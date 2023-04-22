Топ-12 самых грязных продуктов

Более 98 процентов образцов продуктов среди шести самых «грязных» (клубника, шпинат, персики, нектарины, вишни и яблоки), содержат, по меньшей мере, один пестицид, а на шпинате обнаруживается в 1,8 раза больше остатков пестицидов по весу, чем на любой другой культуре. Лучший способ избежать остатков пестицидов в пище – изначально выбирать не опыляемые, то есть органические.

Свежие продукты, будь то органические или выращенные традиционно, это один из самых здоровых выборов. Однако, органические продукты имеют преимущество, поскольку они обычно содержат больше питательных веществ, они вкуснее и, главное, на них нет остатков пестицидов, как на обычных продуктах.

Джозеф Меркола: «грязная дюжина» продуктов питания

Почти 70 процентов обычных продуктов содержат остаточные пестициды

Клубника на вершине «грязной дюжины»

Полный список Грязной дюжины

Список «Чистые 15» от агентства по охране окружающей среды

Как избежать остатков пестицидов

На самом деле, причина перехода на органические продукты №1 – возможность избежать пестицидов и других химических веществ, и большинство американцев потребляют органическую пищу по крайней мере периодически.

Если ваш бюджет не позволяет вам постоянно покупать органические продукты или поблизости от вас отсутствует хороший выбор, вам будет полезно знать, какие продукты ставить в приоритет. То есть, какие обычные продукты наиболее загрязнены и, следовательно, какие наиболее важно покупать органическими?

Каждый год рабочая группа по окружающей среде (EWG) выпускает список под названием «грязная дюжина», перечисляющий продукты, наиболее сильно загрязненные пестицидами. В 2018 году вы можете заметить, что уже знакомый фрукт получает сомнительное первое место третий год подряд: клубника.

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Почти 70 процентов обычных продуктов содержат остаточные пестициды

Рабочая группа по окружающей среде проанализировала результаты тестов министерства сельского хозяйства США (USDA), которые показали, что примерно 70 процентов выращенных традиционным способом образцов продуктов содержат остатки пестицидов. Всего 230 различных пестицидов и продуктов их распада были обнаружены в более чем 38800 неорганических образцах

Хотя альянс продуктов и ведения сельского хозяйства, торговая ассоциация, представляющая крупных производителей и поставщиков пестицидов и удобрений, быстро указал на то, что 99 процент остатков пестицидов на фруктах и овощах был ниже безопасного уровня, установленного Агентством по охране окружающей среды (EPA), отчет, заказанный Европарламентом, обнаружил негативные последствия для здоровья, которые могут возникнуть у детей даже при нынешних уровнях воздействия.

Часть проблемы заключается в том, что пределы «безопасности» пестицидов основаны на исследованиях на животных, рассматривающих эффекты одного пестицида за раз, но в реальном мире люди подвергаются воздействию множества пестицидов (и других химических) остатков одновременно.

В исследовании, опубликованном в JAMA Internal Medicine, например, было установлено, что увеличение потребления фруктов и овощей с большим количеством остатков пестицидов связано со снижением вероятности беременности у женщин, проходящих лечение от бесплодия.

В частности, потребление двух или более порций продуктов с большим количеством остатков пестицидов ежедневно связано с уменьшением шансов забеременеть на 26 процентов по сравнению с потреблением меньшего количества порций. Потребление фруктов и овощей с большим количеством остатков пестицидов также связано со снижением качества спермы у мужчин.

Согласно исследованию, опубликованному в Human Reproduction:

«В среднем, мужчины в высшей квартили потребления фруктов и овощей с большим количеством остатков пестицидов (≥1.5 порций / день) имеют на 49 процентов ... более низкое количество сперматозоидов и на 32 процента ... более низкий процент морфологически нормальных сперматозоидов, чем мужчины в самой нижней квартили потребления ( <0.5 порций / день) ... Потребление фруктов и овощей с низким и умеренным количеством остатков пестицидов было связано с более высоким процентом морфологически нормальных сперматозоидов».

