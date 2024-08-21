Топ-10 продуктов для гидратации организма

Поддержание определенного уровня воды в организме необходимо для выполнения жизненных функций и здоровья человека. Уровень гидратации можно повысить не только питьем воды, но и употреблением некоторых продуктов, особенно в жаркие дня, когда тело усиленно теряет жидкость, а вместе с ней, различные витамины и микроэлементы.
Эти десять продуктов более чем на 90% состоят из воды, поэтому могут отлично удовлетворить все потребности организма, даже в наиболее трудных условиях.
Наиболее богатым источником воды являются обычные огурцы, которые вдобавок содержат калий, фосфор, магний и нутриент кукурбитацин, имеющий антидиабетический эффект. Огуречная вода или сок станут полезной альтернативой для тех людей, кому трудно пить много воды.
Листья зеленого салата Айсберг имеют высокий уровень гидратации. В нем содержится масса клетчатки, калия, цинка, витаминов. Он станет незаменимой основой легких летних салатов, а еще прекрасно улучшит сон.
Хрустящие стебли практически не содержат калорий, но имеют очень много волокон. Сельдерей богат витаминами А и К, фолатом и калием.
Свежие томаты насыщены кальцием, селеном и ликопином, предотвращающим повреждения клеток. Они помогают сохранить плотность костной ткани, снизить уровень «плохого» холестерина, разжижать кровь, замедлят возрастное угасание и развитие старческих заболеваний.
Этот темно-зеленый овощ насыщен нутриентами, витаминами А, С и К, фолатами и клетчаткой.
Кроме большого количества воды, «летнюю тыкву» любят за ее приятный вкус и диетические свойства. Цуккини содержит множество витаминов и микроэлементов, а кроме этого, антиоксиданты, которые блокируют повреждения в ДНК.
Несмотря на сладость, в 100 г арбуза содержится всего 45,6 Ккал, а также витамины группы В, калий, медь, цинк и разные минералы.
Зелень шпината богата магнием и железом, насыщена клетчаткой и является прекрасной основой вкусных и полезных салатов.
Ягоды содержат антиоксиданты, богаты витамином С, клетчаткой и имеют мало калорий.
Листовые овощи очень питательны, содержат клетчатку, витамины, протеины, минералы и омега-3 насыщенные кислоты.опубликовано econet
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