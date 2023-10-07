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Точечный массаж: Избавляемся от болей

Автор: Econet 07 октября 2023 6752
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Китайская техника точечного массажа признана наиболее эффективной при устранении болей на различных участках тела.

Точечный массаж: Избавляемся от болей

Согласно китайской медицине внутри человеческого тела по определенным каналам (меридианам) течет энергия «ци», и если что-либо блокирует ее путь, то человек ощущает боль. Устранить боль позволяет массаж, при котором осуществляется воздействие на специальные точки, и мозг начинает вырабатывать естественное обезболивающее – эндорфин, блокирующий чувство боли. Точечный массаж помогает не только избавиться от боли, но и предотвратить развитие различных заболеваний.

Как избавиться от боли с помощью точечного массажа

1. Постоянная усталость

Если требуется повысить уровень энергии и снять усталость, достаточно воздействовать на следующие точки на теле:

  • у самого основания черепа, на расстоянии одного сантиметра от позвоночника с правой и левой стороны находятся активные точки, массировать которые следует указательным и средним пальцем;
  • расположенные на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;
  • находящиеся на изгибе стопы на расстоянии трех сантиметров от пальцев.

Точечный массаж: Избавляемся от болей

2. Головная боль

Для снятия головной боли массируйте точки, находящиеся:

  • между бровями в области «третьего глаза»;
  • на мышце, объединяющей большой и указательный пальцы руки;
  • на тыльной стороне ноги между вторым и третьим пальцами;
  • на висках;
  • над центром бровей (выше на 1 см).

Точечный массаж: Избавляемся от болей

3. Зубная боль

При возникновении  резкой зубной боли и отсутствии возможности посетить стоматолога, вместо приема обезболивающих препаратов можно помассировать следующие точки:

  • под носовыми крыльями;
  • на руке в ямке между первым и вторым пальцами;
  • на выпирающей части скуловых мышц;
  • на ноге между вторым и третьим пальцами;
  • чуть ниже скул.

Точечный массаж: Избавляемся от болей

4. Ушная боль

Для облегчения состояния в течение одной минуты массируйте следующие точки:

  • в ямке между первым и вторым пальцами руки;
  • на внешних уголках глаз;
  • на ушных козелках и немного выше их (ближе к волосистой части головы).

5. Насморок

Чтобы избавиться от заложенности носа, массируйте следующие точки:

  • чуть ниже основания бровей;
  • в районе «третьего глаза»;
  • под носовыми крыльями;
  • на внешних углах глаз;
  • немного выше ушных мочек.

6. Боль в шее

Воздействуйте в течение одной минуты на активные точки, расположенные:

  • на тыльной стороне кистей у самого основания (перед косточками);
  • на мышцах, соединяющих первые и вторые пальцы рук;
  • на тыльной стороне ног между третьими и вторыми пальцами;
  • на внешней стороне рук у основания, между косточками;
  • между двумя шейными позвонками, выступающими при наклоне головы.

7. Если болят плечи

Массируйте точки, находящиеся:

  • на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;
  • в ямках между вторыми и третьими пальцами ног;
  • над подмышечными впадинами, чуть выше линии изгиба, если согнуть руки и прислонить их к телу;
  • на спине выше подмышечных впадин;
  • на центральной части плеч.

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8. Если болит живот

В этом случае рекомендуется воздействовать на следующие активные точки:

  • на тыльной стороне рук, на мышцах, объединяющих первые и вторые пальцы;
  • на тыльной стороне ног в ямках между вторыми и третьими пальцами;
  • под коленными суставами (ниже на три сантиметра);
  • на внутренней стороне стопы на четыре сантиметра выше косточек;
  • ниже пупка на пару сантиметров, а также выше него на один и четыре сантиметра.

9. Если болит спина

Воздействуйте на активные точки, расположенные:

  • на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы на руках;
  • в ямках между третьими и вторыми пальцами на ногах;
  • на спине (по линии талии), на расстоянии пары сантиметров вправо и влево от позвоночника и ниже на пару сантиметров от этих точек;
  • на ягодицах по центру основания;
  • на внутренней стороне коленей по центру линии изгиба.

10. Если болят коленные суставы

Для облегчения состояния, воздействуйте на точки, находящиеся на:

  • мышцах на руках, соединяющих указательные и большие пальцы;
  • участках на ногах между вторыми и третьими пальцами;
  • внутренней стороне коленей по центру изгиба;
  • наиболее высокой части коленных суставов и их внутренней части.

Силу воздействия регулируйте самостоятельно, не допускайте дискомфортных ощущений, давите на точки не спеша.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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точечный массаж китайская медицина здоровье боль стресс

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