Клубника на вершине «грязной дюжины»

Как и в 2016 и 2017 годах, клубника занимает первое место по количеству остатков пестицидов, и на одной ягоде можно обнаружить до 22 различных вариантов.

Почти все образцы клубники (99 процентов) содержали по меньшей мере один обнаруживаемый остаток, а 20 процентов содержали 10 или более. Остатки 81 различных пестицидов были обнаружены в различных комбинациях на образцах клубники, протестированных рабочей группой по окружающей среде, со средним показателем в 7,8 на образец.

Для сравнения, другие продукты содержали в среднем 2,1 пестицида на образце. Клубника не только входит в список наиболее опыляемых культур, ведь каждый акр выращиваемой в Калифорнии клубники опыляется примерно 300 фунтами пестицидов, но также для уничтожения вредителей и сорняков на почве до ее посадки используется паралитический газ. Вызывающие наибольшее опасение химические вещества, распыляемые на клубнику, включают:

Карбендазим, фунгицид, разрушающий гормоны, который запрещен в Европейском Союзе (найден на 16 процентах образцов)

Бифентрин, инсектицид, считающийся возможным канцерогеном для человека законодателями Калифорнии и агентством по охране окружающей среды (найден на более чем 29 процентах образцов)

Как уже упоминалось, токсичные фумиганты также используются для стерилизации почвы перед посадкой. Хотя брезент применяется для удержания газов под землей, иногда случаются утечки (включая хлорпикрин, активный ингредиент в слезоточивом газе и канцероген 1,3-дихлорпропен), загрязняющие воздух и подвергающие риску фермеров и жителей близлежащих районов.

Существуют органические альтернативы, в том числе севооборот, при котором сокращается количество вредителей, и анаэробная дезинсекция почвы, которая включает смешивание рисовых отрубей или мелассы с верхним слоем почвы, добавление воды и покрытие земли брезентом, чтобы убить патогенные микроорганизмы.

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Полный список Грязной дюжины

Какие фрукты и овощи содержат больше всего остатков пестицидов? Полный список Грязной дюжины выглядит следующим образом:

Клубника

Шпинат

Нектарины

Яблоки

Виноград

Персики

Вишни

Груши

Помидоры

Сельдерей

Картофель

Сладкий болгарский перец

В этом году в список добавили «чертову дюжину» номер 13 – острый перец. Анализ выявил токсичные инсектициды ацефат, хлорпирифос и оксамил, которые запрещены для некоторых культур, на протестированных образцах острого перца.

Из-за их возможного присутствия, группа по окружающей среде рекомендует покупать органические острые перцы, если вы часто их едите, или по крайней мере готовить их перед потреблением, если нет возможности найти органические, так как приготовление может уменьшить количество остатков пестицидов.

Следует отметить, что более 98 процентов образцов из топ-6 «грязных» продуктов (клубника, шпинат, персики, нектарины, вишня, а также яблоки) содержат, по меньшей мере, один пестицид, а шпинат содержит в 1,8 раза больше остатков по весу, чем любая другая культура.

В случае шпината, 76 процентов образцов содержали остатки перметрина, который является пиретроидным инсектицидом, синтетическим химикатом, полученным из натуральных веществ, содержащихся в хризантемах.

Исследования на животных показывают, что пиретроиды вызывают повреждения нервной, иммунной и репродуктивной систем организма, а канадские исследования выявляют, что пиретроиды могут быть связаны с проблемами поведения у детей.

В одном исследовании, десятикратное увеличение уровня в моче одного конкретного продукта распада пиретроида в два раза повышало риск сообщений родителей о проблемах поведения ребенка, таких как невнимательность и гиперактивность. В Европе не допускается использование перметрина на продовольственных культурах.

Также следует отметить химикат дифениламин, который был найден на 80 процентах образцов яблок. Химикат, который зарегистрирован в качестве пестицида, но не убивает насекомых, сорняки или грибки, разбрызгивается на яблоки после сбора урожая, чтобы предотвратить темные пятна на кожуре во время хранения.

