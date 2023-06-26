ТОП-20 токсичных вещей, которыми мы пользуемся каждый день

Самые привычные вещи и предметы в нашем доме незаметно и методично причиняют ущерб здоровью взрослых и детей. Что это за предметы и продукты? Какие токсичные вещества они могут содержать и что мы можем предпринять, чтобы оградить себя от негативного воздействия? Давайте узнаем.

На сегодняшний день серьезное беспокойство вызывают химические соединения, обнаруженные в составе привычных нам изделий и продуктов. Эти вещества, как оказалось, намного токсичнее, чем это казалось.

Как можно ограничить токсичное влияние на наше здоровье? Какие срочные меры помогут минимизировать и устранить негативное воздействие токсинов у нас дома?

Перечень токсичных агентов, ежедневно наносящих ущерб нашему здоровью

Парфюмерия

Потенциально небезопасные соединения присутствуют в парфюмерии. Среди них можно назвать бензальдегид, камфора, этилацетат, бензиловый ацетат, линалоол, ацетон, метиленхлорид. Все это содержится в духах, парфюмированных и туалетных водах, которыми мы пользуемся ежедневно. Названные токсичные агенты, попадая в дыхательную систему могут провоцировать следующие болезненные состояния:

головокружение

тошноту

сонливость

раздражение слизистых оболочек

раздражение кожных покровов

раздражение бронхов

патологии почек

головную боль.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Какие меры можно принять: к сожалению, в данном случае можно лишь посоветовать меньше пользоваться парфюмерией или же вовсе от нее отказаться.

Матрасы

Некоторые матрасы имеют высокие показатели потенциально вредных PBDE (пента-бромдифениловые эфиры). Как это может отразиться на нашем здоровье? Влияние PBDE затрагивает ткани мозга, репродуктивную систему, щитовидку. Кстати, PBDE под запретом в Канаде и некоторых штатах США.

Какие меры можно принять: приобретая матрас, акцентировать внимание на сырье, из которого он изготовлен.

Моющие средства

Притчей во языцех стали бытовые моющие продукты, о токсичности которых не говорит только ленивый. Если ознакомиться с этикеткой на таком средстве, там можно отыскать фталаты и химические поверхностно-активные соединения. Это крайне негативно влияет на здоровье.

Какие меры можно принять: Такие натуральные средства, как пищевая сода, лимонный сок в сочетании с горячей водой справятся с чисткой посуды не хуже гелей, паст и порошков.

Освежители воздуха

При злоупотреблении (тем более, если речь идет о непроветриваемых помещениях) такие освежители выделяют токсины.

В данном случае следует упомянуть об этилене и парадихлорбензоле, которые стремительно растворяются в воздухе.

Какие меры можно принять: оптимальный вариант - систематически проветривать помещения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пищевые контейнеры

Пищевые контейнеры из пластика имеют в составе фталаты, которые оказывают негативное действие на эндокринную, репродуктивную и нервную системы.

Пластик имеет свойство разрушаться со временем, а это вызывает опасное высвобождение фталатов и попадание их в пищу.

Какие меры можно принять: пользовать экологически безопасными (стеклянными) ёмкостями.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Пластиковые бутылки

Большинство бутылок на сегодняшний день свободны от опасного вещества под названием BPA (Бисфенол А). Но не все производители этой тары добросовестны и тревожатся о здоровье потребителя.

Какие меры можно принять: использовать тару из стекла.

Косметика

Практически все наименования косметики содержат широкий спектр токсичных соединений.

Какие меры можно принять: приобретать косметические продукты, которые не содержат синтетические компоненты. В данном случае подойдет косметика с минеральными ингредиентами, на базе натуральных масел и органических продуктов.

Антиперспиранты

Сегодня мы не представляем своей жизни без антиперспирантов. Но в состав некоторых антиперспирантов входит химический элемент алюминий, что может вызвать возникновение злокачественного новообразования молочной железы. Хотя данный факт требует проверки.

Какие меры можно принять: желательно наличие предупредительных знаков на антиперспирантах, содержащих алюминий, на что имеет смысл обращать внимание, приобретая данный косметический продукт.

