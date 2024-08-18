ТОП-10 аюрведических трав

Аюрведическое лечение широко распространено в странах Востока и применяется более 3 тысяч лет. Оно основывается на достижении гармонии разума, тела и духа, и понимании действия энергетических потоков.

Восточная медицина использует естественные и целостные подходы к оздоровлению и благополучию, сбалансированный рацион и лечение травами.

Аюрведические растения

Ашваганда или индийский корень – адаптоген, эффективно снимающий усталость, помогающий бороться с повышенной тревожностью и другими симптомами стресса. Кроме этого, многочисленные исследования обнаружили, что растение помогает повысить уровень энергии, улучшить сексуальные функции и качество жизни.

Стресс обычно можно объяснить дисбалансом Вата-доши и часто проявляется раздражительностью, бессонницей и страхом. Прием порошка Ашваганды помогает сбалансировать Вату и, таким образом, уменьшает симптомы стресса.

Совет:

1. Возьмите 1 / 4–1 / 2 чайной ложки порошка корня Ашваганды и вскипятите его в 2 стаканах воды.

2. Добавьте щепотку имбиря.

3. Охладите смесь и добавьте мед для улучшения вкуса.

4. Выпейте этот чай, чтобы расслабить ум.

Горькая дыня – это тропический плод успокаивает расстройства желудка и кишечника, помогает понизить инсулинорезистентность, нормализует показатели глюкозы и холестерина в крови.

Можно приготовить полезный чай. Рецепт довольно простой, и его можно делать каждый день.

Ингредиенты:

Сушеные или свежие кусочки горькой дыни (без семян): 3-4 ломтика, также подойдут листья.

200 мл воды

Мед или сироп агавы - натуральные подсластители (по желанию)

Возьмите кастрюлю, налейте немного воды и доведите до кипения. Положите кусочки дыни в кипящую воду

Выключите плиту, добавьте мед и дайте постоять пару минут. Отфильтруйте содержимое, используя ситечко.

Пейте горячим.

Босвеллия или индийский ладан – травяная добавка, которую применяют для снижения симптомов хронических нарушений. Среди них: воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, снижение болезненности в суставах, воспалений при астме, артрите, колите. Противовоспалительные свойства босвеллии в основном связаны с босвеллиевыми кислотами и терпенами, антиоксидантными соединениями, которые также содержатся в цитрусовых, эвкалипте и других растениях.

Бакопа – растение, улучшающая память, качество и скорость внимания, и общие когнитивные реакции. Некоторые исследования показывают, что он также может защищать клетки мозга от химических веществ, вызывающих болезнь Альцгеймера.

Сушеное растение бакопа продается в виде порошка, капсул, масел и смешанных травяных составов. Экстракты бакопы продаются в порошкообразной форме в капсулах и в виде жидкого экстракта.

Рекомендуемые дозировки Bacopa monnieri колеблются от 300 до 450 мг в день. Детям и другим чувствительным людям следует начинать с более низких доз. Поскольку бакопа жирорастворима, она лучше усваивается, если вы употребляете вместе с ней немного полезных жиров.

Кардамон – сладкая индийская специя применяется не только в кулинарии, но и традиционной восточной медицине.

Пряность также может снизить уровень артериального давления. Просто съешьте смесь из чайной ложки кориандра и щепотки кардамона вместе со стаканом свежевыжатого персикового сока.

Кардамон не только используется в качестве пряности, но и для лечения ряда различных заболеваний, в том числе:

Проблемы с желудком и пищеварением

Вирусные, бактериальные и грибковые инфекции (включая симптомы простуды)

Бронхит

Воспаление рта или глотки

Проблемы с печенью и желчным пузырем

Эпилепсия

Головная боль

Сердечно-сосудистые заболевания

Стимуляция аппетита

Кардамон поможет вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в марганце (0,6 мг на чайную ложку или 28 процентов от дневной нормы). Специя немного увеличит потребление кальция (7,7 мг), а также повлияет на потребление калия (22,4 мг). Также в чайной ложке специи содержится небольшое количество магния (4,6 мг) и фосфора (3,6 мг).

Наконец, вы получите небольшую дозу витамина С с кардамоном. Чайная ложка обеспечивает 0,4 мг, или 1 процент от рекомендуемой дневной нормы.

Готу кола – зеленые листовые овощи, богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами. Применяется для исцеления травм и кожных нарушений. В китайской и индийской аюрведической медицине он также играет важную роль в помощи при потере памяти и борьбе с болезнями ума. Готу Кола - хорошо известный суперантиоксидант, помогающий защитить клетки мозга.

Меры предосторожности:

Не принимайте Gotu Kola, если вы принимаете транквилизаторы или седативные средства, а также если вы беременны или кормите грудью. Известно, что у чувствительных людей он вызывает сыпь или головную боль.

Солодка – травянистое растение, чаще всего применяют при утомлении надпочечников. Глицирризин, кортизоноподобное химическое вещество, которое содержится в большом количестве в корне, считается в 50 раз слаще сахарозы. Солодка имеет множество применений и считается тонизирующим растением во многих традиционных лекарственных системах. Солодка обладает хорошо подтвержденными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствамию Средства из солодки повышают усвоение пищи, облегчают расстройства желудка, нормализуют гормональный фон.

Внимание! Прием солодки может привести к повышению артериального давления (на основе эффектов увеличения натрия и уменьшения калия), поэтому его не следует употреблять пациентам с гипертонией!

Ним (индийская сирень) – производят из семян, коры и листьев растений. Имеет антиоксидантные, антивирусные, антимикробные и противовоспалительные свойства. Помогает улучшить здоровье полости рта, и в качестве репеллента от насекомых.

Рецепт очищения от прыщей и пигментации

20 листьев нима сварите в 500 мл воды, пока листья не станут мягкими и не обесцветятся, а вода не станет зеленой. Процедите и храните в бутылке. Используйте эту жидкость как тоник для кожи, просто окунув в нее ватный диск и вытирая им лицо каждый вечер. Регулярное использование поможет избавиться от прыщей, шрамов, пигментации и черных точек.

Трифала или индийский крыжовник – универсальное растительное средство, применяется для лечения различных заболеваний. Помогает снижать уровень сахара и холестерина, уменьшает ожирение и повреждение печени. Согласно аюрведической традиции, Трифала обладает свойствами лечить почти энциклопедический спектр заболеваний. Отчасти это объясняется слабительным действием Трифалы, которое, по мнению сторонников, может «очистить систему». В зависимости от того, сколько прописано, Трифала может использоваться в качестве тонизирующего средства кишечника в более низких дозах, облегчая газообразование и способствуя пищеварению, или как слабительное (сильное слабительное) в более высоких дозах.

Куркума - пряность обладает антиоксидантными, антимикробными и противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение. В недавнем исследовании были изучены различные способы употребления куркумы. Результаты показали, что приготовление куркумы с добавлением масла может помочь вашему организму усвоить больше куркумина. Считается, что, когда куркумин связывается с жиром, как жир в оливковом или кокосовом масле, он легче всасывается в кишечнике. опубликовано econet

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