищей может улучшить метаболизм глюкозы после еды.
Активный компонент шелухи – арабиноксилан. Шелуха подорожника представляет собой водорастворимую клетчатку: при ее употреблении образуется гель и замедляет скорость, смешения пищеварительных ферментов с отчасти переваренной пищей в ЖКТ. Это тормозит всасывание глюкозы и снижение ее концентрации в крови после приема пищи. Прочие свойства шелухи подорожника: снижение показателя холестерина и уменьшение симптоматики диареи.опубликовано econet
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