Смягчители для белья

Смягчители одежды, которые применяют при стирке, действуют таким образом, что покрывают ткань невидимым слоем токсичного соединения (соль аммония). Данная соль может провоцировать раздражение кожных покровов, патологии дыхания, головную боль.

Какие меры можно принять: исключить указанные средства при стирке.

Антипригарное покрытие

Антипригарное покрытие, безусловно, удобно в эксплуатации, но оно может заключать проблемы для здоровья. При высоких температурах политетрафторэтилен (или тефлон) выделяет токсичное газообразное вещество, негативно действующее на репродуктивные возможности и вызывающее прочие осложнения со здоровьем.

Какие меры можно принять: пользоваться сковородой, изготовленной из нержавеющей стали или железа.

Товары для детей

Антипирены, которые применяются в товарах для детей (стульях, кроватках, колясках), могут выделять токсины. Химикаты из антипиренов содержат такие элементы как бром и хлор, негативно влияющие на половые и неврологические функции.

Какие меры можно принять: приобретая детские приспособления, изучать состав материала, из которого они выполнены. Нежелательно присутствие в составе антипиренов.

Занавески для душа

Элемент фталат применяют для смягчения структуры пластмассы для душевых занавесок. Фталат негативно воздействует на функции мозга детей, что чревато ухудшением обучаемости и памяти.

Какие меры можно принять: изучать хим. состав этого вида товаров.

Спрей против тараканов

Это в чистом виде отрава. И человеку она также может нанести ущерб. Например, у детей могут прогрессировать невралгические патологии.

Какие меры можно принять: принимать профилактические мер против распространения насекомых в доме. Соблюдать чистоту и порядок.

Ноутбуки

Токсины имеются и в знаменитых брендах ноутбуков, но есть еще одна угроза - потенциально опасное электромагнитное поле, которое излучается от монитора и процессора ноутбука. На данный момент не имеется научно обоснованных доказательств связи ноутбуков к определенными заболеваниями.

Какие меры можно принять: по возможности минимизировать время, проведенное перед ноутбуком.

Консервы

Бисфенол А (BPA), который имеется в пищевых консервах, представляет собой гормон, который может вызвать бесплодие у мужчин, сердечные недуги и диабет.

Какие меры можно принять: вводить в пищевой рацион больше натуральных и свежих продуктов.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Кукуруза и соя

Глифосат (Roundup) оказывает воздействие на иммунную защиту. Продукция растениеводства, которая содержит глифосат, генетически модифицирована. Как правило, глифосатсодержащие культуры – кукуруза и соя.

Какие меры можно принять: стараться больше употреблять органические продукты.

Химчистка одежды

При химической чистке используют растворитель перхлорэтилен. Данный химикат позиционируют как вероятный канцероген, наносящий удар по печени, почкам и центральной нервной системе.

Какие меры можно принять: практиковать домашнюю стирку и чистку одежды, тем более, что современные стиральные машины предусматривают деликатную и щадящую стирку вещей.

Игровые приставки

Фталаты присутствуют в кабелях электронных устройств и в игровых приставках - тоже. Аантипирены есть в составе печатных плат, корпусах устройств. Эти вещества негативно действуют на функции мозга.

Какие меры можно принять: не злоупотреблять электронными играми.

Мобильные телефоны

Эксплуатация беспроводных мобильных устройств привела к росту числа проблем, связанных с электромагнитным полем и радиочастотным облучением.

Влияние мобилок связывают с такими серьезными недугами как злокачественные новообразования, проблемы иммунитета, неврологические и репродуктивные патологии.

На данный момент нет точных научных обоснований, связывающих смартфоны с названными проблемами, но в состав этих устройств входят свинец, ртуть, мышьяк и кадмий. Этим все сказано.

Какие меры можно принять:

минимизировать время разговоров.

Меньше пользоваться гаджетом в закрытых помещениях.

Использовать проводную гарнитуру.

Токсичная речь

Мы, не задумываясь, применяем "токсичные слова"(сквернословим). А это негативно влияет на психологическое и физиологическое здоровье.

Какие меры можно принять: контролировать свою речь. Постараться поменьше употреблять бранных, «грязных» слов в своем обиходе.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet