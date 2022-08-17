То высокое, то низкое: Что делать когда скачет давление?

Очень часто нестабильное артериальное ДАВЛЕНИЕ – это следствие неправильного питания (и с возрастом этот фактор приобретает большую мощь), сильным стрессом (который мужчины часто переносят сложнее, чем женщины), неумеренными физическими нагрузками. С высокой частотой причиной скачков АД можно считать злоупотребление спиртными напитками, курение.

Артериальное давление – величина, что по определению не бывает постоянной. Но одно дело небольшие смещения показателей, обусловленные физиологическим ответом организма на внешние раздражители, совсем другое – существенные скачки артериального давления. Если вы будете делать замеры на протяжении дня, то заметите, что на одном стойком показателе АД не задерживается, но и большой разбежки тоже нет.

Артериальное давление: почему же давление то высокое, то низкое?

Почему АД нестабильно на протяжении суток

Измерение давления: несколько замечаний

Что такое метод СМАД

Какие признаки сопровождают перепады давления

Почему же скачет давление у женщин

Отчего скачет давление в период климакса

Почему случаются перепады АД у мужчин

Возможные причины скачков давления

Как связаны скачки давления с возрастом пациента

ВСД – еще один провокатор колебаний АД?

Почему АД нестабильно на протяжении суток

Ночью, во время сна, значения кровяного давления стабилизируются, оно пребывает, в идеале, в самых оптимальных границах именно в это время суток. Если, конечно, человек не страдает бессонницей, не находится в стрессе, здоров и ничто не мешает ему выспаться.

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Утром, если замерить АД сразу после пробуждения, оно повышается. Затем, вероятно, и это значение немного упадет. И только к вечеру цифры на тонометре снова поползут вверх. Но почему так? Почему в течение суток у человека, здорового и не перегруженного ни интеллектуально, ни физически, нестабильное давление?

Влияют на значения АД несколько факторов:

Собственно, время суток. Если вы измерите АД после пробуждения, да еще и не вставая с кровати, оно будет повышенным. Если новый замер сделаете днем, показатели упадут и станут привычными. Новое измерение вечером, и давление снова чуть поднялось. Ночью человек максимально расслаблен, потому значения АД стабильны, оптимальны. Это все биоритмы и строгое подчинение им человеческого организма.

Если вы измерите АД после пробуждения, да еще и не вставая с кровати, оно будет повышенным. Если новый замер сделаете днем, показатели упадут и станут привычными. Новое измерение вечером, и давление снова чуть поднялось. Ночью человек максимально расслаблен, потому значения АД стабильны, оптимальны. Это все биоритмы и строгое подчинение им человеческого организма. Кофе. Если вы кофеман, то можете заметить, как после кружки кофе давление повысится. А если таких кружек несколько в день? Тот же эффект и от алкоголя.

Если вы кофеман, то можете заметить, как после кружки кофе давление повысится. А если таких кружек несколько в день? Тот же эффект и от алкоголя. Стрессы и переутомления, волнения и тревоги. Все это наш организм воспринимает как сигнал к мобилизации, а потому многие системы и органы начинают работать с большей интенсивностью. И кровяной напор в сосудах тоже идет на повышение. Это, конечно, абсолютно физиологическая реакция, но если вы устраиваете такую «тренировку» своему организму часто, может случиться сбой, и уже без серьезного повода давление начнет регулярно повышаться. В этом и есть связь стресса и гипертонической болезни.

Все это наш организм воспринимает как сигнал к мобилизации, а потому многие системы и органы начинают работать с большей интенсивностью. И кровяной напор в сосудах тоже идет на повышение. Это, конечно, абсолютно физиологическая реакция, но если вы устраиваете такую «тренировку» своему организму часто, может случиться сбой, и уже без серьезного повода давление начнет регулярно повышаться. В этом и есть связь стресса и гипертонической болезни. Хроническое недосыпание. Организм – это система цикличная, она просто не может все время работать на высоких скоростях. И если вы, говоря образно, не даете шанса своему телу сбавить обороты, определенные регуляторные механизмы в нем могут сломаться. И перепады давления – одна из первых реакций нашего тела на хроническое недосыпание.

Организм – это система цикличная, она просто не может все время работать на высоких скоростях. И если вы, говоря образно, не даете шанса своему телу сбавить обороты, определенные регуляторные механизмы в нем могут сломаться. И перепады давления – одна из первых реакций нашего тела на хроническое недосыпание. Эндокринные изменения. Как перемены физиологического характера (менструация, беременность, климакс), так и патологические сбои в работе эндокринных органов могут влиять на стабильность значений АД. Если оценить их в одном менструальном цикле, будет заметно их изменение. В дни менструации оно может снижаться, в предменструальные дни – быть чуть выше привычных показателей и т.д. Климакс – наиболее частая для женщины причина скачков артериального давления.

Как перемены физиологического характера (менструация, беременность, климакс), так и патологические сбои в работе эндокринных органов могут влиять на стабильность значений АД. Если оценить их в одном менструальном цикле, будет заметно их изменение. В дни менструации оно может снижаться, в предменструальные дни – быть чуть выше привычных показателей и т.д. Климакс – наиболее частая для женщины причина скачков артериального давления. Погодные условия. При холоде, который является стрессовым фактором, в организме включаются определенные механизмы, пытающиеся подстроить системы под такие неблагоприятные условия. Одним из таких адаптивных инструментов может быть повышение АД.

При холоде, который является стрессовым фактором, в организме включаются определенные механизмы, пытающиеся подстроить системы под такие неблагоприятные условия. Одним из таких адаптивных инструментов может быть повышение АД. ВСД (заболевание, которое мы привыкли называть вегетососудистой дистонией, именуется на самом деле иначе, но об этом – далее).

(заболевание, которое мы привыкли называть вегетососудистой дистонией, именуется на самом деле иначе, но об этом – далее). Сердечно-сосудистые заболевания. Это будет длинный список, но лидирует в нем, конечно, артериальная гипертензия.

Это будет длинный список, но лидирует в нем, конечно, артериальная гипертензия. Лекарственное воздействие. Иногда прыгает давление как ответ на действие определенных лекарств, изменения значений АД – это побочный эффект медпрепарата. Если изменения серьезные, нужно сразу же сказать о такой нежелательной реакции доктору. Если несущественные, то, вероятно, вскоре показатели нормализуются сами. Или уйдут сразу же после окончания лечебного курса.

Иногда прыгает давление как ответ на действие определенных лекарств, изменения значений АД – это побочный эффект медпрепарата. Если изменения серьезные, нужно сразу же сказать о такой нежелательной реакции доктору. Если несущественные, то, вероятно, вскоре показатели нормализуются сами. Или уйдут сразу же после окончания лечебного курса. Прием противозачаточных таблеток. Считается, что использование ОК (оральных контрацептивов) ведет к небольшому повышению давления. Но может быть и его нестабильность, ранее несвойственная пациентке.

Конечно, очень важно, как вы измеряете давление – не нарушаете ли основные принципы, исправен ли ваш прибор, не допускаете ли типовых ошибок.

Очень часто пугающие изменения на тонометре являются всего лишь следствием некорректного измерения.

Измерение давления: несколько замечаний

Если вы здоровый человек и нет никаких поводов для беспокойства, то нужно ли измерять АД? Да, нужно. Не каждый день, но раз в месяц все же проводите эту процедуру. Она поможет вам на самой ранней стадии увидеть проблему. Наконец, вы будете уверены, что все с вами в порядке, не станете подпитывать себя страхами, как это случается у людей, избегающих походов в поликлинику в силу своей мнительности и ложных установок.

Подготовка к измерению АД ничего сложного не предполагает:

1. Не пейте накануне измерения крепкий чай и кофе. Хотя бы час нужно выдержать.

2. Не занимайтесь спортом перед самым измерением, не курите.

3. Если вы используете какие-то препараты, изучите инструкцию – некоторые лекарства, как уже говорилось, влияют на давление. Например, капли для носа и глазные капли. Мы можем совершенно забыть о том, что принимаем средство от ринита, и очень удивиться показателям на приборе.

4. Пять минут до измерения – на расслабление. Не бегайте, не смотрите ток-шоу, не слушайте громкую музыку, не делайте уборку, не принимайте ванну Просто спокойно посидите на диване.

Подобные рекомендации помогут выявить ваши настоящие показатели давления. Если вы возьмете в руки тонометр сразу после того, как прибежали из магазина, преодолев своими ногами пять-шесть лестничных пролетов, давление может предсказуемо повыситься. Но это не значит, что показатель, зафиксированный в этот момент, и является вашим стойким значением.

В идеале делать суточные замеры нужно не менее трех раз. И если вы измеряете АД трижды, пережидайте между подходами хотя бы 10 минут.

Лучше сделать замер утром, через час после сна, пока не успели позавтракать. И еще одну процедуру измерения выполните вечером – за два часа перед ужином или через два часа после него.

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Что такое метод СМАД

Если вы при домашнем измерении увидели, что давление прыгает – то низкое, то высокое, нужно обследоваться. Обычно в этом случае проводят суточный мониторинг АД, позволяющий выявить скрытые патологии сердечно-сосудистой системы. Используют для этого специальное оборудование, которое человек носит на себе (это не слишком тяжело) сутки.

На плечо пациенту надевают манжету, сам монитор прикрепляют на поясе либо на ремне. Прибор самостоятельно сохраняет показатели в нужное время. Пациенту не стоит вести себя как-то особенно – он должен действовать привычно, заниматься обычными делами. Это покажет, как меняется его АД в течение суток, укладываются ли эти изменения в норму и т.д.

Какие признаки сопровождают перепады давления

Резкий скачок давления не может остаться незамеченным. Какие-то маленькие подвижки мы сознательно не фиксируем, но значительные перепады отмечаем всегда.

Если давление опускается ниже нормы, это чаще проявляется:

Усталостью;

Головокружением;

Сонливостью;

Затруднением в выполнении простой работы;

Нехваткой воздуха;

Замедлением пульса.

Это типичные признаки, но они вариативны. Опять же, сила их выраженности индивидуальна. Обычно при пониженном давлении человек ощущает апатию, усталость, он безучастен к происходящему. Головная боль мигренозного типа – частый признак подобного состояния.

Для высокого же давления более характерны головная боль, сконцентрированная в затылочной части, ощущение прилива крови к лицу, одышка, дискомфорт за грудиной, тахикардия и раздражительность. Если давление повышается сильно, перед глазами могут появиться мушки, пульс становится частым. Это состояние может сопровождать паническая атака, которую сложно контролировать.

Смена таких состояний и будет обозначать скачки давления.

Почему же скачет давление у женщин

Отчасти объяснить причины скачков артериального давления у женщин можно особенностями их гормонального фона. Так, нестабильность АД присуща определенным фазам менструального цикла, менопаузе и беременности. В дни менструации, как уже говорилось, давление немного ниже обычного – это обусловлено кровопотерей.

Но не всегда так, некоторые женщины отмечают в эти дни симптоматику повышения давления. Менструация – это процесс, который контролирует эндокринная система, и если в ней происходят какие-то сбои, это сказывается и на цикле. Потому, если в дни месячных давление повышено и самочувствие далеко от нормы, нужно обследоваться и у гинеколога, и у эндокринолога. А еще лучше, если это будет гинеколог-эндокринолог, эти специалисты есть, и их консультация просто необходима определенным женщинам.

Если скачет давление во время беременности, это может объясняться:

1. Гормональной перестройкой;

2. Нагрузкой на тазовую зону;

3. Токсикозом;

4. Неграмотным питанием;

5. Стрессом.

Не самое редкое для беременности явление – отеки ног. Они могут спровоцировать повышение АД за счет возрастания объема жидкости в организме.

В первые недели гестации давление у будущей мамы чаще сниженное – так ее организм адаптируется к происходящим в нем изменениям, в частности – к увеличенному количеству сосудов, формируемых для плаценты.

Ближе к третьему триместру показатель повышается, и если он пересекает норму, это может говорить о гестозе. Такая патология контролируется обычно в условиях стационара, так как быстрое ее прогрессирование может повлечь преэклампсию и эклампсиию – опаснейшие состояния.

Отчего скачет давление в период климакса

Климакс – пугающее слово для многих женщин, хотя переводится оно как «ступень». Это естественное, физиологическое изменение женского гормонального уровня. Приходится оно на возрастной интервал 45-55 лет. Климакс разделяют на пременопаузу, менопаузу, постменопаузу.

Периоды климакса и давление:

1. Пременопауза. Длится она три-четыре года. Именно в это время женщина замечает нарушения менструального цикла – месячные становятся более скудными, короткими и промежутки между ними растут. Скачки давления уже возможны, но они, как правило, кратковременны. Проходят они чаще самостоятельно. Некоторые женщины отмечают их случайно, они не связывают недомогание именно с колебаниями кровяного давления.

2. Менопауза. Менструация прекращается полностью, так как яичники перестают быть активными. Давление уже чаще повышается, и на высокой отметке оно может держаться долго. Нормализация его требует действий, само по себе понижается АД редко.

3. Постменопауза. Также женщина может наблюдать симптомы скачков давления. Гипертония при климаксе – явление частое. Это можно объяснить полной остановкой выработки эстрогена и прогестерона, «женских» гормонов. Они долгие годы служили лучшей защитой для здоровья сосудов, можно сказать, предохраняли женщину от сосудистых катастроф. Но когда их выработка сошла на нет, женщина стала уязвимой. В этот период чаще всего диагностируется у женщины гипертония.

Если ориентироваться на статистику, то у каждой второй после 55 лет случаются скачки АД. Но определенным образом можно помочь себе, это не стопроцентная гарантия того, что гипертонии не будет, но лучший способ ее предупредить.

Более всего скачки давления при климаксе беспокоят женщин, которые мало двигаются, не пришли к сбалансированному питанию, испытывают частые стрессы и не умеют им противостоять, не следят за уровнем холестерина в крови.

Почему случаются перепады АД у мужчин

Очень часто нестабильное АД – это следствие неправильного питания (и с возрастом этот фактор приобретает большую мощь), сильным стрессом (который мужчины часто переносят сложнее, чем женщины), неумеренными физическими нагрузками. С высокой частотой причиной скачков АД можно считать злоупотребление спиртными напитками, курение.

Никотиновая зависимость – это гарантированный прогноз развития патологических изменений в сосудистых стенках. Они слабеют, и уже не так чувствительны к меняющимся внешним условиям. И если раньше сосуды справлялись и с изменением климата, и с реакцией на стресс, и с физнагрузками, изможденные никотином сосудистые стенки уже не могут это делать стабильно и качественно. Вот и прыгает давление.

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Возможные причины скачков давления

Что делать, когда скачет давление? Ответ может быть только один – выяснять причину такого непостоянства и бороться с ней. Нет волшебного препарата, который может стабилизировать АД во всех случаях, приведших к нестабильности этого показателя. Потому к врачу идти придется.

О чем могут сигнализировать перепады давления:

Нарушение водно-солевого обмена. Чаще касается все тех же женщин в климактерическом периоде. Если эстроген в организме идет на убывание, замедляются все процессы, в нем происходящие. Концентрация натриевых ионов растет, отсюда – скопление воды, повышение объема крови и, как следствие, рост кровяного давления.

Чаще касается все тех же женщин в климактерическом периоде. Если эстроген в организме идет на убывание, замедляются все процессы, в нем происходящие. Концентрация натриевых ионов растет, отсюда – скопление воды, повышение объема крови и, как следствие, рост кровяного давления. Артериальный спазм. Опять же, гормональный сбой сказывается на потере сосудами эластичности. Сосудистый просвет сужается, для крови это становится препятствием, что и приводит к росту АД.

Опять же, гормональный сбой сказывается на потере сосудами эластичности. Сосудистый просвет сужается, для крови это становится препятствием, что и приводит к росту АД. Опухоль надпочечников. Любое новообразование, доброкачественное оно или нет, увеличивает содержание кортикостероидов в крови. И это тоже чревато скачками давления.

Любое новообразование, доброкачественное оно или нет, увеличивает содержание кортикостероидов в крови. И это тоже чревато скачками давления. Холестериновые накопления. По разным причинам в организме может скапливаться жир, причем – интенсивно. И это чревато быстрому отложению холестерина на внутренней поверхности сосудов. От этого сильно сужается их просвет, что также препятствует нормальному давлению.

По разным причинам в организме может скапливаться жир, причем – интенсивно. И это чревато быстрому отложению холестерина на внутренней поверхности сосудов. От этого сильно сужается их просвет, что также препятствует нормальному давлению. Некорректная гормональная терапия. Каким бы запросом она не объяснялась, всегда существует риск, что препараты подобраны неверно. Не подошли индивидуально вам, устарели и т.д. И тогда прием гормонов может дать обратный эффект: они не стабилизируют работу организма, а дестабилизируют – и скачки давления могут быть одним из признаков этой дестабилизации.

Каким бы запросом она не объяснялась, всегда существует риск, что препараты подобраны неверно. Не подошли индивидуально вам, устарели и т.д. И тогда прием гормонов может дать обратный эффект: они не стабилизируют работу организма, а дестабилизируют – и скачки давления могут быть одним из признаков этой дестабилизации. Психоэмоциональные нарушения. По разным причинам люди часто испытывают проблемы, связанные с психоэмоциональным фоном. Нервная система может давать сбой: рядовые вещи дают слишком бурную реакцию, раздражительность и плаксивость выводят из строя и т.д. Очень часто в этом можно обвинить гормональный дисбаланс, но причины могут быть и не в нем. Так или иначе нервная система не справляется с такой эмоциональной раскачкой, что ведет к перепадам давления.

Наконец, скачки АД – это симптоматика гипертонии, распространенного заболевания, которое сегодня причисляют к неинфекционным эпидемиям.

Диагностика поможет выявить подлинную причину такой нестабильности. Наконец, после диагностики, врач четко распишет, что делать, если скачет давление.

Как связаны скачки давления с возрастом пациента

Если АД скачет у подростков, это можно объяснить определенными гормональными изменениями. Хочется сделать акцент – объяснить и исследовать. Не нужно все, что происходит с ребенком в пубертате, на этот самый пубертат списывать. Пройдет, перерастет? Не всегда. Потому любые странные симптомы нужно проверять у врача.

Давление же, скачущее и у пожилого человека, также имеет несколько причин. Состояние здоровья у разных людей одного и того же возраста тоже может быть разным. Кто-то следит за собой, контролирует появившиеся к этим годам болезни, не позволяя их запустить. А кто-то пьет таблетки от случая к случаю, не регулирует свой режим (который в возрасте 60+ имеет огромнейшее значение).

Отдельный вопрос, острейшая проблема для кардиологов – самолечение. Не единичны случаи, когда пожилые пациенты пьют лекарства, нарушая режим приема, дозировку, самовольно меняя средство. И такая самодеятельность часто приводит к значительным скачкам давления. Для человека в возрасте они очень опасны, это высочайший риск сосудистой катастрофы.

Внимание! К пяти наиболее частым причинам скачков давления у пожилых людей относят: артериальную гипертензию, почечную недостаточность, сердечную недостаточность, атеросклеротические изменения сосудов, нарушение медикаментозной терапии.

ВСД – еще один провокатор колебаний АД?

Вегетососудистая дистония – термин сугубо обывательский, но прочно прижившийся в обществе. В медкарте никто его не запишет, вероятно, запись будет выглядеть так – соматоформная вегетативная дисфункция НС. Но внимательный читатель увидит, что и это название слишком общее, а хочется конкретики. ВСД – это действительно полиэтиологический синдром. Он показывает на дисфункции вегетативной системы, которые могут быть разными.

Но не всегда медики стараются вычленить конкретную дисфункцию, удобнее написать синдромальный диагноз. А ведь это чревато неподходящими, не проявляющими эффективности методами лечения. И эта безрезультативная терапия может быть и вредной, в частности, скачки давления могут быть вызваны ею тоже.

Способствуют развитию дисфункции психические или соматические, заболевания. Недуг может стать следствием органического поражения ЦНС, гормональных сдвигов. Но часто вегетативные расстройства – это только часть той же гипертонической болезни, эндокринных патологий, ишемии сердца.

Терапия при ВСД (раз уж так привычно называть дисфункцию) всегда комплексная и всегда с ориентиром на индивидуальные клинические проявления. Немедикаментозная часть терапии заключается в нормализации образа жизни, в умеренной физнагрузке, в проработке психологических проблем. Что же до медпрепаратов, то могут быть использованы витамины, антиоксиданты, вегетостабилизаторы, ноотропы, иногда – антидепрессанты.

Отчего скачет давление в течение дня, что приводит к колебаниям АД от гипотонической симптоматики до гипертонической, как это корректировать – все это решает доктор.

Его задача предложить пациенту качественную диагностику, современное лечение, грамотный контроль динамики лечения. Потому за общей информацией – добро пожаловать в интернет (но только в проверенные источники), а вот за лечение – к доктору реальному, виртуальные консультанты пока могут предложить только информационную помощь. опубликовано econet.ru.

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