Европейский Союз не разрешает импорт яблок, обработанных этим химическим веществом, ссылаясь на опасения по поводу возможного образования канцерогенных нитрозаминов на обработанных дифениламином плодах.

В США, агентство по охране окружающей среды утверждает, что химическое вещество является безопасным, а американцы могут подвергаться его воздействию каждый раз, когда они едят неорганические яблоки. «Поскольку американцы едят в среднем около 10 фунтов сырых яблок каждый год, даже низкий уровень нитрозаминов на яблоках потенциально может представлять опасность для здоровья человека», отметили в агентстве.

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Список «Чистые 15» от агентства по охране окружающей среды

Если вам интересно, какие традиционно выращенные продукты содержат минимум остатков пестицидов, агентство составило такой список. Вот как он выглядел в 2018 году:

Авокадо

Сладкая кукуруза

Ананасы

Капуста

Лук

Замороженный сладкий горошек

Папайя

Спаржа

Манго

Баклажаны

Зимняя дыня

Киви

Мускусная дыня

Цветная капуста

Брокколи

Среди авокадо и сладкой кукурузы, менее 1 процента образцов содержали пестициды, а более чем 80 процентов ананасов, папайи, спаржи, лука и капусты не имели остатков.

Ни один из образцов, перечисленных в списке Чистых 15 не содержал более четырех пестицидов и только 5 процентов содержали два или более.

Как избежать остатков пестицидов

Исследования показывают, что потребление органических продуктов приводит к снижению уровня пестицидов в вашем организме. В одном исследовании, когда семья из пяти людей перешла на полностью органическую диету на две недели, уровни пестицидов значительно снизились, сократившись с коэффициентом 6,7.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Экологические перспективы здравоохранения, пришло к похожим выводам.Оно рассматривало диеты около 4500 людей, живущих в шести городах США, оценивая уровни воздействия органофосфатов (OPS), наиболее часто используемых инсектицидов на фермах США.

Было установлено, что те, кто ел традиционно выращенные продукты, имели более высокую концентрацию метаболитов органофосфатных пестицидов, а те, кто ел органические, имели значительно более низкие уровни. Те, кто «часто или всегда» ел органические продукты, имели на 65 процентов более низкие уровни остатков по сравнению с теми, кто ел наименьшее количество органики.

В дополнение к меньшему количеству пестицидов, потребление органических продуктов означает, что вы не едите ГМО, так как использование генной инженерии, или генетически модифицированные организмы (ГМО) запрещены в органических продуктах.

Семена ГМО не только запрещены, но животных, выращенных на органических фермах, нельзя кормить ГМО люцерной или кукурузой. Вы также можете получить больше питательных веществ за те же потраченные на продукты деньги.

Британское исследование показало, например, что органически выращенные продукты содержат «значительно» более высокий уровень антиоксидантов, чем традиционно выращенные сорта, в том числе полезных соединений, связанных с уменьшением риска хронических болезней, включая нейродегенеративные и заболевания сердца и некоторые виды рака.

Венгерское исследование пришло к аналогичному выводу, когда они сравнили химический состав и пищевую ценность органически и традиционно выращенных растительных продуктов, причем органика снова была на высоте со значительно более высоким содержанием витамина С, полифенолов, флавоноидов и минералов (наряду с более низким уровнем остатков, нитратов и примесей некоторых тяжелых металлов).

В целом, если вам нужно выбрать, какие продукты покупать органическими, я рекомендую ставить в приоритет органические продукты животного происхождения, а затем использовать список Грязной дюжины.

Неорганические продукты, которые вы потребляете, нужно обработать раствором пищевой соды, это поможет смыть некоторое количество пестицидов с поверхности фрукта или овоща, хотя это не удалит остатки химических веществ, которые проникли под кожуру.

Очистка кожуры — это еще один вариант уменьшения количества остатков пестицидов, но это также означает, что вы удаляете содержащиеся в ней здоровые соединения (и не стоит забывать об остатках, которые уже проникли под кожуру). По этим причинам, лучший способ избежать остатков пестицидов в пище – изначально выбирать не опыляемые, то есть органические продукты.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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