Точки для снятия астенических состояний и утомления

✅Чувствуете переутомление и тяжесть в голове? В таком случае вам поможет точечный массаж, который быстро снимет неприятные симптомы.

Тяжесть в голове, плохое настроение, несдержанность и другие явления утомления может снять массаж головы и шеи. Массаж проводится в порядке самомассажа и состоит из двух этапов.

Массаж головы и шеи при утомлении и астенических состояниях

I этап. По срединной линии головы кончиками II, III и IV пальцев осуществляется серия надавливаний в направлении спереди назад (см. рис.). Затем подушечкой большого пальца можно провести легкий (!) массаж передней области шеи в зоне прохождения сонных артерий сначала правой, а затем левой. Надавливания должны быть поверхностными и следовать в направлении от нижней челюсти вниз к ключице.

II этап. Особое внимание придается массажу задней поверхности шеи. Массаж в этой области обычно начинают с поглаживании подушечками пальцев мышц, расположенных справа и слева от остистых отростков шейных позвонков. Делается справа и слева по 10 поглаживаний сверху вниз. Затем массируется точка, находящаяся у остистого отростка VII шейного позвонка.

Точка 14 XIII (ца-чжуй) - "большой позвонок" - несимметричная, находится на задней срединной линии, между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонков. Остистый отросток VII шейного позвонка служит ориентиром - он самый выступающий на шее (см. рис.).

Кроме того, массируется участок кожи, начиная с точки 16 XIII (фэн-фу) к точке 17 X (и-фэн). Точки массируются в положении сидя, голова .слегка наклонена вперед. Симметричные точки 17 X (и-фэн) массируются одновременно. После массажа точек проводится серия линейных движений в направлении от позвоночника к наружному уху (см. рис.).

Точка 16 XIII (фэн-фу) - "район ветра" - находится на задней срединной линии, в затылочной области между затылочной костью и остистым отростком 1-го шейного позвонка. (Приблизительно на I цунь выше задней границы роста волос).

Точка 17 X (и-фэн) - "защита от ветра" - симметричная, расположена в углублении кзади от основания мочки уха, между сосцевидным отростком черепа и восходящей ветвью нижней челюсти. При надавливании на эту точку ощущается шум в ухе.опубликовано econet

Евдокимов В.И., Федотов А.Н. 'Точечный массаж - метод управления самочувствием и работоспособности'

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